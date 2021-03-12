Сексуальні домагання в армії: новий резонансний випадок в ЗСУ (відео)

Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Два роки тому розголосу набув інший скандал, але справа не дійшла до суду. Чому так відбувається?
Ольга Деркач за 25 років дослужилася до звання підполковника. Нині 43-річна військова керує відділом фінансового забезпечення в Чернігівському військовому комісаріаті. Ольга хотіла і далі спокійно виконувати свої обов'язки. Втім, терпіти сексуальні домагання, які тривали роками, вже не могла. Ось її історія:
Валерія - перша військова, яка публічно заявила про сексуальні домагання у Збройних силах України. Втім виявилося, що вона далеко не єдина жертва.
Півтора року тому лейтенантка Збройних сил України Валерія Сікал зізналась, що командир змушував її до сексу. Однак справу досі не направлено до суду, а підозрюваного перевели на службу до Києва.