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Анексія Криму

Росія анексувала українській півострів Крим весною 2014 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анексія Криму".

Наприкінці лютого - початку березня 2014 року Росія перекинула до Криму свої війська без розпізнавальних знаків й окупувала український Кримський півострів. 16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим та в Севастополі окупаційна влада провела псевдореферендум про статус півострова, на якому більшість мешканців Криму начебто підтримали приєднання півострова до Російської Федерації. Результати так званого "референдуму" не визнали ані Україна, ані Європейський Союз, ані США. Згодом усупереч нормам міжнародного права Росія створила на території українського півострова суб'єкт Російської Федерації - Республіку Крим, котрий увійшов до складу Південного федерального округу. ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ не визнають насильницьку анексію Криму. В Україні Крим вважається тимчасово окупованою з боку Росії територією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Російський сентимент у Греції: між православ'ям і радянською ностальгією

Російський сентимент у Греції: між православ'ям і радянською ностальгією 27.04.2022

Уряд в Афінах засуджує російське вторгнення в Україну. Але грецьке суспільство у ставленні до цієї війни розколоте. Ліві керуються радянською ностальгією, православні - "скрєпами".
Захоплена вода для Криму: тече, але повільно

Захоплена вода для Криму: тече, але повільно 25.04.2022

З кінця лютого Україна не контролює роботу Північно-Кримського каналу. Окупанти намагаються відновити постачання дніпровської води до Криму, однак надходить вона на півострів дуже повільно.

Правнучка Хрущова: Війна в Україні закінчиться кінцем Росії (22.04.2022) 22.04.2022

Правнучка колишнього керівника СРСР Микити Хрущова, американська професорка Ніна Хрущова в інтерв'ю DW розвінчала міф про те, що Хрущов подарував Крим Україні. В інтерв'ю DW вона також розмірковує, як швидко може настати розвінчання культу Путіна в Росії.
Ніна Хрущова: Мій прадід не передавав Крим Україні

Ніна Хрущова: Мій прадід не передавав Крим Україні 21.04.2022

В інтерв'ю DW правнучка Микити Хрущова пояснила, чому колишній радянський лідер був би проти війни Росії з Україною, та припустила, чим ця війна може закінчитися для обох країн.

Коломойський відсуджує у США заморожені через війну російські гроші

Коломойський відсуджує у США заморожені через війну російські гроші 12.04.2022

Компанії, підконтрольні українському олігарху Ігорю Коломойському, відсуджують заморожені Вашингтоном через напад на Україну російські кошти. Йдеться про 34,5 мільйона доларів за активи в Криму.
Рефат Чубаров: Люди в Криму жахнулися наслідків війни

Рефат Чубаров: "Люди в Криму жахнулися наслідків війни" 01.04.2022

Голова Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю DW розкритикував пропозиції щодо статусу Криму на переговорах України з Росією, а також розповів про настрої на півострові.

Кінець війни чи пил у вічі? Про що можуть домовитися Україна та РФ

Кінець війни чи пил у вічі? Про що можуть домовитися Україна та РФ 18.03.2022

На тлі війни Росії проти України Київ та Москва ведуть переговори про її завершення. Чи можливий компроміс, коли та на яких умовах? Думки опитаних DW експертів розійшлися.
Коментар: Україна зруйнувала міф про силу Путіна

Коментар: Україна зруйнувала міф про силу Путіна 10.03.2022

Війна в Україні змінила уявлення про міць російської армії, що на очах усього світу перетворилася на організоване злочинне угруповання Путіна, вважає Сергій Руденко.
Гаазький трибунал розпочав розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Гаазький трибунал розпочав розслідування воєнних злочинів РФ в Україні 03.03.2022

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі отримав достатньо звернень для початку розслідування злочинів РФ в Україні й приступив до справи.

Росія проти України. Як дійшло до великої війни

Росія проти України. Як дійшло до великої війни 28.02.2022

Конфлікт Москви та Києва сягає корінням в історію. Його суть - Кремль не визнає незалежності України. DW нагадує про ключові події, що передували початку повномасштабної війни Росії проти України.
Ринок акцій РФ пережив максимальне падіння з часів анексії Криму

Ринок акцій РФ пережив максимальне падіння з часів анексії Криму 21.02.2022

Індекс Московської біржі за результатами торгів утратив 10,5 відсотка, що є максимумом із березня 2014 року. Обвал на ринку стався на тлі визнання Росією самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".
Коментар: Мюнхенська конференція - запізніла відповідь Заходу Москві

Коментар: Мюнхенська конференція - запізніла відповідь Заходу Москві 20.02.2022

На Мюнхенській конференції з безпеки лідери країн Заходу одноголосно обіцяли надати відповідь на російську агресію в Україні. Правильна, але запізніла реакція, вважає Роман Гончаренко.
Україну на Євробаченні-2022 погодився представляти Kalush Оrchestra

Україну на "Євробаченні-2022" погодився представляти Kalush Оrchestra 18.02.2022

Гурт Kalush Оrchestra посів на національному відборі друге місце. Його попросили поїхати на пісенний конкурс до Італії замість Аліни Паш.
Росія заявляє про виведення військ та техніки після навчань у Криму

Росія заявляє про виведення військ та техніки після навчань у Криму 16.02.2022

Міноборони Росії заявило про завершення маневрів у Криму і про повернення підрозділів Південного військового округу до місць постійної дислокації.

Наскільки небезпечні для України російські навчання у Чорному морі?

Наскільки небезпечні для України російські навчання у Чорному морі? 15.02.2022

Масштабні військово-морські навчання Росії, що розпочалися у Чорному морі, підсилюють напруженість через загрозу російського вторгнення в Україну. Чому це небезпечно і що з цим робити - у статті DW.
Німецькі компанії продовжують постачати РФ товари подвійного призначення - ЗМІ

Німецькі компанії продовжують постачати РФ товари подвійного призначення - ЗМІ 13.02.2022

За інформацією Welt am Sonntag, німецькі фірми постачали до Росії продукцію подвійного призначення і після анексії Криму, незважаючи на обмеження ЄС. У 2020 році вони поставили РФ таких товарів на 366 мільйонів євро.
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