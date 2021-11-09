Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, kısa adıyla NATO 1949'da 12 Batılı ülke tarafından kurulan bir savunma ittifakı.

Örgütün hedefi, herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmak. Türkiye 1952’de Kore’ye asker gönderdikten sonra NATO’ya üye oldu. Kurulduğu dönemde 12 üyesi bulunan örgüt, 2009 yılı itibariyle Hırvatistan ve Arnavutluk'un katılmasıyla toplam 28 üyeye ulaştı.