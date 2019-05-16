 Адвокат Трампа назвав Коломойського тестом для Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2019

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Новини

Адвокат Трампа назвав Коломойського тестом для Зеленського

Адвокат президента США Руді Джуліані ваажає, що повернення Ігоря Коломойського до України - це тест для новообраного президента України Володимира Зеленського.

Руді Джуліані

Руді Джуліані

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в суботу, 18 травня, написав у своєму мікроблозі в Twitter, що повернення бізнесмена Ігоря Коломойського до України є тестом для новообраного президента України Володимира Зеленського.

"Це тест для новообраного президента. Він (Зеленський. - Ред.) уже оточив себе деякими людьми, які є ворогами президента Трампа. Тепер цей сумнозвісний олігарх (Коломойський. - Ред.), як кажуть, теж має своїх людей навколо нього. Коломойського треба притягнути до відповідальності за погрозу. Побачимо? Це розповість нам чимало про контроль?" - написав Джуліані.

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В одному з попередніх твітів адвокат написав про погрози, які пролунали з вуст Коломойського на адресу двох американських громадян - Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, які є клієнтами Джуліані. За словами Джулаіні, він порадив їм подати позови до суду проти українського бізнесмена. "Він (Коломойський. - Ред.) щойно повернувся до України з вислання з Ізраїлю і перше, що він зробив, це погрожував американським громадянам. Це є справжнім тестом для президента. Чи буде він заарештований?" - написав адвокат Трампа. 

Напередодні, 17 травня, Ігор Коломойський в інтерв'ю радіо "Свобода" назвав Лева Парнаса та Ігоря Фрумана "аферистами і пройдисвітами", проти яких у США нібито проводиться розслідування. "Вони ходять по Україні, збирають у людей гроші, розповідають, що вони є близькими до пана Джуліані і що вони вирішать з паном Луценком (генеральним прокурором України Юрієм Луценком. - Ред.) будь-яке питання", - розповів Коломойський. Він також наголосив, що "ми знаємо усі подробиці" щодо цих двох осіб, і пообіцяв у найближчому майбутньому вивести Фрумана і Парнаса "на світ Божий".

Нагадаємо, що 9 травня американське видання The New York Times повідомило, що Руді Джуліані, адвокат президента США Дональда Трампа, планує відвідати Україну, аби зустрітися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським і переконати його продовжити розслідування, які би могли допомогти Трампу переобратися на другий термін у 2020 році.

Йдеться про розслідування впливу України на вибори у США через оприлюднення компромату на Пола Манафорта, колишнього політтехнолога Партії регіонів та на час виборчої кампанії у США - керівника кампанії Дональда Трампа, а також закиди щодо тиску з боку колишнього віце-президента США Джо Байдена на Генпрокуратуру України начебто в інтересах його сина Хантера Байдена, який був у раді групи газових компаній "Бурісма" екс-міністра екології України Миколи Злочевського. Згодом Джуліані візит скасував, заявивши про начебто існування "ворогів США" в оточенні Зеленського, серед яких він назвав народного депутата та колишнього журналіста Сергія Лещенка.

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