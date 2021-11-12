Türkiye'den Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına Belarus engeli

Türkiye, Belarus ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan sığınmacı gerilimine ilişkin tartışmalı bir karar aldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmamasına karar verildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak Ülkemiz havaalanlarından Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır" denildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, söz konusu uygulamanun ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

Belarus devletine bağlı havayolu şirketi Belavia da Türk makamlarının talebi üzerine artık Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının Türkiye'den Belarus'a seyahat etmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, açıklanan kararın ardından resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Türk makamları ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne "destek ve işbirliğinden" ötürü teşekkür etti.

AB temasa geçti

Reuters'ın haberine göre, üst düzey AB yetkilileri Belarus tarafından teşvik edildiğini öne sürdükleri sığınmacı akınını durdurmak için Türkiye, Irak, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüşmeler gerçekleştirdi.

Avrupa Komisyonu bunun üzerine THY'nin verdiği kararın yanı sıra Irak Havayolları'nın da Belarus'un başkenti Minsk'e gerçekleştirdiği uçuşları durdurduğunu açıkladı.

THY'nin Türkiye'den Minsk'e tek yönlü bilet satışını durdurduğunu belirten bir Avrupa Komisyonu sözcüsü, AB yetkililerinin gerçekleştirdiği görüşmelerin "şimdiden meyvesini verdiğini" söyledi.

AB'den yeni yaptırım sinyali

Sınırın Belarus tarafında bekleyen binlerce kişinin Polonya'ya geçerek Avrupa Birliği (AB) topraklarına girme girişimi, Brüksel ile Minsk arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

AB, Belarus'u dünyanın farklı savaş bölgelerinden kaçan insanları Polonya sınırını geçmeleri için teşvik etmekle suçluyor.

AB'nin Belarus'taki muhaliflere yönelik sert tutum nedeniyle bu ülkeye yaptırım uygulamasından ötürü Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da misillemede bulunmak için sığınmacıları kullandığını öne süren Brüksel, Minsk'e karşı yeni yaptırımlar uygulayabileceğini belirtmişti. AB, söz konusu yaptırımların Belarus'a sığınmacı taşıyan havayolu şirketlerini de kapsayacağını ifade etmişti.

THY iddiasına Ankara'dan tepki

Yaptırımlardan etkilenebilecek havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları'nın da olabileceği yönündeki haberlere tepki gösteren Türkiye Dışişleri Bakanlığı "Türkiye'nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

"Bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz" ifadesini kullanan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "İlgili tarafların sorunu itidalle çözmesini ümit ediyor ve Türkiye olarak sorunun aşılmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz" denilmişti.

DW,rtr,AFP / CÖ,ET

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