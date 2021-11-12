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Almanya Kalkınma Bakanı Müller, Glasgow’da şu ana dek yapılan görüşmelerin yetersiz olduğunu belirtti. Müller’e göre zengin ülkeler yoksul ülkelere çok daha fazla destek vermek zorunda.
Almanya'da yapılan bir anket, yüzde 44'lük kesimin aşı zorunluluğundan yana olduğunu ortaya koydu. Yüzde 24'lük kesim ise zorunluluğun sağlık çalışanları gibi belirli gruplarla sınırlandırılmasını istiyor.
Uluslararası Yazarlar Birliği PEN Almanya Merkezi, Tutuklu Yazarlar Günü sebebiyle yayınladığı açıklamada Selahattin Demirtaş'ın durumuna dikkat çekti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus-Polonya sınırında yaşanan sığınmacı krizini görüştü. Merkel, Putin’den Minsk üzerinde etkisini kullanmasını istedi.
Almanya'da etkinliklere sadece aşı olanların veya Covid-19 geçirenlerin alınması çağrıları artıyor. Virolog Drosten ise bunun yeterli olmayacağını, aşılama oranının artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.
Berlin Duvarı’nın yıkılışının 32’nci yıldönümünde Almanya'nın başkenti Berlin’de bir anma töreni düzenlendi.
SPD Yönetim Kurulu, partinin yeni eş genel başkanlığı için Saskia Esken ve Lars Klingbeil'i oybirliğiyle aday gösterdi. Sosyal Demokratlar, 26 Eylül’deki genel seçimlerde en fazla oyu alan parti olmuştu.
Angela Merkel, 16 yıllık iktidarını devretmeye hazırlanırken kariyerinin bilançosunu ve gelecek planlarını Deutsche Welle'ye anlattı.
Almanya'da 100 bin nüfus başına bir haftada tespit edilen vaka sayısı 201,1'e yükseldi. Şimdiye kadarki en yüksek sayı 197,6 ile geçen yıl Aralık ayında kaydedilmişti.
Tam aşılı oldukları halde Covid-19'a yakalananların sayısı giderek artıyor. Peki bu durum, aşıların işe yaramadığının bir kanıtı mı?
Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir trende düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu en az üç kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Hizmet pasaportuyla Almanya’ya insan kaçırılmasıyla bağlantılı Hannover’de görülen ilk davada karar çıktı. Gri pasaportların çıkarılmasına temel teşkil eden davetiyeleri gönderen Ersin K.’ya 900 euro para cezası verildi.
Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın üst katlardan düşerek ölmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Diplomatın aslen Rus iç istihbarat teşkilatı FSB'ye çalıştığı belirtiliyor.
Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre her on kadın politikacıdan dördü siyasi hayatında cinsel tacize maruz kaldığını belirtti. Genç kadınlarda bu oran çok daha yüksek.
Almanya'da geçen yıl koronavirüs pandemisi sebebiyle yüzde 5 daha fazla ölüm yaşandı. Vaka sayıları 24 saat içinde 33 bin 947 ile geçen yıldan bu yana en üst seviyeye ulaştı.
Gri pasaportlarla Almanya'ya insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili Almanya'daki ilk dava başlıyor. Pasaportların çıkarılmasını sağlayan sahte davetiyeleri yollayan Ersin K. Hannover'de hakim karşısına çıkacak.
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