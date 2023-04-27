Rusya Fransa-ABD arabuluculuğu istemiyor

Altı yıl sonra ilk kez bir Fransa Dışişleri Bakanı Azerbaycan'ı ziyaret ettiği sırada, Rus Dışişleri Sözcüsü, Fransa ve ABD'yi Rusya'nın bölgedeki rolünü baltalamaya çalışmakla suçladı.

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Fransa'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürmekte olan Dağlık-Karabağ krizinde arabulucu rolü üstlenme çabalarını eleştirdi.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Perşembe günü Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın bölgede gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Moskova'da açıklamalarda bulundu. Zakharova, ABD ve Fransa'yı Rusya'nın bölgedeki arabulucu rolünü baltalamaya çalışmakla suçladı.

Washington ve Paris, Dağlık-Karabağ anlaşmazlığının çözümü için arabulucu rolü oynamayı teklif etmiş bulunuyor. Perşembe günü Azerbaycan'ı ziyaret eden Fransız bakan Colonna, Dağlık-Karabağ'da barışın "mümkün" olduğunu söyledi. "Bu anlaşmazlığı sona erdirmek ve barışmak mümkün" diye konuşan Colonna, bu sürecin "uzun ve yorucu olacağını" da sözlerine ekledi. Azerbaycan'ı altı yıl sonra ziyaret eden ilk Fransız Dışişleri Bakanı olan Colonna, "Fransa'nın tek bir hedefi vardır ve bu hedef barışa katkıda bulunmak ve barışın yolunu bulmaktan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı. Bakan, Bakü'nün ardından Ermenistan'ın başkenti Erivan'a geçecek.

Vladimir Putin, 11 Ocak 2021'de İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan'ı Kremlin'de ağırlamıştı Fotoğraf: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin/dpa/picture alliance

Ermenistan daha fazla "uluslararası mevcudiyet" istiyor

Geçen hafta sonunda Azerbaycan, Ermenistan ile Azerbaycan'ın Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı kısmı arasındaki tek bağlantı olan Laçin koridorunda bir kontrol noktası kurmuştu.

Konuya ilişkin Perşembe günü açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Laçin koridoru üzerinde yalnızca Rus güçlerinin kontrol hakkı olduğunu söyledi. Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Paşinyan, "Rus barış güçleri, Laçin koridoru ve koridorun işlerliğini kontrol altında tutmalı" dedi. "Rusya dışında kimsenin koridoru kullanma hakkı yoktur" diye konuşan Paşinyan, "Dağlık-Karabağ ve Laçin koridorunda daha geniş bir uluslararası mevcudiyet her geçen gün daha gerekli hâle gelmektedir" diye konuştu.

2020'de patlak veren ve altı hafta süren savaşın sonunda varılan ateşkese arabuluculuk eden Moskova, anlaşma çerçevesinde Laçin koridorunda kendi barış güçlerini konuşlandırmıştı. Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan Dağlık-Karabağ bölgesinin büyük kısmı, Ermenistan kontrolünde bulunuyor. Her ikisi de geçmişte Sovyetler Birliği'ne tâbi olan taraflar arasında yıllardır süren anlaşmazlık nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti.

AFP,Reuters / BÜ,EC

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