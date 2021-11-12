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Almanya

10.06.2020, Berlin: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU)während einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Foto: John Macdougall/AFP-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

İklim Konferansı Almanya’yı henüz tatmin etmedi 12.11.2021

Almanya Kalkınma Bakanı Müller, Glasgow’da şu ana dek yapılan görüşmelerin yetersiz olduğunu belirtti. Müller’e göre zengin ülkeler yoksul ülkelere çok daha fazla destek vermek zorunda.
Spritzen, mit Pfizer-Impfstoff geladen, sind bereit, an einem offenen COVID-19-Impfstelle im Rose E. McCoy Auditorium auf dem Jackson State University Campus in Jackson, Miss verwendet zu werden. Die Centers for Disease Control and Prevention kündigten am Dienstag neue Empfehlungen an, dass geimpfte Menschen in Teilen der USA, in denen das Coronavirus grassiert, wieder Masken in Innenräumen tragen sollten, und empfahlen außerdem Innenraummasken für alle Lehrer, Mitarbeiter, Schüler und Besucher von Schulen, unabhängig vom Impfstatus. Die US-Regierung erwägt, für ihre mehr als zwei Millionen Mitarbeiter eine Corona-Impfpflicht einzuführen. +++ dpa-Bildfunk +++

Almanların yüzde 44'ü aşı zorunluluğundan yana 11.11.2021

Almanya'da yapılan bir anket, yüzde 44'lük kesimin aşı zorunluluğundan yana olduğunu ortaya koydu. Yüzde 24'lük kesim ise zorunluluğun sağlık çalışanları gibi belirli gruplarla sınırlandırılmasını istiyor.
FILE: A Swedish lawmaker on Friday nominated the jailed former leader of the pro-Kurdish Peoples Democratic Party (HDP) Selahattin Demirtas for the 2019 Nobel Peace Prize. (Photo by Sahan Nuhoglu / Pasific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

PEN Almanya'dan Selahattin Demirtaş vurgusu 10.11.2021

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN Almanya Merkezi, Tutuklu Yazarlar Günü sebebiyle yayınladığı açıklamada Selahattin Demirtaş'ın durumuna dikkat çekti.
Merkel Putin Telefon Kombobild

Merkel'den Putin'e Belarus telefonu 10.11.2021

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus-Polonya sınırında yaşanan sığınmacı krizini görüştü. Merkel, Putin’den Minsk üzerinde etkisini kullanmasını istedi.
People stand in front of a vaccination bus of a mobile corona vaccination team, waiting to get their Covid-19 vaccination on the Marienplatz in Stuttgart, southern Germany, on November 9, 2021, amid the ongoing coronavirus pandemic. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)

Almanya aşısızlar için önlemlerin artırılmasını tartışıyor 10.11.2021

Almanya'da etkinliklere sadece aşı olanların veya Covid-19 geçirenlerin alınması çağrıları artıyor. Virolog Drosten ise bunun yeterli olmayacağını, aşılama oranının artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Fall der Berliner Mauer: Menschen aus Ost- und West-Berlin sind auf die Mauer am Brandenburger Tor geklettert, Berlin, Deutschland, Europa

Berlin Duvarı'nın yıkılışı anıldı 09.11.2021

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 32’nci yıldönümünde Almanya'nın başkenti Berlin’de bir anma töreni düzenlendi.
Aktuell, 21.09.2021, Koeln, Lars Klingbeil gemeinsam mit Saskia Esken Bundesvorsitzende der SPD beim offiziellen Wahlkampfabschluss der Sozialdemokraten am Heumarkt in Koeln

SPD yönetimi Esken ve Klingbeil'i parti eş başkanlığına aday gösterdi 08.11.2021

SPD Yönetim Kurulu, partinin yeni eş genel başkanlığı için Saskia Esken ve Lars Klingbeil'i oybirliğiyle aday gösterdi. Sosyal Demokratlar, 26 Eylül’deki genel seçimlerde en fazla oyu alan parti olmuştu.

+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

Merkel: Kitap okuyup uyuyacağım 08.11.2021

Angela Merkel, 16 yıllık iktidarını devretmeye hazırlanırken kariyerinin bilançosunu ve gelecek planlarını Deutsche Welle'ye anlattı.
ARCHIV - 09.05.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Zahlreiche Menschen mit Masken sind auf der Schildergasse, einer der Haupteinkaufsstraßen Kölns, unterwegs. (Zu dpa Corona-Umfrage: Angst vor Ansteckung - zugleich mehr Sorglosigkeit) Foto: Marius Becker/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya'da vaka yoğunluğunda en yüksek sayıya ulaşıldı 08.11.2021

Almanya'da 100 bin nüfus başına bir haftada tespit edilen vaka sayısı 201,1'e yükseldi. Şimdiye kadarki en yüksek sayı 197,6 ile geçen yıl Aralık ayında kaydedilmişti.
Im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara arbeiten Pfleger auf der Interdisziplinären Intensivstation mit Covid-19 Bereich am Bett eines Patienten von Patienten. Auf der Station ist seit dem heutigen Tag eine deutliche Entspannung zu spüren, was die Belegung durch Patienten mit Covid-19 betrifft. +++ dpa-Bildfunk +++

Tam aşılamaya rağmen Covid bulaşması başarısızlık mı demek? 07.11.2021

Tam aşılı oldukları halde Covid-19'a yakalananların sayısı giderek artıyor. Peki bu durum, aşıların işe yaramadığının bir kanıtı mı?

Ein ICE steht am Bahnhof. In dem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat es am Samstag eine Messerattacke gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Bavyera'da trende bıçaklı saldırı 06.11.2021

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir trende düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu en az üç kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
ARCHIV - Beamte der Bundespolizei führen am Flughafen Frankfurt am Main bei Reisenden, die gerade ihr Flugzeug über die Gangway verlasen haben, eine Dokumentensichtung durch (Archivfoto vom 19.08.2010). Ihre Kunden: Ausländer in Not, sogar Kinder waren dabei. Als Schleuser sollen sechs Männer versucht haben, diese Menschen illegal über die deutsche Grenze zu bringen. Nun steht die Bande vor Gericht. Aber nur die kleineren Fische brechen beim Prozess ihr Schweigen. Foto: Marius Becker dpa/lhe (zu lhe-BLICKPUNKT vom 27.07.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Gri pasaportlar davasında davetçi Ersin K.'ya 900 euro ceza 05.11.2021

Hizmet pasaportuyla Almanya’ya insan kaçırılmasıyla bağlantılı Hannover’de görülen ilk davada karar çıktı. Gri pasaportların çıkarılmasına temel teşkil eden davetiyeleri gönderen Ersin K.’ya 900 euro para cezası verildi.
Ein Polizeifahrzeug steht vor der Botschaft der Russischen Föderation. Russland ist enger Verbündeter von Belarus.

Berlin'deki Rus Büyükelçiliği'nde gizemli ölüm 05.11.2021

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın üst katlardan düşerek ölmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Diplomatın aslen Rus iç istihbarat teşkilatı FSB'ye çalıştığı belirtiliyor.
Berlin, 17. Mai 2014 - Reichstagsgebäude in Berlin | Verwendung weltweit

Araştırma: Almanya'da on kadın politikacıdan dördü cinsel tacize maruz kaldı 04.11.2021

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre her on kadın politikacıdan dördü siyasi hayatında cinsel tacize maruz kaldığını belirtti. Genç kadınlarda bu oran çok daha yüksek.

Positiver Corona-Schnelltest

Korona Almanya'da yıllık ölüm sayısını yüzde 5 artırdı 04.11.2021

Almanya'da geçen yıl koronavirüs pandemisi sebebiyle yüzde 5 daha fazla ölüm yaşandı. Vaka sayıları 24 saat içinde 33 bin 947 ile geçen yıldan bu yana en üst seviyeye ulaştı.
ARCHIV - Beamte der Bundespolizei führen am Flughafen Frankfurt am Main bei Reisenden, die gerade ihr Flugzeug über die Gangway verlasen haben, eine Dokumentensichtung durch (Archivfoto vom 19.08.2010). Ihre Kunden: Ausländer in Not, sogar Kinder waren dabei. Als Schleuser sollen sechs Männer versucht haben, diese Menschen illegal über die deutsche Grenze zu bringen. Nun steht die Bande vor Gericht. Aber nur die kleineren Fische brechen beim Prozess ihr Schweigen. Foto: Marius Becker dpa/lhe (zu lhe-BLICKPUNKT vom 27.07.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı davası başlıyor 04.11.2021

Gri pasaportlarla Almanya'ya insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili Almanya'daki ilk dava başlıyor. Pasaportların çıkarılmasını sağlayan sahte davetiyeleri yollayan Ersin K. Hannover'de hakim karşısına çıkacak.
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