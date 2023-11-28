NATO'nun Ankara'ya İsveç baskısı artıyor

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tavrı nedeniyle müttefik ülkelerin Ankara'ya yönelik baskısı artıyor. Salı günü Brüksel'de başlayan iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Fransa ve Finlandiya dışişleri bakanları, Ankara'nın, İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylamasını talep etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, toplantı öncesinde bir araya geldiği Türk mevkidaşı Hakan Fidan'a, İsveç'in katılım sözleşmesinin "mümkün olan en kısa sürede" onaylanması gerektiğini söyledi. Blinken'in sözcüsü ikili görüşmede Ankara'nın ABD'den F-16 savaş uçağı talebinin de gündeme gelip gelmediği konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da İsveç'in NATO'ya kabulünü, "gecikmiş bir durum" olarak nitelendirdi ve Türkiye'yi bu tıkanıklığın önünü açmaya davet etti.

Annalena Baerbock Fotoğraf: Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinde müttefiklere İsveç'in üyeliği konusunda söz verdiğini hatırlatan Baerbock, "Vilnius'ta İsveç'in ittifakımızın bir üyesi olacağı açıkça ifade edildi ve bunun zamanı çoktan geldi ve geçiyor" dedi.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ise Ankara'yı "ittifakın güvenilirliğinin tehlikeye düşeceği" konusunda uyardı.

Halihazırda NATO üyesi 29 ülkenin İsveç'in katılım başvurusunu onayladığını hatırlatan Colonna, son iki ülke olan Macaristan ve Türkiye'yi de onay vermeye çağırdı. Fransız Bakan, "Söz konusu olan ittifakımızın gücü ve güvenilirliği, bu konuda bir gün bile kaybetmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Finlandiya'dan "hayal kırıklığı" açıklaması

NATO'ya geçtiğimiz Nisan ayında dahil olan Finlandiya'nın dışişleri bakanı Elina Valtonen, "İsveç'in katılımının hala engelleniyor olmasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını" dile getirdi. Finlandiyalı Bakan, Türk mevkidaşı Fidan'a, İsveç'in Noel'den önce ittifakta katılmasını beklediğini açıkça ifade edeceğini de sözlerine ekledi.

Elina Valtonen Fotoğraf: Jussi Nukari/Lehtikuva/picture alliance/dpa

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Ankara'yı İsveç'in NATO üyeliği önündeki engeli kaldırması konusunda uyarmış, "İsveç verdiği sözleri yerine getirdi, şimdi Türkiye'nin katılım sürecini tamamlama zamanı" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında, daha önce hiçbir askeri ittifaka dahil olmayan İsveç ile komşusu Finlandiya geçen yıl Mayıs ayında NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu. Finlandiya, NATO'ya üye 31 ülkenin onayıyla Nisan ayında kabul edilirken, Türkiye ve Macaristan İsveç'in başvurusuna henüz olumlu yanıt vermedi. Ankara İsveç'in PKK'ya karşı yeterli önlem almadığını öne sürüyor.

AFP / TY,ET

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