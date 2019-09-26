 Адміністрація Трампа заблокувала свідчення у Конгресі посла США при ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2019

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Новини

Адміністрація Трампа заблокувала свідчення у Конгресі посла США при ЄС

Гордон Сондленд, котрий вважається одним із ключових свідків у рослідуванні щодо імпічменту Трампа, не свідчитиме у Палаті представників через заборону з боку Держдепартеманту США, каже адвокат Сондленда.

Гордон Сондланд

Гордон Сондланд

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заблокувала заплановане на вівторок, 8 жовтня, надання свідчень постійним представником США при ЄС Гордоном Сондлендом у комітетах Палати представників. Про це цього ж дня заявив журналістам адвокат Сондленда Роберт Ласкін, повідомляють американські ЗМІ.

Сондленд, котрий вважається одним із ключових свідків у ініційованому демократами в Палаті представників розслідуванні щодо можливого імпічменту Дональда Трампа, мав свідчити за закритими дверима перед членами одразу трьох комітетів. Однак Державний департамент США видав відповідне розпорядження, котре забороняє надання будь-яких свідчень дипломатом. Жодних пояснень щодо причин такого розпорядження в Держдепі не надали, сказав адвокат, передає AP.

DW.COM

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Колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер та постпред США при ЄС Гордон Сондленд готували текст заяви для українського президента Володимира Зеленського щодо сина Байдена, пише The New York Times. (04.10.2019)

Членів Конгресу цікавить можлива роль Сондленда у ймовірних спробах Трампа чинити тиск на президента України Володимира Зеленського з метою домогтися від того розслідування проти сина головного конкурента Трампа від Демпартії Джо Байдена - Хантера Байдена.

Сам Сондленд готовий свідчити

Сондленд добровільно зголосився свідчити в Конгресі, не чекаючи на спеціальну повістку, запевнив адвокат. Водночас дипломат сподівається, що справа з розпорядженням Держдепартаменту, котре виключає надання Сондлендом свідчень, "швидко вирішиться", запевнив Роберт Ласкін.

"Він готовий свідчити негайно, коли йому це дозволять", - запевнив адвокат Ласкін, цитує інформагенція Reuters.

На цю ситуацію вже відреагував президент Дональд Трамп. У своєму дописі в соціальній мережі Twitter Трамп запевнив, що "волів би", щоб Сондленд дав свідчення. Але зараз це неможливо, адже такі свідчення довелося б давати перед "жалюгідною подобою на суд", що "цілком скомпрометував себе", наголосив Трамп.

Нагадаємо, минулого тижня видання The New York Times (NYT), посилаючись на трьох своїх неназваних співрозмовників, повідомило про те, що Сондленд та колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер готували текст заяви для Зеленського. У цій заяві український президент мав оголосити про наміри Києва розслідувати діяльність української газової компанії Burisma. Серед керівників цієї газової компанії був і Хантер Байден.

Щодо Волкера, то 3 жовтня під час свідчень у Палаті представників він заперечив свою особисту причетність до спроб Трампа вплинути на керівництво України розпочати розслідування проти сина Джо Байдена. Виступаючи перед конгресменами, Волкер запевнив, що він намагався застерегти українську сторону щодо необхідності триматися осторонь американської політики.

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