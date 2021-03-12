Сексуальні домагання в армії: новий резонансний випадок в ЗСУ (відео)

Сексуальні домагання в ЗСУ: чому резонансна справа досі не в суді (17.07.2020)

Після резонансного зізнання лейтенантки Збройних сил України Валерії Сікал в тому, що її керівник змушував її до сексу, минуло півтора року. DW з'ясовувала, чому за цей час справу так і не направлено до суду, а самого підозрюваного перевели на службу до Києва…