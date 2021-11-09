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NATO

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, kısa adıyla NATO 1949'da 12 Batılı ülke tarafından kurulan bir savunma ittifakı.

Örgütün hedefi, herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmak. Türkiye 1952’de Kore’ye asker gönderdikten sonra NATO’ya üye oldu. Kurulduğu dönemde 12 üyesi bulunan örgüt, 2009 yılı itibariyle Hırvatistan ve Arnavutluk'un katılmasıyla toplam 28 üyeye ulaştı.

BELARUS - NOVEMBER 8, 2021: Migrants carry their bags on the Belarusian-Polish border. Nearly 1,000 refugees were heading towards the Polish border in the morning of November 8, 2021. The foreigners intend to exercise their right to apply for a refugee status in an EU country. Poland s troops in the border regions were put on full alert. Leonid Shcheglov/BelTA/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117277

Polonya'da sığınmacı krizi: Sınır kapatıldı 09.11.2021

Polonya'ya Belarus üzerinden dün gerçekleşen sığınmacı akını sonrasında Varşova yönetimi Kuznica sınır noktasını geçişlere kapattı. AB, NATO ve ABD Belarus yönetimini sığınmacıları maşa olarak kullanmakla suçladı.
Soldiers holding guns walk near the Turkey's Pazarkule border crossing, in Kastanies, Greece March 4, 2020. REUTERS/Florion Goga

"ABD Türkiye'ye değil Yunanistan'a yatırım yapıyor" 03.11.2021

Ankara, ABD ile Yunanistan'ın Türkiye sınırında askeri tatbikat yapmasından rahatsız. Yunanistan'ın Fransa'yla da yakınlaştığına dikkat çeken uzmanlara göre tatbikat Türkiye'ye "gözdağı" niteliğinde.
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis delivers his speech after the signing of a new defense deal at The Elysee Palace Tuesday, Sept. 28, 2021 in Paris. France and Greece announced on Tuesday a major, multibillion-euro defense deal including Athens' decision to buy three French warships. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Türkiye'ye mesaj: İttifaklarımızı kurduk, güvendeyiz 27.10.2021

Doğu Akdeniz'de Mısır ve İsrail ile işbirliğini geliştiren, Fransa ve ABD ile savunma anlaşmalarına imza atan Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye "İttifaklarımızı kurduk, çizgilerimizi çok net şekilde çizdik" mesajı verdi.
Ukrainian helicopters fly over a Russian warship  during Sea Breeze 2021 maneuvers, in the Black Sea, Friday, July 9, 2021. Ukraine and NATO have conducted Black Sea drills involving dozens of warships in a two-week show of their strong defense ties and capability following a confrontation between Russia's military forces and a British destroyer off Crimea last month. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

ABD'den Karadeniz'de Rusya'ya karşı eylem çağrısı 20.10.2021

Karadeniz gezisini Romanya'daki temaslarıyla tamamlayan ABD Savunma Bakanı Austin, "Rus tehdidine karşı eylem" çağrısı yaptı. Eski Genelkurmay Başkanı, "Karadeniz ulusal çıkarımızdır" dedi.
22.12.2020 Iraq: A U.S. Air Force F-16 Fighting Falcon fighter aircraft breaks away after aerial refueling from a KC-135 Stratotanker during a patrol as part of Operation Inherent Resolve December 22, 2020 over Iraq. Iraq Airspace Iraq - ZUMAp138 20201222_zaa_p138_023 Copyright: xSsgt.xTrevorxT.xMcbride/U.SxAirx

F-35 krizi: ABD Dışişleri Erdoğan'ı doğrulamadı 19.10.2021

Washington'ın F-35 krizini çözmek için F-16 vermeyi teklif ettiğini söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarını teyit etmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye herhangi bir finansman teklifininse olmadığını belirtti.
Die Flaggen der NATO und Russland

Rusya NATO ile köprüleri attı 18.10.2021

Rusya, NATO nezdindeki temsilciliğinin faaliyetlerini askıya alacağını ve Moskova'daki NATO irtibat bürosunun kapatılacağını açıkladı. NATO, geçen hafta 8 Rus diplomatın akreditasyonlarını iptal etmişti.
Turkish Defence Minister Hulusi Akar attends a panel discussion during the 55th Munich Security Conference in Munich, southern Germany, on February 17, 2019. - The 2019 edition of the Munich Security Conference (MSC) takes place from February 15 to 17, 2019. (Photo by Christof STACHE / AFP)

Akar'dan Fransa ve Yunanistan'a: Bu işler sizi aşar 14.10.2021

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak oluşturan Fransa ve Yunanistan'a "Bu işler boyunuzu ve gücünüzü aşar" tepkisini verdi. Akar ayrıca Suriye'de de "gereken neyse yapılacağını" belirtti.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a media conference at a NATO summit in Brussels, Monday, June 14, 2021. U.S. President Joe Biden is taking part in his first NATO summit, where the 30-nation alliance hopes to reaffirm its unity and discuss increasingly tense relations with China and Russia, as the organization pulls its troops out after 18 years in Afghanistan. (Olivier Hoslet, Pool via AP)

Macron'a sert uyarı: NATO'yu da Avrupa'yı da bölersin 06.10.2021

ABD ile Fransa arasında Hint-Pasifik krizi sürerken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Avrupa'nın savunma alanında bağımsızlaşma çabalarının NATO'yu zayıflatacağı ve Avrupa'yı böleceği uyarısı yaptı.
BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 14: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) and US President Joe Biden (R) pose for a photo during a meeting at the NATO summit at the North Atlantic Treaty Organization (NATO) headquarters in Brussels, on June 14, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

Erdoğan: ABD ile gidiş pek hayra alamet değil 23.09.2021

Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "iki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil" ifadesini kullanarak, "Sayın Biden ile iyi başladık diyemem" dedi.
28.09.2018 *** Turkish President Tayyip Erdogan meets with his German counterpart Frank-Walter Steinmeier at the Bellevue palace in Berlin, Germany, September 28, 2018. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

Erdoğan'dan Steinmeier'e teşekkür 14.09.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ve Türk toplumu ile ilgili sözleri nedeniyle Alman mevkidaşına teşekkür etti.
A Dutch NATO Response Force (NRF) soldier carries a Colt C7 rifle prior to a meeting of NATO defence ministers from Germany, Norway, the Netherlands and the U.S. at the Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) unit in Munetser, Germany, June 22, 2015. REUTERS/Wolfgang Rattay

Tahliye edilen Afganlar için NATO gücü oluşturuldu 09.09.2021

NATO, Afganistan'dan tahliye edilen Afganların konaklama ve iaşe sorununu çözmek için 300 kişilik NATO Mukabele Kuvveti'ni devreye soktu.
German Defense Minister Annegret Kramp Karrenbauer speaks with the media as she arrives for a meeting of EU defense ministers at the Brdo Congress Center in Kranj, Slovenia, Thursday, Sept. 2, 2021. (AP Photo/Darko Bandic)

AB'de kendi muharip gücünü kurma tartışması 02.09.2021

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Afghanistan hezimetinden ders çıkarıp, Avrupa’nın askeri açıdan daha bağımsız olması gerektiğini savundu. Konu AB'nin gündeminde.

ARCHIV - Die Flaggen der Nato-Mitgliedsstaaten werden am 25.05.2017 in Brüssel beim Nato-Gipfel bei der feierlichen Übergabe des neuen Nato-Hauptquartiers gehisst. (zu dpa Nato legt Termin für Umzug ins neue Hauptquartier fest vom 14.12.2017) Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

NATO’dan Afganistan çağrısı: "Derhal şiddete son verin" 20.08.2021

Afganistan gündemiyle toplanan NATO dışişleri bakanları, “Teröristlerin bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz” uyarısında bulundu, Taliban’a tahliye operasyonlarını engellememe çağrısı yaptı.
In this photo provided by the Spanish Defence Ministry and taken in Kabul, Afghanistan, people board a Spanish airforce A400 plane as part of an evacuation plan at Kabul airport in Afghanistan, Wednesday Aug. 18, 2021. (Spanish Defence Ministry via AP)

9 bin insan Afganistan’dan tahliye edildi 20.08.2021

Batı ülkelerinin tahliye operasyonları kapsamında şu ana dek 9 binden fazla insan Afganistan’dan çıkarıldı. Bu arada Afganistan konusunda daha fazla uluslararası iş birliği için diplomatik temaslar artıyor.
30.06.2021 Außenminister Heiko Maas (SPD) gibt vor einem Treffen mit dem jemenitischen Außenminister bin Mubarak im Außenministerium eine Pressekonferenz.

Maas: Washington'a bağımlılığı azaltmalıyız 20.08.2021

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, NATO'nun temel görevi dışındaki uluslararası misyonların tartışmaya açılmasını istedi. Maas, "ABD karar alıyor, biz uyguluyoruz. Avrupa'nın Washington'a bağımlılığı azaltılmalı" dedi.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a media conference at a NATO summit in Brussels, Monday, June 14, 2021. U.S. President Joe Biden is taking part in his first NATO summit, where the 30-nation alliance hopes to reaffirm its unity and discuss increasingly tense relations with China and Russia, as the organization pulls its troops out after 18 years in Afghanistan. (Olivier Hoslet, Pool via AP)

Stoltenberg: NATO Afganistan'dan ders çıkarmalı 17.08.2021

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'da yaşananlardan çıkarılacak dersler olduğunu söyledi. Stoltenberg, Afganistan'dan çekilme kararında Taliban riskinin göz önünde bulundurulduğunu açıkladı.
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