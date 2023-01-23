AB'den Ermenistan-Azerbaycan misyonu

AB, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan sınır çatışmalarının önlenmesi amacıyla yeni bir misyon görevlendirdi. Misyonda 100 gözlemci görev alacak.

Avrupa Birliği (AB) Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimde barışın tesis edilmesi amacıyla Ermenistan'a yüz kadar sınır gözlemcisi gönderme kararı aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan açıklamada, 27 üye ülkenin dışişleri bakanlarının Pazartesi günü Brüksel'de "AB Ermenistan Misyonu" (EUMA) adı verilen yeni bir sivil misyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Borrell'in ofisinden alınan bilgiye göre, uzmanlar önümüzdeki haftalarda Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Dağlık Karabağ bölgesine gönderilecek.

Başlangıçta iki yıl olarak planlanan misyon, sınır bölgesinde istikrara katkıda bulunmayı ve iki hasım ülke arasında güven inşa etmeyi amaçlıyor.

Borrell, oluşturulan misyonu, "AB'nin Güney Kafkasya'daki angajmanında yeni bir aşama" olarak değerlendirirken, "Hedef bölgede sürdürülebilir barış" ifadesini kullandı.

1991'den bu yana süren kriz

Azerbaycan ve Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Dağlık Karabağ bölgesi için sık sık çatışıyor. Tahminlere göre bu süreçte yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetti. 2020 yılında 6 bin 500'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan savaş Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Ermenistan bu süreçte Dağlık Karabağ'da geniş bir alandan çekilmek zorunda kaldı.

Borrell'e yakın kaynaklara göre misyonun, Rusya ile AB arasındaki gerilimi daha da tırmandırması beklenmiyor. Uzmanlara göre Moskova'nın Güney Kafkasya'daki etkisi Ukrayna'daki saldırı savaşı nedeniyle azalıyor.

Brüksel'den yapılan açıklamada da söz konusu misyonun Ermenistan hükümeti tarafından AB'den talep edildiği bildirildi.

Sınır bölgesine Ekim ayında ilk aşama olarak iki aylık bir süre için 40 kadar gözlemci gönderilmişti.

AFP / TY,ET