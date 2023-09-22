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Konu
Avrupa Birliği üyesi olan Polonya ile ilgili haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
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Güncel Konular
Polonya vizesi skandalı: Türklere de satıldı mı?
Polonya vizesi skandalı: Türklere de satıldı mı?
Polonya'da ortaya çıkan vize skandalı büyüyor. Türklerin ve Azerilerin de parayla Polonya vizesi aldığı iddia ediliyor.
Politika
22.09.2023
22 Eylül 2023
Polonya'da muhalefet liderine siyasi yasak getirme girişimi
Polonya'da muhalefet liderine siyasi yasak getirme girişimi
Polonya'da yapılacak seçimler öncesinde sağcı iktidar muhalefet lideri Tusk'a siyaset yasağı getirmeye hazırlanıyor.
Politika
03.06.2023
3 Haziran 2023
Polonya'da yaklaşan seçimler: Muhalefet iktidarın hedefinde
Polonya'da yaklaşan seçimler: Muhalefet iktidarın hedefinde
Polonya'da sonbaharda yapılacak genel seçimler öncesinde hükümet, muhalefet lideri Tusk'u karalama çabalarını artırdı.
Politika
29.04.2023
29 Nisan 2023
Polonya MiG-29 sevkiyatı için Almanya'nın onayını bekliyor
Polonya MiG-29 sevkiyatı için Almanya'nın onayını bekliyor
Polonya, MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevkiyatı için Almanya'ya onay başvurusunda bulundu.
Politika
13.04.2023
13 Nisan 2023
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnik görevden alındı
Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnik görevden alındı
Zelenskiy, açıklamaları Almanya'da sık sık tepki yaratan Berlin Büyükelçisi Melnik'i görevden aldı.
Politika
10.07.2022
10 Temmuz 2022
DW Haber - 29.03.2022
DW Haber - 29.03.2022
DW Haber'de bugün: KDV indirimi ürünleri ucuzlatacak mı?, Ukrayna savaşı: İstanbul'da heyetler ne görüştü?, İsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir mi?, Savaşa rağmen Ukrayna'ya geri dönenler.
Politika
29.03.2022
29 Mart 2022
15:29 dak.
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Görüş
AB için acı bir gün
Yorum
Politika
20.12.2017
20 Aralık 2017
Son çare para
Bernd Riegert
Yorum
Politika
16.12.2017
16 Aralık 2017
Polonya'yı eleştirirken dikkatli olunmalı
Christoph Hasselbach
Yorum
05.01.2016
5 Ocak 2016
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