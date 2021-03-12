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Військова прокуратура України - структурний підрозділ Генеральної прокуратури України. Існувала до 2020 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "військова прокуратура".
Військова прокуратура України була структурним підрозділом Генеральної прокуратури України. Військову прокуратуру очолював головний військовий прокурор. Військова прокуратура існувала в Україні з 1991 до 2012 року та з 2014 до 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Два роки тому розголосу набув інший скандал, але справа не дійшла до суду. Чому так відбувається?
Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Справу розслідують у поліції. Два роки тому розголосу набув інший сексуальний скандал, але справа військової Валерії Сікал так і не дійшла до суду. Чому? І наскільки поширеним явищем є сексуальні домагання в українській армії?
Після резонансного зізнання лейтенантки Збройних сил України Валерії Сікал в тому, що її керівник змушував її до сексу, минуло півтора року. DW з'ясовувала, чому за цей час справу так і не направлено до суду, а самого підозрюваного перевели на службу до Києва…
Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?
Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?