Абромавичус про "Укроборонпром": погроз не було, поки лише психологічний тиск (відео)

DW: Ваша мотивація очолити "Укроборонпром"?

Айварас Абромавичус: Мені подобається братися за доволі брудні, складні і нереформовані справи. І цей мій найбільший драйв.

DW: Чи реально добудувати крейсер "Україна"?

Айварас Абромавичус: Ми будемо розглядати можливість продажу цього крейсера.

DW: Чи є в "Укроборонпрому"міжнародні замовлення?

Айварас Абромавичус: Повідомлення з Перу, де ми нещодавно продали один літак.

DW: Якщо Вам будуть заважати, які ваші дії?

Айварас Абромавичус: Так мені вже заважають, але це не має бути перепоною.

DW: Погрози були?

Айварас Абромавичус: Поки лише психологічний тиск.

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