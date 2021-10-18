Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında bir ilk

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın 12 Eylül'den 20 Eylül'e kadar ortak bir askeri tatbikat gerçekleştireceği açıklandı. Üç ülke arasında ilk kez böyle bir tatbikat düzenleneceği belirtildi.