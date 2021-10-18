Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Azerbaycan

Azerbaycan, Kafkasya'da ülke. Başkenti Bakü'dür. Nüfusu 9,5 milyondur.

DW Türkçe'nin Azerbaycan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Smoke rises as targets are hit by shelling during the fighting over the breakaway region of Nagorno-Karabakh near the city of Terter, Azerbaijan October 23, 2020. REUTERS/Umit Bektas

Azerbaycan Dağlık Karabağ'daki mayın haritalarını istiyor 18.10.2021

Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davada Azerbaycan, Dağlık Karabağ savaşında geri aldığı topraklardaki mayınların yerlerini gösteren haritaları Ermenistan'dan alabilmek için talepte bulundu.
30.10.2020, Aserbaidschan: 6372819 30.10.2020 Azeri border guards are on duty to protect the border with Iran at the Halafli border checkpoint in the Jabrayil region, Azerbaijan. The deadly confrontation between Azerbaijan and Armenia over the disputed Armenian-dominated region of Karabakh has been ongoing since late September. Alexey Kudenko / Sputnik Foto: Alexey Kudenko/Sputnik/dpa |

Adalet Divanı Ermenistan'ın iddialarını dinledi 14.10.2021

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'ın insan hakları ihlallerinde bulunduğu suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davada Ermenistan tarafının iddiaları dinlendi.
Symbolbild Pandora Papers. Die Rechte des Fotos sind für die DW frei.

Pandora Papers 'offshore'un sır kutusunu açıyor 03.10.2021

Sızan belgelerde Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy gibi liderlerin yanı sıra Shakira, Elton John gibi ünlü sanatçılar ve eski IMF Başkanı Strauss-Kahn da var.
epa04946812 President of The Court of Justice (ICJ), Ronny Abraham (2-L) of France, and the principal judicial organ of the United Nations, will deliver its Judgement on the preliminary objection to the jurisdiction of the Court raised by the Republic of Chile in the case concerning the Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile), in The Hague, The Netherlands, 24 September 2015. EPA/JERRY LAMPEN |

Ermenistan'dan Azerbaycan'a "ırkçı ayrımcılık" suçlaması 17.09.2021

Ermenistan, Azerbaycan'ı Ermenilere yönelik ırkçı ayrımcılıkla suçlayarak Uluslararası Adalet Divanı'na dava başvurusu yaptı. Azerbaycan da Divan'da karşı adım atmaya hazırlanıyor.
September 18, 2017 - Sirnak, Turkey - The Turkish army said it launched a military exercise on Turkey-Iraq border on September 18, just a week before the Iraqi Kurdish Regional Government (KRG) is set to hold an independence referendum. The exercise will take place in the Silopi province near the Habur border gate. The army said the exercise is âpart of Turkeyâs anti-terror operationsâ in the border region. Around 100 military vehicles including tanks, towed howitzers, and launching pads were reported to be participating in the drill, according to DoÄan News Agency. The move came after Turkey harshened its opposition to the KRGâs referendum bid. Turkey has said KRG President Massoud Barzaniâs push to hold an independence referendum is an issue of national security and Ankara will therefore take âall necessary measures.â As the army drill sought to send a message to the Barzani administration, Turkey is also continuing its diplomatic efforts to push Arbil to cancel the referendum. President Recep Tayyip ErdoÄan will meet Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi in New York at the upcoming U.N. meetings, as well as United States President Donald Trump and French President Emmanuel Macron, in a bid to coordinate efforts to this end. ErdoÄan has said Turkeyâs âdecisive stanceâ will be announced on September 22 following the National Security Council (MGK) meeting under the leadership of himself and with the participation of senior military and civilian officials. Photo by Mehmet Selim Yalcin/DHA/Depo Photos/ABACAPRESS.COM |

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında bir ilk 11.09.2021

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın 12 Eylül'den 20 Eylül'e kadar ortak bir askeri tatbikat gerçekleştireceği açıklandı. Üç ülke arasında ilk kez böyle bir tatbikat düzenleneceği belirtildi.
30.06.2021 *** Reisende gehen im Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) mit Koffern durch den Abflugsterminal. Die Delta-Variante breitet sich in vielen Ländern Europas aus. Zu den sogenannten Virusvariantengebiete zählen aktuell neben Indien und Großbritannien auch Portugal und Russland. +++ dpa-Bildfunk +++

AB altı ülkeyi artık "güvenli" görmüyor 09.09.2021

Avrupa Birliği; Japonya, Azerbaycan, Ermenistan, Sırbistan, Arnavutluk ve Brunei'yi "güvenli seyahat" listesinden çıkardı. Bu ülkelerden gelenler artık test ya da karantina gibi önlemlere tabi tutulabilecek.
Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan speaks at a joint press conference with European Council President Charles Michel in Yerevan on July 17, 2021. (Photo by Karen MINASYAN / AFP) (Photo by KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images)

Ermenistan'dan Türkiye ile görüşmeye yeşil ışık 08.09.2021

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Paşinyan, Erdoğan'ın geçen ayki açıklamalarını "fırsat" olarak gördüklerini belirtti.
30.10.2020, Aserbaidschan: 6372819 30.10.2020 Azeri border guards are on duty to protect the border with Iran at the Halafli border checkpoint in the Jabrayil region, Azerbaijan. The deadly confrontation between Azerbaijan and Armenia over the disputed Armenian-dominated region of Karabakh has been ongoing since late September. Alexey Kudenko / Sputnik Foto: Alexey Kudenko/Sputnik/dpa |

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada bir Azeri askeri hayatını kaybetti 24.07.2021

Azerbaycan ile Ermenistan askerleri arasında Kelbecer yakınlarında çıkan çatışmada bir Azeri askeri öldü.
ALYAT, AZERBAIJAN - JULY 4, 2021: An explosion in the Caspian Sea. Gavriil Grigorov/TASS

Hazar Denizi'ndeki patlama endişe yarattı 05.07.2021

Hazar Denizi'nde Azerbaycan'ın başkenti Bakü açıklarında meydana gelen patlama endişe yarattı. Patlamanın boyutu ve sebebi bilinmiyor. Azerbaycanlı yetkililer ise durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

Plainclothes policemen detain an opposition supporter during an anti-government protest in central Baku May 21, 2012. REUTERS/David Mdzinarishvili (AZERBAIJAN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Türkiye’deki Azeri muhalifler: "Ne Azerbaycan’da ne de Türkiye’de güvendeyim" 04.07.2021

Azeri muhalif Bayram Mammadov’un İstanbul’da ölü bulunması Türkiye’deki Azeri muhalifleri tedirgin etti. Türkiye’de yaşayan Azeri genç muhalifler ne ülkelerinde ne de Türkiye’de güvende hissettiklerini söylüyor.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Flüssigkeit tropft am 08.10.2015 in Kempten (Bayern) aus der Kanüle einer Spritze. Brasilien und die USA kommen bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Zika-Virus schneller als gedacht voran. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (zu dpa: «Zika-Impfstoff soll ab November getestet werden» vom 21.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/K.J. Hildenbrand

Yerli aşı "Turkovac"ta Faz-3 çalışmaları başladı 22.06.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Faz-3 çalışmaları başlatılan yerli aşıya "Turkovac" adını koydu. Faz-3 çalışmalarının Azerbaycan, Polonya, Macaristan ve Özbekistan'da da yürütüleceği belirtiliyor.

June 21, 2021, Yerevan, Yerevan, Armenia: Nikol Pashinyan, Prime Minister of Armenia and main candidate of the Civil Contract party, salutes to his supporters in the entrance of his headquarters after winning the parliamentary elections in Armenia. (Credit Image: Â© Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire

Ermenistan'da seçimin galibi Paşinyan'ın partisi oldu 21.06.2021

Ermenistan'da, Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından muhalefetin yoğun baskısı sonucu yapılan erken genel seçimleri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi kazandı.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein aserbaidschanischer Amtskollege Ilham Aliyew waren heute in der Stadt Schuscha in Berg-Karabach Copyright: DHA – Demirören Nachrichten Agentur – Rechtefrei für DW

Türkiye Şuşa'da konsolosluk açıyor 15.06.2021

Ermenistan'dan Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Şuşa'da konsolosluk açacaklarını söyleyen Erdoğan, Azerbaycan'ın savunma alanında üretim merkezi haline geleceğini söyledi.

29.4.2021, Paris, Frankreich, ©Thomas Padilla/MAXPPP - 29/04/2021 ; Paris, FRANCE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, EMMANUEL MACRON AU PALAIS DE L' ELYSEE. French President Emmanuel Macron at the Elysee Palace in Paris, on April 29, 2021.

Macron: Azerbaycan Ermenistan topraklarını terk etsin 01.06.2021

Elysee Sarayı’nda Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın egemenliğindeki topraklardan çıkmasını" talep etti.

25.11.2020, Aserbaidschan, Tscharektar: Ein armenischer Soldat geht mit der Flagge der Region Berg-Karabach auf einen Kontrollpunkt in der Nähe des Dorfes Tscharektar an der neuen Grenze zum an Aserbaidschan übergebenen Bezirk Kalbadschar zu. Die aserbaidschanische Armee ist in die Region Kalbadschar eingedrungen. Der vor zwei Wochen von Russland vermittelte Waffenstillstand sah vor, dass Armenien Aserbaidschan die Kontrolle über einige seiner Gebiete außerhalb der Grenzen Berg-Karabachs übergibt. Foto: Sergei Grits/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Azerbaycan 6 Ermeni askeri esir aldı 27.05.2021

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde sınırı geçerek ikmal yollarına mayın döşemeye çalıştığını ileri sürdüğü 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurdu.
30.10.2020, Aserbaidschan: 6372819 30.10.2020 Azeri border guards are on duty to protect the border with Iran at the Halafli border checkpoint in the Jabrayil region, Azerbaijan. The deadly confrontation between Azerbaijan and Armenia over the disputed Armenian-dominated region of Karabakh has been ongoing since late September. Alexey Kudenko / Sputnik Foto: Alexey Kudenko/Sputnik/dpa |

Ermenistan AİHM'de Türkiye aleyhine dava açtı 18.05.2021

Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'ı desteklediği gerekçesiyle Türkiye aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) dava başvurusunda bulundu.
Daha fazlasını göster