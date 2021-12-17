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Андрей Бабіш

Андрей Бабіш - чеський підприємець і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрей Бабіш".

З 2014 до 2017 року Андрей Бабіш був міністром фінансів Чехії та першим заступником прем'єр-міністра Чеської Республіки. Йому довелось звільнити посаду через закиди в ухилянні від сплати податків. Бабіш вважається другою найбагатшою людиною в Чехії. Він є власником транснаціонального агрохолдингу та медіамагнетом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президент Чехії призначив новий уряд на чолі з Фіалою

Президент Чехії призначив новий уряд на чолі з Фіалою 17.12.2021

Новий уряд Чехії на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою приведено до присяги. До його складу увійшли 18 членів від п'яти партій, у тому числі три жінки.

Новий прем'єр Чехії Фіала: професор, католик, прибічник компромісів

Новий прем'єр Чехії Фіала: професор, католик, прибічник компромісів 01.12.2021

Консервативний політик Петр Фіала змінив популіста Андрея Бабіша на посаді очільника уряду Чехії. DW з'ясовувала найважливіше про Фіалу та його політичні уподобання.
Правоцентрист Петр Фіала став новим прем'єр-міністром Чехії

Правоцентрист Петр Фіала став новим прем'єр-міністром Чехії 28.11.2021

Лідера правоцентристського альянсу Петра Фіалу приведено до присяги як прем'єр-міністра Чехії. Утім, на чолі уряду поки залишиться мультимільярдер Андрій Бабіш.

Чехія: уряд прем'єр-міністра Бабіша подає у відставку

Чехія: уряд прем'єр-міністра Бабіша подає у відставку 11.11.2021

Рішення про відставку ухвалено після поразки Бабіша та його союзників на парламентських виборах. Бабіш оголосив, що згодом очолить "активну опозицію".

Коментар: Кінець інституціолізованому шахрайству у Чехії

Коментар: Кінець інституціолізованому шахрайству у Чехії 12.10.2021

На парламентських виборах у Чехії більшість проголосувала за демократичне перезавантаження. Даватиметься це важко. Але це й важливий сигнал Європі, вважає Кено Ферзек.
Чеського президента Мілоша Земана госпіталізували

Чеського президента Мілоша Земана госпіталізували 10.10.2021

Президенту Чехії Мілошу Земану стало зле одразу після переговорів з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, чия партія напередодні програла вибори.

Вибори в Чехії: опозиційний блок SPOLU перемагає з мінімальним відривом

Вибори в Чехії: опозиційний блок SPOLU перемагає з мінімальним відривом 09.10.2021

Правоцентристський блок SPOLU ("Разом") здобув 27,8 відсотка голосів чеських виборців. Випередивши партію прем'єр-міністра Бабіша менше ніж на відсоток, опозиція сподівається сформувати новий уряд.
Pandora Papers: таємні податкові гавані світових лідерів

Pandora Papers: таємні податкові гавані світових лідерів 03.10.2021

Мільйони документів, розсекречених за допомогою інформаторів, демонструють, як світові лідери використовують офшорні компанії, щоб мінімізувати податки. Серед них, зокрема, Володимир Зеленський і Тоні Блер.
Чехія закликала Росію відшкодувати збитки від вибухів у Врбетіце

Чехія закликала Росію відшкодувати збитки від вибухів у Врбетіце 28.06.2021

Посла РФ у Празі викликали в МЗС Чехії, де йому вручили ноту протесту. Чеська сторона також висловила протест проти внесення Росією в список недружніх країн.
Туризм у Празі після пандемії: вже не так, як було раніше?

Туризм у Празі після пандемії: вже не так, як було раніше? 20.06.2021

Туристична галузь Праги з ентузіазмом чекає на повернення гостей. Однак тепер у чеській столиці прагнуть уникнути масового туризму, який мав місце до пандемії. Що пропонує мерія?
У парламенті Чехії провалився вотум недовіри уряду Андрея Бабіша

У парламенті Чехії провалився вотум недовіри уряду Андрея Бабіша 04.06.2021

Воутм недовіри не підтримали комуністи. Голосування відбулося за чотири місяці до чергових парламентських виборів.
ЄС поки не має наміру висилати російських дипломатів

ЄС поки не має наміру висилати російських дипломатів 10.05.2021

У конфлікті між Чехією та Росією Євросоюз підтримує Прагу, але вважає нову висилку дипломатів РФ передчасною.

Бабіш просить країни ЄС на підтримку Чехії вислати хоча б одного дипломата РФ - ЗМІ

Бабіш просить країни ЄС на підтримку Чехії вислати хоча б одного дипломата РФ - ЗМІ 08.05.2021

Чеський прем'єр-міністр закликає країни Євросоюзу проявити солідарність з Чехією у її дипломатичному конфлікті з Росією.
США підтримують Чехію у простистоянні діям Росії

США підтримують Чехію у простистоянні діям Росії 02.05.2021

Вашингтон висловлює солідарність з Прагою, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з чеським прем'єром Андреєм Бабішем.

Чехія висилає 18 російських дипломатів

Чехія висилає 18 російських дипломатів 17.04.2021

Дипломатів РФ висилають через підозру в причетності російських спецслужб до вибухів на армійських складах у Чехії в 2014 році, внаслідок яких загинули двоє людей.
Коронавірус: у Чехії послабили карантин попри високі показники заражень

Коронавірус: у Чехії послабили карантин попри високі показники заражень 12.04.2021

У Чехії набули чинності послаблення карантинних обмежень, хоча показники заражень коронавірусом досі залишаються порівняно високими. До того ж Чехія - світовий лідер за рівнем смертності, пов'язаної з COVID-19.
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