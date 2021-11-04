Kavala bildirisi ne anlama geliyor?

İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak bildiri yayımlayan on Avrupa ülkesinin büyükelçileri yaptırım uyarısında da bulundu. Peki, bu bildiri Türkiye ile ilişkiler bakımından ne ifade ediyor?