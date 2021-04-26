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Ігор Гладковський

Ігор Гладковський - український підприємець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Гладковський".

Ігор Гладковський є сином колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ігорю Гладковському вручили підозру - ЗМІ

Ігорю Гладковському вручили підозру - ЗМІ 26.04.2021

Ігор Гладковський прибув до САП, де йому вручили обвинувальний акт для передачі справи до суду, повідомляють ЗМІ.

Абромавичус про Укроборонпром: погроз не було, поки лише психологічний тиск (відео)

Абромавичус про "Укроборонпром": погроз не було, поки лише психологічний тиск (відео) 18.09.2019

Крейсер "Україна" продадуть, частину підприємств "Укроборонпрому" ліквідують, а борги з заробітної плати виплатять. Про це та інше гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Порошенко проти Зеленського: хто чия маріонетка (01.04.2019) 01.04.2019

Пінг-понг образами: Петро Порошенко назвав Володимира Зеленського "маріонеткою Коломойського". А шоумен президента - "маріонеткою Свинарчука". Це екс-прізвище колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря, яких звинуватили в розкраданні в оборонній сфері України.
Ігор Гладковський позивається до журналістів

Ігор Гладковський позивається до журналістів 05.03.2019

Син Олега Гладковського Ігор подав у суд на журналістів, які опублікували інформацію про ймовірну корупцію в оборонному секторі та розкрадання щонайменше 250 мільйонів гривень.