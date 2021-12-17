Андрей Бабіш - чеський підприємець і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрей Бабіш".

З 2014 до 2017 року Андрей Бабіш був міністром фінансів Чехії та першим заступником прем'єр-міністра Чеської Республіки. Йому довелось звільнити посаду через закиди в ухилянні від сплати податків. Бабіш вважається другою найбагатшою людиною в Чехії. Він є власником транснаціонального агрохолдингу та медіамагнетом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.