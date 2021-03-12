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Військова прокуратура України

Військова прокуратура України - структурний підрозділ Генеральної прокуратури України. Існувала до 2020 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "військова прокуратура".

Військова прокуратура України була структурним підрозділом Генеральної прокуратури України. Військову прокуратуру очолював головний військовий прокурор. Військова прокуратура існувала в Україні з 1991 до 2012 року та з 2014 до 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сексуальні домагання в армії: новий резонансний випадок в ЗСУ (відео)

Сексуальні домагання в армії: новий резонансний випадок в ЗСУ (відео) 12.03.2021

Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Два роки тому розголосу набув інший скандал, але справа не дійшла до суду. Чому так відбувається?

"Цілував, засовував руки під одяг" - військова про сексуальні домагання в армії (12.03.2021) 12.03.2021

Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Справу розслідують у поліції. Два роки тому розголосу набув інший сексуальний скандал, але справа військової Валерії Сікал так і не дійшла до суду. Чому? І наскільки поширеним явищем є сексуальні домагання в українській армії?

Сексуальні домагання в ЗСУ: чим завершилась резонансна справа (відео)

Сексуальні домагання в ЗСУ: чим завершилась резонансна справа (відео) 17.07.2020

Півтора року тому лейтенантка Збройних сил України Валерія Сікал зізналась, що командир змушував її до сексу. Однак справу досі не направлено до суду, а підозрюваного перевели на службу до Києва.

Сексуальні домагання в ЗСУ: чому резонансна справа досі не в суді (17.07.2020) 17.07.2020

Після резонансного зізнання лейтенантки Збройних сил України Валерії Сікал в тому, що її керівник змушував її до сексу, минуло півтора року. DW з'ясовувала, чому за цей час справу так і не направлено до суду, а самого підозрюваного перевели на службу до Києва…
Антикорупційний суд скасував заочний арешт міністра часів Януковича

Антикорупційний суд скасував заочний арешт міністра часів Януковича 18.05.2020

Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт Олександра Клименка, колишнього міністра доходів і зборів часів експрезидента Віктора Януковича.
Віктора Чумака призначили заступником генпрокурора

Віктора Чумака призначили заступником генпрокурора 04.01.2020

Віктор Чумак, який раніше обіймав посаду заступника генпрокурора - головного військового прокурора, у рамках реформи органів прокуратури призначений заступником генпрокурора.
ВР підтримала в першому читанні реформу органів прокуратури

ВР підтримала в першому читанні реформу органів прокуратури 10.09.2019

Внесений президентом законопроєкт підтримали в першому читанні 287 законодавців. Запропоновані реформи передбачають ліквідацію військової прокуратури.
Іловайський котел: що вимагають вже від нової влади через 5 років після трагедії (відео)

Іловайський котел: що вимагають вже від нової влади через 5 років після трагедії (відео) 30.08.2019

Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?

5 років Іловайську: що не зробила стара влада, те зробить нова? (30.08.2019) 30.08.2019

Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?

Як військова прокуратура опирається планам ліквідації

Як військова прокуратура опирається планам ліквідації 13.08.2019

Військова прокуратура України бореться за своє виживання на тлі анонсованих командою президента Володимира Зеленського планів ліквідувати це відомство.
Екс-начальника Генштабу ЗСУ Заману затримано за підозрою у держзраді

Екс-начальника Генштабу ЗСУ Заману затримано за підозрою у держзраді 25.02.2019

Військова прокуратура та СБУ затримали колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Володимира Заману, якого підозрюють у державній зраді.
Фактчек DW: Луценко назвав себе найуспішнішим главою ГПУ - чи справді він так добре працює? (відео)

Фактчек DW: Луценко назвав себе найуспішнішим главою ГПУ - чи справді він так добре працює? (відео) 30.01.2019

Генеральна прокуратура України ще ніколи не була настільки успішною, як тепер, заявив Юрій Луценко через 2,5 роки після призначення. DW вирішила перевірити, чи справді це так.
Прокуратура: Підтверджується підозра про диверсію під Ічнею

Прокуратура: Підтверджується підозра про диверсію під Ічнею 08.11.2018

Диверсія як причина вибухів на складах боєприпасів під Ічнею підтверджується як основна версія слідства, кажуть у військовій прокуратурі. На місці вибухів триває розмінування.
Падіння СУ-27: загинули двоє пілотів, прокуратура почала розслідування

Падіння СУ-27: загинули двоє пілотів, прокуратура почала розслідування 16.10.2018

Внаслідок авіакатастрофи на Вінниччині загинули двоє військових пілотів. В армії США підтвердили, що в інциденті "був залучений" американець. Військова прокуратура Центрального регіону розпочала розслідування.
Вибухи на арсеналі в Чернігівській області: прокуратура відкрила справу

Вибухи на арсеналі в Чернігівській області: прокуратура відкрила справу 09.10.2018

На території арсеналу в Ічні Чернігівської області стався вибух. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники евакуювали близько 10 тисяч людей. Військова прокуратура порушила справу.
Суд на два місяці продовжив арешт Надії Савченко

Суд на два місяці продовжив арешт Надії Савченко 15.05.2018

Народна депутатка України Надія Савченко перебуватиме під вартою щонайменше до 13 липня. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва.
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