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Modern Irak, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından İngiltere'nin güdümü altında kuruldu. 1958'de de krallık devrilip cumhuriyet ilan edildi.
ABD birlikleri, Mart 2003'te Saddam Hüseyin döneminde kitlesel imha silahlarına sahip olduğu gerekçesiyle Irak'ı bombalamaya başladı. ABD birliklerinin çekildiği Irak'ta saldırı ve şiddet olayları devam ediyor. Irak, Suudi Arabistan'dan sonra dünyadaki en büyük petrol rezevrine sahip ikinci ülke.