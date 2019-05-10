Адвокат Трампа хоче зустрітися з Зеленським

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані планує найближчими днями поїхати до України, щоб переконати нову владу не припиняти низку розслідування, які здійснюються в США і пов'язані з американською політикою. "Ми не втручаємося у вибори, ми втручаємося в розслідування, на що ми маємо право", - сказав Джуліані в коментарі газеті The New York Times, опублікованому у четвер, 9 травня.

За інформацією видання, Джуліані має намір відправитися до Києва на зустріч з обраним президентом України Володимиром Зеленським та переконати його продовжити розслідування, які можуть принести нову інформацію про дві справи та у яких може бути зацікавлений Дональд Трамп. Перша справа стосується розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про ймовірне російське втручання у вибори США. Друга - щодо зв'язків сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантера з українською газовою компанією.

"Нічого незаконного в цьому немає. Хтось може вважати це неналежним. І це не зовнішня політика - я прошу їх провести розслідування, яке вони вже ведуть і яке інші люди радять їм припинити. А я маю намір дати їм підстави не припиняти його, тому що ця інформація буде дуже корисна моєму клієнту і може виявитися корисною нашому уряду", - наголосив юрист Трампа.

У разі зустрічі Джуліані обіцяє розповісти Зеленському про те, що він знає про людей з його оточення. За його словами, американський лідер повністю підтримує зусилля Зеленського в Україні. При цьому Джуліані не уточнив, чи відомо Трампу про заплановану зустріч з українським президентом. "По суті, він знає, чим я займаюся як його адвокат", - зазначив він. В Білому домі не прокоментували поїздку Джуліані.

Як нагадує видання, Дональд Трамп раніше закликав до розслідування діяльності сина колишнього віце-президента США Джо Байдена, а також до питання ймовірного впливу самого Байдена на усунення з посади колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, "чиє відомство має повноваження щодо розслідувань проти олігарха, компанія якого платила Хантеру Байдену".

Також The New York Times зауважує, що Трамп зацікавлений у тому, щоб використати на власну користь інформацію, що українські посадовці буцімто намагалися посприяти перемозі Гілларі Клінтон на виборах у США 2016 року, фокусуючи для цього увагу на роботі в Україні Пола Манафорта, колишнього технолога Партія регіонів та керівника виборчого штабу на президентських виборах у США. Зрештою, така увага до Манафорта призвела до того, що він подав у відставку. В Україні своєю чергою заперечують інформацію, що намагалися вплинути на вибори у США на користь Клінтон, нагадує видання.

У березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над розслідуванням про ймовірне втручання РФ у вибори 2016 року в США. Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що слідчі не виявили ознак змови між РФ і передвиборчим штабом Трампа.

Пізніше міністерство юстиції США опублікувало відредаговану версію доповіді Мюллера. Однак конгресмени-демократи зажадали публікації повної версії звіту. 8 травня Дональд Трамп заблокував публікацію невідредагованої доповіді спецпрокурора.