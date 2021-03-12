 Сексуальні домагання в армії: новий резонансний випадок в ЗСУ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Сексуальні домагання в армії: новий резонансний випадок в ЗСУ (відео)

Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Два роки тому розголосу набув інший скандал, але справа не дійшла до суду. Чому так відбувається?

Підполковник Ольга Деркач про домагання керівника: Цілував, обіймав, засовував руки під одяг

Підполковник Ольга Деркач про домагання керівника: "Цілував, обіймав, засовував руки під одяг"

Ольга Деркач за 25 років дослужилася до звання підполковника. Нині 43-річна військова керує відділом фінансового забезпечення в Чернігівському військовому комісаріаті. Ольга хотіла і далі спокійно виконувати свої обов'язки. Втім, терпіти сексуальні домагання, які тривали роками, вже не могла. Ось її історія:

DW.COM

Домагання в українській армії: жертва проти системи (відео)

Валерія - перша військова, яка публічно заявила про сексуальні домагання у Збройних силах України. Втім виявилося, що вона далеко не єдина жертва.  

Сексуальні домагання в ЗСУ: чим завершилась резонансна справа (відео)

Півтора року тому лейтенантка Збройних сил України Валерія Сікал зізналась, що командир змушував її до сексу. Однак справу досі не направлено до суду, а підозрюваного перевели на службу до Києва.  

Нові "правила сексу" в Україні: що кажуть жінки (відео)

Нова норма Кримінального кодексу про обов’язкову згоду на секс спричинила в Україні хвилю жартів та глузувань. Проте сексуальне насильство в родинах трапляється часто і не є аж такою веселою темою.  

Також за темою

"Цілував, засовував руки під одяг" - військова про сексуальні домагання в армії (12.03.2021) 12.03.2021

Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Справу розслідують у поліції. Два роки тому розголосу набув інший сексуальний скандал, але справа військової Валерії Сікал так і не дійшла до суду. Чому? І наскільки поширеним явищем є сексуальні домагання в українській армії?

Ukraine Kiew Parade zum Unabhängigkeitstag

Сексуальні домагання в ЗСУ: чим завершилась резонансна справа (відео) 17.07.2020

Півтора року тому лейтенантка Збройних сил України Валерія Сікал зізналась, що командир змушував її до сексу. Однак справу досі не направлено до суду, а підозрюваного перевели на службу до Києва.

Сексуальні домагання в ЗСУ: чому резонансна справа досі не в суді (17.07.2020) 17.07.2020

Після резонансного зізнання лейтенантки Збройних сил України Валерії Сікал в тому, що її керівник змушував її до сексу, минуло півтора року. DW з'ясовувала, чому за цей час справу так і не направлено до суду, а самого підозрюваного перевели на службу до Києва…

Реклама

Докладно

ЛГБТ-парад у Будапешті у 2018 році

Як Східна Європа стала гомофобною

Про причини нетерпимості до гомосексуалів у Східній Європі, колись толерантнішої за Західну, пише Норберт Маппес-Нідік.  

Будівля Сбербанку ( архівне фото)

В Україні подовжили санкції проти двох російських банків

Рада національної безпеки і оборони України подовжила санкції проти двох російських банків на три роки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  