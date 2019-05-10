 Адвокат Трампа хоче зустрітися з Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Адвокат Трампа хоче зустрітися з Зеленським

Особистий адвокат Трампа хоче обговорити з обраним президентом України розслідування про ймовірне втручання РФ у вибори США, а також зв'язки сина екс-віце-президента Джозефа Байдена з українською газовою компанією.

Руді Джуліані планує зустрітися з Володимиром Зеленським

Руді Джуліані планує зустрітися з Володимиром Зеленським

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані планує найближчими днями поїхати до України, щоб переконати нову владу не припиняти низку розслідування, які здійснюються в США і пов'язані з американською політикою. "Ми не втручаємося у вибори, ми втручаємося в розслідування, на що ми маємо право", - сказав Джуліані в коментарі газеті The New York Times, опублікованому у четвер, 9 травня.

За інформацією видання, Джуліані має намір відправитися до Києва на зустріч з обраним президентом України Володимиром Зеленським та переконати його продовжити розслідування, які можуть принести нову інформацію про дві справи та у яких може бути зацікавлений Дональд Трамп. Перша справа стосується  розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про ймовірне російське втручання у вибори США. Друга - щодо зв'язків сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантера з українською газовою компанією.

"Нічого незаконного в цьому немає. Хтось може вважати це неналежним. І це не зовнішня політика - я прошу їх провести розслідування, яке вони вже ведуть і яке інші люди радять їм припинити. А я маю намір дати їм підстави не припиняти його, тому що ця інформація буде дуже корисна моєму клієнту і може виявитися корисною нашому уряду", - наголосив юрист Трампа.

У разі зустрічі Джуліані обіцяє розповісти Зеленському про те, що він знає про людей з його оточення. За його словами, американський лідер повністю підтримує зусилля Зеленського в Україні. При цьому Джуліані не уточнив, чи відомо Трампу про заплановану зустріч з українським президентом. "По суті, він знає, чим я займаюся як його адвокат", - зазначив він. В Білому домі не прокоментували поїздку Джуліані.

DW.COM

Єврокомісар з політики сусідства та розширення Йоганнес Ган зустрівся в Києві з новообраним президентом України Володимиром Зеленським та запропонував йому повну підтримку ЄС в проведенні реформ. (07.05.2019)

Своїм розпорядженням Дональд Трамп відмовив Конгресу у наданні повної версії доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера. (08.05.2019)

Як нагадує видання, Дональд Трамп раніше закликав до розслідування діяльності сина колишнього віце-президента США Джо Байдена, а також до питання ймовірного впливу самого Байдена на усунення з посади колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, "чиє відомство має повноваження щодо розслідувань проти олігарха, компанія якого платила Хантеру Байдену".

Також The New York Times зауважує, що Трамп зацікавлений у тому, щоб використати на власну користь інформацію, що українські посадовці буцімто намагалися посприяти перемозі Гілларі Клінтон на виборах у США 2016 року, фокусуючи для цього увагу на роботі в Україні Пола Манафорта, колишнього технолога Партія регіонів та керівника виборчого штабу на президентських виборах у США. Зрештою, така увага до Манафорта призвела до того, що він подав у відставку. В Україні своєю чергою заперечують інформацію, що намагалися вплинути на вибори у США на користь Клінтон, нагадує видання.

У березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над розслідуванням про ймовірне втручання РФ у вибори 2016 року в США. Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що слідчі не виявили ознак змови між РФ і передвиборчим штабом Трампа.

Пізніше міністерство юстиції США опублікувало відредаговану версію доповіді Мюллера. Однак конгресмени-демократи зажадали публікації повної версії звіту. 8 травня Дональд Трамп заблокував публікацію невідредагованої доповіді спецпрокурора.

Дивитись відео 01:38

Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)

Посилання в інтернеті

Стаття The New York Times

Аудіо й відео до теми

Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)  

Реклама

Докладно

Правоохоронні органи України заблокували близько 1,5 мільярда доларів Віктора Януковича і його оточення

Клан Януковича воює за заморожені гроші

Мінюст стягнув до бюджету 55 мільйонів гривень і мільйон доларів з рахунків компаній, підконтрольних клану Януковича.  

Виконавчий директор Google виступає на конференції у Маунтін-В'ю

Щастя у бульбашці Google

Google використовує щорічну конференцію розробників, аби надихнути сферу ІТ і відволікти від власних проблем.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  