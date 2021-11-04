PKK, yasadışı silahlı örgüt.

Kürdistan İşçi Partisi (PKK), Abdullah Öcalan tarafından 1974 yılında kurulmuştur. Bağımsız bir Kürt devleti kurma amacını güder. Aralarında Avrupa Birliği, ABD, NATO, Türkiye, Suriye, Irak, İran gibi ülkelerin de bulunduğu birçok devlet tarafından terör örgütü olarak kabul edilmektedir. PKK Türkiye'nin pek çok kentinde sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı, intihar saldırısı, sabotaj, kundaklama gibi stratejik ve sansasyonel eylemler düzenledi. DW Türkçe'nin PKK ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.