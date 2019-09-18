 Абромавичус про ″Укроборонпром″: погроз не було, поки лише психологічний тиск (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 18.09.2019

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Абромавичус про "Укроборонпром": погроз не було, поки лише психологічний тиск (відео)

Крейсер "Україна" продадуть, частину підприємств "Укроборонпрому" ліквідують, а борги з заробітної плати виплатять. Про це та інше гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Айварас Абромавичус

Айварас Абромавичус

DW: Ваша мотивація очолити "Укроборонпром"?

Айварас Абромавичус: Мені подобається братися за доволі брудні, складні і нереформовані справи. І цей мій найбільший драйв.

DW: Чи реально добудувати крейсер "Україна"?

Айварас Абромавичус: Ми будемо розглядати можливість продажу цього крейсера.

DW: Чи є в "Укроборонпрому"міжнародні замовлення?

Айварас Абромавичус: Повідомлення з Перу, де ми нещодавно продали один літак.

DW: Якщо Вам будуть заважати, які ваші дії?

Айварас Абромавичус: Так мені вже заважають, але це не має бути перепоною.

DW: Погрози були?

Айварас Абромавичус: Поки лише психологічний тиск.

 

Розширені відповіді на ці та інші запитання дивіться тут:

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