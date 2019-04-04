Американський експерт про дебати Порошенка-Зеленського: Шоу-бізнес у політиці - тренд майбутнього

Наскільки вдалою є ідея проводити президентські дебати на стадіоні? Чи існує формула для перемоги в теледуелі? Про це DW розпитала американського дослідника теледебатів, професора журналістики Алана Шредера.
DW: Пане Шредер, в Україні розгорнулася гостра дискусія довкола ідеї проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на Олімпійському стадіоні. Як вважаєте, наскільки вдалим є такий стадіонний формат?
Алан Шредер: Це досить нетипово, але не скажу, що безпрецедентно, адже кілька років тому тут, у США, Демократична партія проводила дещо подібні дебати на стадіоні в Чикаго. Та зазвичай президентські дебати відбуваються у телевізійній студії - без аудиторії - або ж на якомусь майданчику, де присутні глядачі, як правило, кілька сотень. Небезпека ж залучення великої аудиторії, як на стадіоні, полягає в тому, що вона може цілковито змінити тональність усієї події, якщо глядачі почнуть сприймати це, як спортивне змагання чи гру, з гучною реакцією, як на футбольному матчі. Не забуваймо, що дебати - телевізійне шоу. І основна аудиторія - це мільйони глядачів удома, а не в залі. У цьому проблема проведення дебатів на стадіоні, коли основною аудиторією може стати публіка, а не виборці удома. У будь-яких дебатах існує небезпека перетворення події на спектакль, а присутність великої живої аудиторії тисне на кандидатів.
Ви переглянули десятки теледебатів. Нерідко буває, що переможця визначити непросто. Що ж необхідно кандидатові для впевненої перемоги над опонентом на екрані?
Не існує якогось рецепту чи чарівної формули. Якби така існувала, усі б нею користувалися. Насправді ж дебати дуже ситуативні. Усе залежить від часу, актуальних подій, від країни, від того, хто тобі опонує. Тому підхід до дебатів у кожному випадку різний. Але погоджуся з тим, що часто складно визначити чіткого переможця, а дебати закінчуються нічиєю. Насправді дебати легше програти, ніж виграти. Це ризикована справа. Прямий ефір важко контролювати. А за всі роки багато чого відбувалося на дебатах такого, що змінювало їхній результат. Візьмемо приклад дебатів Джона Кеннеді та Річарда Ніксона, коли останній пітнів і був погано загримований. Можна прийти із якоюсь стратегією, але ніколи не знаєш, що заготував твій опонент.
Повертаючись до дебатів Порошенка-Зеленського: якби Вас найняли стратегом першого і другого кандидата, якими би були Ваші поради?
Досвідчений політик мусить розуміти, що це телевізійне шоу. Нерідко люди із досвідом сприймають дебати, як черговий політичний виступ, на кшталт прес-конференції. Але це зовсім інше. Необхідно добре виглядати і вміти лаконічно підсумовувати свої думки, а ще просто бути цікавим аудиторії. Деякі політики не можуть цьому навчитися. Натомість тим, хто прийшов у політику з телебачення, необхідно показати, що вони усвідомлюють політичні вимоги президентської посади. Тож недостатньо просто розважати публіку. Хоча саме так себе поводив на дебатах Дональд Трамп і досяг свого. Але це вже завдання аудиторії - розуміти, що це не якийсь фінал Чемпіонату світу, і сприймати дебати серйозно.
Це поодинокі випадки, чи такий симбіоз шоу-бізнесу і політики пускає коріння?
Приклад України тут дуже цікавий. Думаю, що ми будемо дедалі більше бачити у світі тренд приходу до політики фігур зі світу шоу-бізнесу, які експлуатуватимуть свій зірковий статус. Саме це сталося із Дональдом Трампом. Погано це чи добре - це вже інше питання. Але це тренд майбутнього. Хоча і не зовсім новий: Рональд Рейган, тут, можливо, є найвідомішим прикладом, але не єдиним. Звичайно, навички актора дуже корисні у політиці, але самого лише цього, певно, недостатньо, щоби бути успішним політиком. Різниця між Трампом і Рейганом у тому, що Рейган був також візіонером і розробляв серйозну політичну програму, тоді як Трамп лише розважає і не має інтересу до справжнього державного управління. Тому виборці мають вибирати не того, хто розважає краще, а того, хто може стати найкращим лідером.
Історичні теледебати між Кеннеді і Ніксоном відбулися 1960 року. Відтоді медіаландшафт зазнав значних змін: поява інтернету, соціальних мереж, фейкових новин... Чи не застарів узагалі цей формат політичної дуелі?
Гадаю, що головна ідея, коли двоє або троє учасників обмінюються з трибуни своїми позиціями з тих чи інших питань, залишилася незмінною з часів дебатів Кеннеді-Ніксона. Натомість змінилося усе довкола: як подають дебати телеканали, як їх дивляться глядачі і як на них реагують.
Алан Шредер - заслужений професор факультету журналістики Північно-Східного університету Бостона (США). Шредер - дослідник телевізійних дебатів та автор книжки "Президентські дебати: 50 років телебачення високого ризику".
Володимир Зеленський кинув виклик Петру Порошенку дебатувати на стадіоні "Олімпійський". Чинний президент виклик прийняв. Що може змінити ця дуель? Досвід інших країн підказує, що на дебатах можливо усе. Огляд DW. (04.04.2019)
Незадовго до другого туру президентських виборів в Україні кандидати вплуталися в безглузді заочні дебати, свідком яких стала вся країна. Сергій Руденко коментує спеціально для DW. (05.04.2019)