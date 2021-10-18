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Azerbaycan, Kafkasya'da ülke. Başkenti Bakü'dür. Nüfusu 9,5 milyondur.
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Azeri muhalif Bayram Mammadov’un İstanbul’da ölü bulunması Türkiye’deki Azeri muhalifleri tedirgin etti. Türkiye’de yaşayan Azeri genç muhalifler ne ülkelerinde ne de Türkiye’de güvende hissettiklerini söylüyor.