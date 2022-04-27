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Росія анексувала українській півострів Крим весною 2014 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анексія Криму".
Наприкінці лютого - початку березня 2014 року Росія перекинула до Криму свої війська без розпізнавальних знаків й окупувала український Кримський півострів. 16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим та в Севастополі окупаційна влада провела псевдореферендум про статус півострова, на якому більшість мешканців Криму начебто підтримали приєднання півострова до Російської Федерації. Результати так званого "референдуму" не визнали ані Україна, ані Європейський Союз, ані США. Згодом усупереч нормам міжнародного права Росія створила на території українського півострова суб'єкт Російської Федерації - Республіку Крим, котрий увійшов до складу Південного федерального округу. ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ не визнають насильницьку анексію Криму. В Україні Крим вважається тимчасово окупованою з боку Росії територією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Правнучка колишнього керівника СРСР Микити Хрущова, американська професорка Ніна Хрущова в інтерв'ю DW розвінчала міф про те, що Хрущов подарував Крим Україні. В інтерв'ю DW вона також розмірковує, як швидко може настати розвінчання культу Путіна в Росії.
За інформацією Welt am Sonntag, німецькі фірми постачали до Росії продукцію подвійного призначення і після анексії Криму, незважаючи на обмеження ЄС. У 2020 році вони поставили РФ таких товарів на 366 мільйонів євро.