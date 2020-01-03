 Антикорупційний суд скасував заочний арешт міністра часів Януковича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2020

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Антикорупційний суд скасував заочний арешт міністра часів Януковича

Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт Олександра Клименка, колишнього міністра доходів і зборів часів експрезидента Віктора Януковича.

Олександр Клименко, ексміністр доходів і зборів часів Віктора Януковича (фото з архіву)

Олександр Клименко, ексміністр доходів і зборів часів Віктора Януковича (фото з архіву)

Заочний арешт Олександра Клименка, міністра доходів та зборів в уряді Миколи Азарова, було скасовано Вищим антикорупційним судом (ВАКС). Інформацію про скасування заочного арешту Клименка у понеділок, 18 травня, представниця суду Олеся Чемерис підтвердила агентству "Українські новини". "Апеляційна палата скасувала заочний арешт ексміністру доходів і зборів", - сказала Чемерис, не повідомивши подробиць.

Відповідну постанову суду було оприлюднено у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Рішення про скасування заочного арешту для ексчиновника апеляційна палата ВАКС ухвалила 13 травня. Хоча у тексті постанови прізвище не згадується, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", у зазначеній справі йдеться саме про Олександра Клименка. Поки оприлюднено лише резолютивну частину рішення, а повний текст буде опубліковано пізніше.

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Менше року арешту Клименка

Рішення про заочний арешт колишнього високопосадовця було ухвалено Печерським районним судом Києва у серпні минулого року. Клопотання про цей запобіжний захід внесла військова прокуратура, яка вела розслідування проти Клименка.

Слідчі підозрюють його в махінаціях з відшкодуванням ПДВ і у заволодінні коштами державного бюджету загалом на 3,1 мільярда гривень. При цьому обвинувачення наполягає, що Клименко діяв у складі очолюваної колишнім президентом України Віктором Януковичем злочинної організації.

Ексміністр доходів і зборів продовжує перебувати у санкційних списках Європейського Союзу разом з Януковичем, колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, ексгенпрокурором Віктором Пшонкою та ще шістьма особами.

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