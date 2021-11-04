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Ankara, Türkiye'nin başkenti. Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan kentin nüfusu 5 milyon dolayında.
Ankara, Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılından bu yana Türkiye'nin başkenti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir, kentin önemli simgelerinden biri. Ankara, çok sayıda diplomatik temsilciliğe de ev sahipliği yapıyor.
Almanya'da gözler yeni kulacak koalisyon hükümetine çevrildi. Yeni hükümetin Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir döneme liderlik edeceği merak ediliyor. Berlin-Ankara hattını neler bekliyor? DW Türkçe Yayınlar Yöneticisi Erkan Arıkan anlattı.