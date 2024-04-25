Almanya'da korona pandemisi 85 milyar euroya mal oldu

Almanya'da korona pandemisi döneminde sağlık harcamaları yüzde 20 arttı. Sadece 2022'de sağlık harcamalarına 500 milyar euro ayrılırken ana kalemleri testler ve aşılama kampanyası oluşturdu.

Almanya'da koronavirüs pandemisi döneminde sağlık harcamalarıyla ilgili istatistikler açıklandı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre pandeminin başladığı 2020 yılı başından 2022 sonuna kadar geçen dönemde sağlık harcamaları yüzde 20 arttı, sağlığa ek 83,1 milyar euro harcandı.

2022 yılında harcamaların 2021'e göre yüzde 4,8 oranında, yani 22,6 milyar euro daha artarak 497,7 milyar euroya ulaştığı bildirildi. Bu rakam, kişi başına sağlık harcamalarının 5 bin 939 euroya yükseldiği anlamına geliyor. Sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) oranı ise yüzde 12,8 oldu.

Federal İstatistik Dairesi verileri, sağlık harcamalarında korona pandemisi bağlantılı kalemlerin payının 2020'de 18,2 milyar euro ve 2021'de 30,6 milyar euro iken bu miktarın 2022'de 36,1 milyar euroya yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu da toplamda 84,9 milyar euroya denk geliyor.

2022'de harcamalarda en büyük payı, yüzde 40,1'lik oranla korona testleri aldı. Korona test yönetmeliği uyarınca açılan merkezlerdeki ücretsiz testler ya da hastane, bakım evleri, muayeneler gibi sağlık tesislerindeki testlere 14,5 milyar euro harcandı.

Sağlık harcamalarında ikinci sırayı ise aşılar aldı. 2020 Aralık ayında başlatılan aşı kampanyası çerçevesinde açılan aşı merkezleri ve yapılan aşı dozlarına 2022'de 9,4 milyar euro harcandı, aşı harcamaları korona bağlantılı toplam harcamaların yüzde 26'sını oluşturdu.

DW / BK,ET

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