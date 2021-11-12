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Irak

Modern Irak, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından İngiltere'nin güdümü altında kuruldu. 1958'de de krallık devrilip cumhuriyet ilan edildi.

ABD birlikleri, Mart 2003'te Saddam Hüseyin döneminde kitlesel imha silahlarına sahip olduğu gerekçesiyle Irak'ı bombalamaya başladı. ABD birliklerinin çekildiği Irak'ta saldırı ve şiddet olayları devam ediyor. Irak, Suudi Arabistan'dan sonra dünyadaki en büyük petrol rezevrine sahip ikinci ülke.

Polish mounted police guard area on the Poland/Belarus border near Kuznica, Poland, in this photograph released by the Police, November 11, 2021. Policja Podlaska/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Türkiye'den Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına Belarus engeli 12.11.2021

Türkiye, Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmamasına ve uçağa alınmamalarına karar verdi. AB topraklarına girmek için Belarus'a ulaşan sığınmacılar krize neden olmuştu.
FILE PHOTO: Iraqi migrants talk to NGO Grupa Granica's representatives as they are surrounded by border guards and police officers after they crossed the Belarusian-Polish border during the ongoing migrant crisis, in Hajnowka, Poland October 14, 2021. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Irak’tan Belarus’a: Sığınmacılar Avrupa’ya nasıl geliyor? 09.11.2021

Tehlikeler ve risklerle dolu olsa da çok sayıda sığınmacı kaderlerini yerel insan kaçakçılığı şebekelerinin eline bırakıp yola düşüyor. Irak'tan Avrupa Birliği'ne Belarus üzerinden nasıl geliniyor?
BAGHDAD, IRAQ - MAY 06: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - IRAQI PARLIAMENT/ HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iraqi PM-designate Mustafa al-Kadhimi who is at the parliament for vote of confidence in Baghdad, Iraq makes a speech on May 06, 2020. Only 15 out of 22 ministers from cabinet of Prime Minister-designate Mustafa al-Kadhimi receive vote of confidence from IraqÄôs parliament. Iraqi Parliament / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Irak Başbakanı drone saldırısından kurtuldu 07.11.2021

Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi konutunu hedef alan silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısından kurtuldu. Başbakan El Kazımi "itidal" çağrısında bulundu.
A Turkish military convoy is pictured in the village of al-Mastumah, about seven kilometres south of the city of Idlib on February 8, 2020. (Photo by AAREF WATAD / AFP) (Photo by AAREF WATAD/AFP via Getty Images)

Tezkere sonrası "seçim güvenliği" endişesi 27.10.2021

Irak-Suriye tezkeresinin 2 yıllığına uzatıltılması ve tezkerenin yabancı asker varlığına da olanak tanıması eleştirilere neden oluyor. Muhalefet, tezkerenin seçimlerde üstünlük için kullanılmasından endişeli.

ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Erdoğan: Kılıçdaroğlu HDP'nin emir eri konumuna gelmiştir 27.10.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu vermesine tepki göstererek Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin "emir eri" konumuna geldiğini söyledi.

Nur für die türkische Redaktion! *** CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU, IYI PARTI GENEL BASKANI MERAL AKSENER'I ZIYARET ETTI. IKI LIDER GORUSMENIN ARDINDAN ORTAK ACIKLAMADA BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA. Kemal Kilicdaroglu, Vorsitzender der CHP und Meral Aksener Vorsitzende der IYI Partei in der Türkei. Copyright: Demirören Nachrichten Agentur, DHA. Alle Rechte sind frei für DW.

Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı olur mu? 26.10.2021

TSK'ya sınır ötesi operasyonun yolunu açan tezkereye CHP karşı çıkarken İYİ Parti'nin "evet" demesi dikkatleri Millet İttifakı'na çevirdi. Peki bu tutum farklılığı Millet İttifakı'nda çatlağa yol açabilir mi?

A picture taken on April 20, 2018 in Ankara shows a general view of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) as debate motion on proposed early presidential and parliamentary elections begin. - Turkish President called snap elections for June 24, bringing the polls forward by a year-and-a-half. The election will hasten the transition to a new presidential system -- which critics fear will mark the start of one man rule -- due to come into force after the polls. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Irak-Suriye tezkeresi TBMM'den geçti 26.10.2021

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin iki yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

A picture taken on April 20, 2018 in Ankara shows a general view of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) as debate motion on proposed early presidential and parliamentary elections begin. - Turkish President called snap elections for June 24, bringing the polls forward by a year-and-a-half. The election will hasten the transition to a new presidential system -- which critics fear will mark the start of one man rule -- due to come into force after the polls. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

CHP tezkereye "ret" oyu verecek 26.10.2021

CHP, Meclis Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkereye ret oyu verecek.

17.11.2015 *** FILE - epa05029673 Turkish deputies attend the opening ceremony of the Turkish Parliament in Ankara, Turkey, 17 November 2015. EPA/STR (zu dpa Eklat im türkischen Parlament vor Abstimmung über Immunität vom 20.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa

Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM Başkanlığı'na sunuldu 20.10.2021

Cumhurbaşkanlığı'na Irak ve Suriye ile Lübnan’a asker gönderme yetkisinin uzatılmasını öngören tezkereler TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

October 11, 2021: This handout picture provided by the Baghdad Operations Command of the Iraqi Army on October 11, 2021 shows SAMI JASIM AL-JABURI. The alleged Islamic State finance chief was captured in an operation abroad. Iraqi officials did not disclose where Juburi was caught, or who else played a role in the operation. Labelled a âspecially designated global terroristâ by the US Treasury Department, Jaburi was the subject of a five million US$ bounty. (Credit Image: Â© ZUMA Press Wire Service/ZUMA Press Wire Service

Reuters: IŞİD lideri Türk istihbaratıyla yakalandı 12.10.2021

Irak'ın IŞİD liderlerinden Sami Casim'i Türk istihbaratının yardımıyla yakaladığı ortaya çıktı. Geçmişte Bağdadi'nin yardımcısı olan Casim, IŞİD'in şu anki liderinin de sağkoluydu.
An Iraqi dips his finger to show he voted in the country's parliamentary elections, in Baghdad, Iraq, Sunday, Oct. 10, 2021. Iraq closed its airspace and land border crossings on Sunday as voters headed to the polls to elect a parliament that many hope will deliver much needed reforms after decades of conflict and mismanagement. (AP Photo/Hadi Mizban)

Irak'ta seçimleri Sadr kazandı 11.10.2021

Irak'tan gelen sonuçlar, seçimleri Şii din adamı Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu'nun kazandığını ortaya koydu. Seçimlere katılım ise yüzde 41'de kaldı.
Employees of the Independent High Electoral Commission close the polling center after the end of early voting by the security forces in Baghdad, Iraq, Friday, Oct. 8, 2021. (AP Photo/Hadi Mizban)

Irak'ta halk sandık başında 10.10.2021

Irak'ta halk erken genel seçimler için sandık başına gitti. 250 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığı seçimler için başkent Bağdat'ta çok sayıda kontrol noktası oluşturuldu.

Men hang the national flag next to posters of President Bashar al-Assad, a candidate for the Presidential election, in the Syrian capital Damascus on May 17, 2021. - A Syrian former minister and a member of the Damascus-tolerated opposition will face Bashar al-Assad in this month's presidential election, the constitutional court said. The Assad-appointed body approved only three out of 51 applications to stand in the May 26 ballot, among them the 55-year-old president himself, widely expected to win a fourth mandate. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP) (Photo by LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images)

Ürdün Suriye'ye sınır kapısını tamamen açtı 29.09.2021

Beşar Esad'ın ülkenin geniş kesimlerinde iktidarını pekiştirmesi sonrasında Arap ülkeleriyle normalleşme adımları hızlanıyor. Lübnan ve Irak'ın ardından Ürdün de ana sınır kapısını tamamen açtı.
TAJI, IRAQ - APRIL 12: U.S. Army trainers watch as an Iraqi recruit fires at a military base on April 12, 2015 in Taji, Iraq. U.S. forces, currently operating in 5 large bases throught the country, are training thousands of Iraqi Army combat troops, trying to rebuild a force they had origninally trained before the U.S. withdrawal from Iraq in 2010. Members of the U.S. Army's 5-73 CAV, 3BCT, 82nd Airborne Division are teaching members of the newly-formed 15th Division of the Iraqi Army, as the Iraqi government launches offensives to try to recover territory lost to ISIS last year. (Photo by John Moore/Getty Images)

ABD muharip birliklerini Irak'tan çekiyor 17.09.2021

ABD ile Irak arasında varılan anlaşma uyarınca Erbil ve Ayn el Esad üslerindeki Amerikan muharip birliklerinin sayısının Eylül sonuna kadar azaltılacağı bildirildi.
A wall painted with the black flag commonly used by Islamic State militants, near former Iraqi president Saddam Hussein's palace in Tikrit April 1, 2015. The Iraqi government claimed victory over Islamic State insurgents in Tikrit on Wednesday after a month-long battle for the city supported by Shi'ite militiamen and U.S.-led air strikes, saying that only small pockets of resistance remained. REUTERS/Thaier Al-Sudani

Kerkük’te IŞİD saldırısı: 13 polis hayatını kaybetti 05.09.2021

Irak’ın kuzeyinde, Kerkük kenti yakınlarındaki bir polis kontrol noktasına IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 13 Iraklı polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
DHI QAR, IRAQ - JULY 13: Smoke rises after fire broke out for an unknown reason in a COVID-19 isolation ward of Al-Hussein Hospital in Nasiriya city in Dhi Qar governorate, Iraq on July 13, 2021. At least 36 people have been killed and five others injured. Arshad Mohammed / Anadolu Agency

Irak’ta hastane yangını: 58 ölü 13.07.2021

Irak’ın Nasıriye kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 58 kişi hayatını kaybetti. Geçen Nisan ayında başkent Bağdat’ta çıkan bir başka hastane yangınında da 82 kişi yaşamını yitirmişti.
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