Абромавичус про "Укроборонпром": погроз не було, поки лише психологічний тиск (відео)

Крейсер "Україна" продадуть, частину підприємств "Укроборонпрому" ліквідують, а борги з заробітної плати виплатять. Про це та інше гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.
DW: Ваша мотивація очолити "Укроборонпром"?
Айварас Абромавичус: Мені подобається братися за доволі брудні, складні і нереформовані справи. І цей мій найбільший драйв.
DW: Чи реально добудувати крейсер "Україна"?
Айварас Абромавичус: Ми будемо розглядати можливість продажу цього крейсера.
DW: Чи є в "Укроборонпрому"міжнародні замовлення?
Айварас Абромавичус: Повідомлення з Перу, де ми нещодавно продали один літак.
DW: Якщо Вам будуть заважати, які ваші дії?
Айварас Абромавичус: Так мені вже заважають, але це не має бути перепоною.
DW: Погрози були?
Айварас Абромавичус: Поки лише психологічний тиск.
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