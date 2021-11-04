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Ankara

Ankara, Türkiye'nin başkenti. Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan kentin nüfusu 5 milyon dolayında.

Ankara, Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılından bu yana Türkiye'nin başkenti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir, kentin önemli simgelerinden biri. Ankara, çok sayıda diplomatik temsilciliğe de ev sahipliği yapıyor.

Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? & Erdoğan'ın sağlık durumu 04.11.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da bu hafta gazeteci Sedat Bozkurt ile Ankara siyasetini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmaları, Emin Çapa ile de Türkiye ekonomisini konuştuk.
Soldiers holding guns walk near the Turkey's Pazarkule border crossing, in Kastanies, Greece March 4, 2020. REUTERS/Florion Goga

"ABD Türkiye'ye değil Yunanistan'a yatırım yapıyor" 03.11.2021

Ankara, ABD ile Yunanistan'ın Türkiye sınırında askeri tatbikat yapmasından rahatsız. Yunanistan'ın Fransa'yla da yakınlaştığına dikkat çeken uzmanlara göre tatbikat Türkiye'ye "gözdağı" niteliğinde.
ROME, ITALY - OCTOBER 31: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets U.S President, Joe Biden (R) on the sidelines of the G20 Leaders' Summit in Rome, Italy on October 31, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

Biden-Erdoğan görüşmesinde "insan hakları" vurgusu 01.11.2021

Roma’daki Erdoğan-Biden görüşmesinden S-400 gibi kronik sorunlara çözüm çıkmadı. Diplomatik gözlemcilere göre Biden yönetimi Ankara ile ilişkilerde insan hakkı ihlallerine odaklanacak.
Palace of Justice in Ankara (Ankara Adalet Sarayı) in Turkey, August 2019

10 Ekim davasının IŞİD bağlantılı kilit tanığına örgüt üyeliğinden beraat 26.10.2021

Evinde 3 bine yakın IŞİD'li bilgisinin yer aldığı arşiv bulunan 10 Ekim davasının kilit tanıklarından Kuteybe Hammet'in beraat ettiği ortaya çıktı. Avukatlar, Hammet'in akıbetinin bilinmediğini söylüyor.
Bildkombo Flaggen USA EU Türkei

"İstenmeyen kişi krizi bir sonraki krize kadar bitti" 25.10.2021

Ankara ve Batı arasındaki "istenmeyen kişi" krizi şimdilik sona erdi. Ancak Kavala ile ilgili denetim sürecinin devam ettiğine dikkat çeken uzmanlar, krizin aslında henüz sona ermediği görüşünde.

ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 12: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends G20 extraordinary meeting on Afghanistan via video conference, at Vahdettin Mansion, in Istanbul, Turkey on October 12, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

"İstenmeyen adam" krizinde kritik pazartesi 24.10.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmesi talimatı kabinenin gündeminde. 10 ülkeyle iplerin koparılıp koparılmayacağı AKP’de de tartışma konusu.

DW Haber - 19.10.2021 19.10.2021

DW Haber'de bugün: Kavala bildirisi: Türkiye'ye yaptırımlar yolda, Anket şirketleri ne kadar güvenilir?, İBB'den taksi denetimi: Ticari plaka satışında "meslek" şartı aranacak, Kuraklık desteği ödenmedi, çiftçiler tedirgin.

11/12/2014*** Osman Kavala, damaliger Vorsitzender des Kulturinstituts Anadolu Kültür, spricht auf einer Pressekonferenz im EU-Parlament. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia Roth (Grüne), wird zum Auftakt des Prozesses gegen den bekannten türkischen Intellektuellen Osman Kavala und andere Angeklagte in Istanbul sein. Das bestätigte ihr Büroleiter am 10.06.2019. (Zu dpa Claudia Roth zur Beobachtung von Kavala-Prozess in Istanbul) +++ dpa-Bildfunk +++

Kavala bildirisi ne anlama geliyor? 19.10.2021

İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak bildiri yayımlayan on Avrupa ülkesinin büyükelçileri yaptırım uyarısında da bulundu. Peki, bu bildiri Türkiye ile ilişkiler bakımından ne ifade ediyor?
14.10.2021, Ankara, Türkei, Treffen zwischen dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu und Taliban Außenminister Amir Khan Muttaqi in Ankara

Ankara'dan Taliban'a: Kadınları eve hapsedemezsiniz 14.10.2021

Türkiye resmen tanımadığı Taliban yönetimini Ankara'da ağırladı. Taliban'a "kadınları eve hapsetmeyin" çağrısında bulunan Ankara, Afganistan'a yeni bir insani yardım paketi gönderme hazırlığı yapıyor.

DW Haber - 12.10.2021 12.10.2021

Türkiye Suriye'ye askeri operasyon düzenleyebilir mi?Ayşe Özdoğan'ın ablası: "Ayşe yaşamaya çalışıyor".Boğaziçi'ne yönelik mahkeme kararını avukatlardan önce rektör öğrendi. "Siyasi cinayetler kaygım var" tartışması

DW Haber - 08.10.2021 08.10.2021

DW Haber'de bugün: Pandora Papers | Demirörenler kredi borcunu ödemiyor, Londra'da gayrimenkul satın alıyor, Yeni vergi düzenlemesi: "Vergi adaleti getirmeyecek", Türk hükümetinden Demirtaş için Eylem Planı, 10 Ekim Ankara katliamında IŞİD'li tanıklar ortada yok.

DAS BERUFUNGSGERICHT IN DER TÜRKEI HAT DEN BAUENTWURF DES MUSEUMS VOM 15. JULI ÜBER DEN TUMULUS VON YUMURTAPE AUFGEHOBEN © ANKA

İstinaf Mahkemesi 15 Temmuz Müzesi kararını bozdu 08.10.2021

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı davada İstinaf Mahkemesi Ankara Yumurtatepe Tümülüsü üzerinde 15 Temmuz Müzesi yapılmasını mümkün kılan idare mahkemesi kararını bozdu.

Almanya seçimleri: Türkiye ile ilişkilerde yeni dönem nasıl olacak? 01.10.2021

Almanya'da gözler yeni kulacak koalisyon hükümetine çevrildi. Yeni hükümetin Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir döneme liderlik edeceği merak ediliyor. Berlin-Ankara hattını neler bekliyor? DW Türkçe Yayınlar Yöneticisi Erkan Arıkan anlattı.
ARCHIV - 15.02.2018, Berlin: Die türkische und die deutsche Fahne wehen vor dem Bundeskanzleramt. (zu dpa «Maas nennt Bedingung für Normalisierung von Türkei-Beziehungen» vom 31.08.2018) Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Yeni Ankara-Berlin dinamiği: Kesintisiz reform 27.09.2021

16 yıllık Merkel dönemini bitiren Almanya seçimlerini Ankara da yakından izledi. Türk Dışişleri, yeni dönemde Türkiye'ye reform baskısının artacağını öngörse de Almanya ile ilişkilerde kriz öngörmüyor.
20.09.2021 Protest von Studenten gegen die hohen Mieten und Mangel an Wohnräume.

Ankara'da "Barınamıyoruz" eylemine müdahale 21.09.2021

Kira ve yurt pahalılığını protesto etmek için üniversite öğrencilerinin başlattığı "Barınamıyoruz" eylemleri yayılırken Ankara'daki eyleme polisin müdahale ettiği, dokuz öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Egypt's Deputy Foreign Minister Hamdi Sanad Loza (background) meets with his Turkish counterpart Sedat Onal (Foreground) in the foreign ministry headquarters in the Egyptian capital Cairo on May 5, 2021. - Turkey and Egypt have begun slowly warming ties as they vie for regional primacy a decade after the Arab Spring, but analysts say deep-seated mistrust means full normalisation will take time. The talks come nearly two months after Ankara established the first diplomatic contacts with Cairo since 2013, as part of wider efforts to mend fences with Middle Eastern rivals (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

Dış politikada restorasyon sonuç getirecek mi? 06.09.2021

Ankara ile Kahire arasında ikinci tur görüşmeler Salı günü başlıyor. Ankara'nın Mısır'ın yanı sıra BAE ve İsrail ile de yakınlaştığını belirten gözlemciler, Türk dış politikasında restorasyon yaşandığına dikkat çekiyor.

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