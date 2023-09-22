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Polonya

Konu

Avrupa Birliği üyesi olan Polonya ile ilgili haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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Güncel Konular

Para karşılığı Polonya'nın Schengen Vizesi verdiğinin ortaya çıkması Avrupa'da alarma neden oldu.

Polonya vizesi skandalı: Türklere de satıldı mı?

Polonya vizesi skandalı: Türklere de satıldı mı?

Polonya'da ortaya çıkan vize skandalı büyüyor. Türklerin ve Azerilerin de parayla Polonya vizesi aldığı iddia ediliyor.
Politika22 Eylül 2023
Asiri sağcı iktidar muhalefetin en güç adayı olarak kabul edilen Donald Tusk'u itibarsızlaştırma ve siyasetten men etmeye hazırlanıyor.

Polonya'da muhalefet liderine siyasi yasak getirme girişimi

Polonya'da muhalefet liderine siyasi yasak getirme girişimi

Polonya'da yapılacak seçimler öncesinde sağcı iktidar muhalefet lideri Tusk'a siyaset yasağı getirmeye hazırlanıyor.
Politika3 Haziran 2023
Sivil Platform lideri Donald Tusk

Polonya'da yaklaşan seçimler: Muhalefet iktidarın hedefinde

Polonya'da yaklaşan seçimler: Muhalefet iktidarın hedefinde

Polonya'da sonbaharda yapılacak genel seçimler öncesinde hükümet, muhalefet lideri Tusk'u karalama çabalarını artırdı.
Politika29 Nisan 2023
Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-29 savaş uçağı, Hollanda'd yapılan bir tatbikatta uçuş halinde - (18.04.2023 / Leeuwarden)

Polonya MiG-29 sevkiyatı için Almanya'nın onayını bekliyor

Polonya MiG-29 sevkiyatı için Almanya'nın onayını bekliyor

Polonya, MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevkiyatı için Almanya'ya onay başvurusunda bulundu.
Politika13 Nisan 2023
Ukrayna'nın görevden alınan Berlin büyükelçisi Andriy Melnik

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnik görevden alındı

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnik görevden alındı

Zelenskiy, açıklamaları Almanya'da sık sık tepki yaratan Berlin Büyükelçisi Melnik'i görevden aldı.
Politika10 Temmuz 2022
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DW Haber - 29.03.2022

DW Haber - 29.03.2022

DW Haber'de bugün: KDV indirimi ürünleri ucuzlatacak mı?, Ukrayna savaşı: İstanbul'da heyetler ne görüştü?, İsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir mi?, Savaşa rağmen Ukrayna'ya geri dönenler.
Politika29 Mart 202215:29 dak.
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Görüş

AB için acı bir gün

Yorum
Politika20 Aralık 2017
Deutsche Welle Bernd Riegert

Son çare para

Bernd Riegert
Yorum
Politika16 Aralık 2017
Hasselbach Christoph

Polonya'yı eleştirirken dikkatli olunmalı

Christoph Hasselbach
Yorum
5 Ocak 2016