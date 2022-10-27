Scholz'tan Türkiye'ye Yunanistan eleştirisi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu gezi öncesinde Yunan Ta Nea gazetesine verdiği röportajda, "Bir NATO ülkesinin diğer bir müttefikin egemenliğini sorgulaması kabul edilebilir bir şey değildir" diyerek Türkiye'yi eleştirdi. Scholz ayrıca, kabul edilemeyecek bir başka hususun da, "az ya da çok üstü kapalı askeri tehditler" olduğunu ifade etti.

Ankara ve Atina'ya, aralarındaki sorunları diyalog yolu ile çözme çağrısında bulunan Başbakan Scholz, "Türkiye ile Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri sadece bu iki ülke için değil, tüm Avrupa açısından önemli" dedi. Scholz ayrıca, "Almanya hükümetinin, iki ülke arasında sorun olan konuların diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden taraf olduğunu" vurguladı.

Arabuluculuk önerisi

Ülkesinin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü için arabulucu olabileceğini de belirten Olaf Scholz, "Hepimizin ortak hedefi, ortak vizyonu, Doğu Akdeniz bölgesinin ekonomik potansiyelini, tüm ülkelerin yararına olacak bir şekilde tam anlamıyla kullanmak olmalı" ifadelerini kullanarak, "İlgili taraflarca faydalı olacağı kanaatine varılırsa, Almanya devreye girebilir" dedi.

Ege'de süregelen gerilim

Olaf Scholz, Perşembe günü öğle saatlerinde başkent Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile bir araya gelecek.

Türkiye bir süredir, Ege Denizi'nin doğusunda yer alan çok sayıda adanın egemenliğinin tartışmaya açık olduğunu savunuyor. NATO üyesi olan Türkiye ile komşusu Yunanistan arasındaki ilişkiler de gerilimli bir süreçten geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalar ve aylarda Yunanistan'a yönelik olarak, "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesini kullanmıştı.

dpa / ET,TY