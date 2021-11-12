Irak’tan Belarus’a: Sığınmacılar Avrupa’ya nasıl geliyor?

Tehlikeler ve risklerle dolu olsa da çok sayıda sığınmacı kaderlerini yerel insan kaçakçılığı şebekelerinin eline bırakıp yola düşüyor. Irak'tan Avrupa Birliği'ne Belarus üzerinden nasıl geliniyor?