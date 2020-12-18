Ігорю Гладковському вручили підозру - ЗМІ

Ігор Гладковський прибув у понеділок, 26 квітня, до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), повідомило агентству "Інтерфакс- Україна" джерело в правоохоронних органах.

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"Ігор Гладковський прийшов у САП", - сказав співрозмовник агентства. Пізніше джерело додало, що Гладковському вручено обвинувальний акт для подальшого розгляду справи в суді.

Як уточнює агентство "Українські новини", Ігор Гладсковський прибув з-за кордону до України. Гладковського-молодшого не затримували, а доставили в САП для вручення обвинувального акта, додало джерело агенції.

Справа компанії "Оптимумспецдеталь"

Нагадаємо, Ігор Гладковський - син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Він підозрюється в отриманні 950 тисяч гривень неправомірної вигоди у справі, що стосується компанії "Оптимумспецдеталь".

21 квітня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило його в розшук. Офіційною причиною стала його неявка для вручення копії обвинувального акта для передачі справи до суду. Як уточнюють "Українські новини", Ігор Гладковський виїхав з України до оголошення його в розшук.

У бюро нагадали, що в грудні 2020 року підозрюваному відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня 2021 року.

За даними слідства, зусиллями підозрюваного в 2015-2017 рр. ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами держконцерну "Укроборонпром".

За це обвинувачений отримував вигоду, яка, за домовленостями, мала становити 50 відсотків від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором він отримав 950 тисяч гривень неправомірної вигоди, зазначають в НАБУ. Ігорю Гладковському 21 грудня 2020 року було повідомлено про підозру через зловживання впливом.

Фільм Bihus.Info про Гладковського

25 лютого 2019 року команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, у якому стверджується, що Ігор Гладковський, син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (раніше мали прізвище Свинарчук - Ред.), спільно з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними вдвічі-вчетверо цінами.

Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань сягає щонайменше 250 мільйонів гривень. Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні експерший заступник секретаря РНБО України Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером тодійшнього президента України Петра Порошенка, екскерівник "Укрспецекпорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

У матеріалі зазначено, що операції організовували через три основні фірми-прокладки, однією яких нібито був завод "Кузня на Рибальському", що на той момент належав Порошенку.