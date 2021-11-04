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PKK

PKK, yasadışı silahlı örgüt.

Kürdistan İşçi Partisi (PKK), Abdullah Öcalan tarafından 1974 yılında kurulmuştur. Bağımsız bir Kürt devleti kurma amacını güder. Aralarında Avrupa Birliği, ABD, NATO, Türkiye, Suriye, Irak, İran gibi ülkelerin de bulunduğu birçok devlet tarafından terör örgütü olarak kabul edilmektedir. PKK Türkiye'nin pek çok kentinde sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı, intihar saldırısı, sabotaj, kundaklama gibi stratejik ve sansasyonel eylemler düzenledi. DW Türkçe'nin PKK ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Türkischer Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat heute im türkischen Parlament, im Finanzausschuss die Fragen der Abgeordnete beantwortet und Haushalt des Außenministeriums vorgestellt.

Çavuşoğlu ile HDP arasında "Kürt düşmanlığı" polemiği 04.11.2021

Bakan Çavuşoğlu, HDP'nin iddialarının aksine Türk dış ve iç politikasında 'Kürt düşmanlığı' olmadığını söyledi. HDP'yi "PKK güdümünde" sayan Çavuşoğlu'na HDP'lilerden "Toplumsal barışı zedeliyorsunuz" tepkisi geldi.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 17.05.21 *** Turkish President Tayyip Erdogan gives a statement after a cabinet meeting in Ankara, Turkey, May 17, 2021. Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gereken adımları atacağız 11.10.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı bölgesinde Türk güvenlik güçlerini hedef alan saldırının "artık bardağı taşırdığını" ve "en kısa sürede gereken adımları atacaklarını" söyledi.
PKK graffiti at the site of the protest meeting point. Photo: Chase Winter / DW am 12.10.2019

KCDK-E toplantısına Köln Emniyeti’nden yasak 10.07.2021

Köln Polis Teşkilatı, Bergisch-Gladbach kentinde yapılması planlanan KCDK-E toplantısına, örgütün PKK ile olan bağı nedeniyle izin verilmeyeceğini bildirdi.
HDP Ko-Vorsitzender Mithat Sancar und Ko-Vorsitzende Pervin Buldan vor dem Gerichtssaal Prozess hat heute in Ankara unter massiven Sicherheitsvorkehrungen begonnen.

TEM’cilerin "terör" borsası 02.07.2021

Antalya’da 4 TEM polisinin, PKK üyeliğinden işlem yapılan varlıklı kişilerin yakınlarından, dosyaya konulmayan delilleri karartma vaadiyle para aldıkları tespit edildi. Polisler, bir yıldır tutuklu olarak yargılanıyor.

Gönül Örs (r) und ihre ebenfalls in der Türkei angeklagte Mutter Hozan Cane (l) vor dem Gerichtsgebäude im Stadtteil Caglayan. In der Türkei ist der Prozess gegen die wegen Terrorvorwürfen angeklagte Kölnerin Gönül Örs erneut vertagt worden. Die nächste Verhandlung ist am 15.6.2021. Örs darf das Land weiterhin nicht verlassen.

Gönül Örs’e 10 yılı aşan hapis cezası 24.06.2021

Almanya’da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Türkiye’de yargılanan Gönül Örs 10 yıl beş ay hapis cezasına çarptırıldı. Örs, Köln’de bir gezi teknesini işgal ederek PKK propagandası yapmakla suçlanıyordu.
03.02.2018 - Wolfsgruss - Demonstration in Solidarität mit Afrin durch kurdische Gruppen in München - Am Samstag den 3. Februar, zogen mehr als 500 Kurden und Unterstützer durch die Münchner Innenstadt um gegen die anhaltende türkische Offensive in Afrin zu demonstrieren. Vor Beginn der Demonstration kam es zu Auseinandersetzungen, bei denen mindestens zwei Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen wurden. Während der Auftaktkundgebung am Stachus sammelten sich etwa dreissig bis fünzig türkische Nationalisten und versuchten Demosntrationsteilnehmer, durch das zeigen des so genannten öWolfsgruss˜, zu provozieren. *** 03 02 2018 Wolf greeting demonstration in solidarity with Afrin by Kurdish groups in Munich on Saturday 3 February drew more than 500 Kurds and supporters through the Centre of Munich to oppose the continuing T Copyright: xMichaelxTrammerx

Türkiye kökenli örgütler Alman istihbarat raporunda 17.06.2021

Almanya'nın 2020 yılı iç istihbarat raporunda Türkiye kökenli örgütlerden PKK, DHKP-C ve Ülkücüler öne çıkarken MİT'in de Erdoğan, AKP ve hükümetin hizmetinde olduğuna işaret edildi.
People battle a blaze next to an oil well in an agricultural field in the town of al-Qahtaniyah, in the Hasakeh province near the Syrian-Turkish border on June 10, 2019. - Fires have erupted in various parts of Syria in recent weeks, with all sides blaming each other for starting them. In the Kurdish-run breadbasket province of Hasakeh, of which Al-Qahtaniya is part, IS has claimed several arson attacks on wheat fields. (Photo by Delil souleiman / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

Biden’ın petrol şirketi kararı Türkiye'ye jesti mi? 13.06.2021

Hafta içinde yapılacak Erdoğan-Biden ve Biden-Putin görüşmelerinde ana gündem maddelerinden birinin de Suriye olması beklenirken, Joe Biden'ın bir kararı Türkiye'ye "jest" olarak değerlendiriliyor.

Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (L) welcomes U.S. Vice President Joe Biden (R) prior to a meeting at the Beylerbeyi Palace on November 22, 2014 in Istanbul, Turkey. Photo by Kayhan Ozer/AA/ABACAPRESS.COM

Biden-Erdoğan görüşmesine doğru: Masada neler var? 12.06.2021

ABD Başkanı Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran'da Brüksel'de görüşecek. Ancak başta S-400 olmak üzere ikili ilişkilerde birçok sorun var. Peki, görüşme çözüm kapısını aralayabilecek mi?

DUHOK, IRAQ - JUNE 05: A wounded Peshmerga is being dispatched to a hospital after five Peshmerga were killed on Saturday in an attack by PKK, listed as a terrorist organization by Turkey, the U.S. and the EU, in Duhok, Iraq on June 05, 2021. Two other Peshmerga injured in the attack. Stringer / Anadolu Agency

PKK ile çatışmada beş Peşmerge öldü 05.06.2021

Kuzey Irak'ta Peşmerge güçleri ile PKK arasında çıkan çatışmada beş Peşmerge hayatını kaybetti. Ayrıca Türkiye'nin Mahmur Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediği, üç sivilin yaşamını yitirdiği iddia edildi.
23.08.2019, Türkei, Ankara: A police car in the Old Town of Ankara, Turkey, on August 23, 2019. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa |

Diyarbakır merkezli operasyonda 29 kişi gözaltına alındı 24.05.2021

Diyarbakır merkezli 5 ilde yapılan operasyonda aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Palestinian supporters of the Islamist movement Hamas wave national and Hamas flags during a rally in the West Bank city of Ramallah on August 30, 2014. Last week, Hamas and Israel agreed an Egypt-mediated ceasefire to end a deadly 50-day war with Israel in Gaza that killed more than 2,100 Palestinians. AFP PHOTO / ABBAS MOMANI (Photo credit should read ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

Hamas bayrağının Almanya'da yasaklanması talebi 20.05.2021

Hrıstiyan demokratların seçimlerdeki başbakan adayı Armin Laschet Almanya'da Hamas bayrağının yasaklanmasını istedi. Laschet "Terör örgütü olduğu için PKK bayrağını yasakladık. Hamas bayrağı yasaklanmış değil" dedi.
HAMBURG, GERMANY - MAY 06: Deniz Naki of St. Pauli celebrates after he scores his team's 5th goal during the Second Bundesliga match between St. Pauli and SC Paderborn at the Millerntor stadium on May 6, 2012 in Hamburg, Germany. (Photo by Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

Alman makamları arasında Deniz Naki anlaşmazlığı 15.05.2021

Almanya'da organize suç çetesi kurmakla suçlanan eski futbolcu Deniz Naki hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ancak soruşturma sürecinde YPG iddiası nedeniyle Alman makamları arasında görüş ayrılığı yaşandığı öğrenildi.

Die türkische Armee hat am Ende April eine neue Offensive gegen militante Kurden im Nordirak gestartet. Die Operation in der Region Metina heißt Operation Krallen-Blitz. Copyright: Demirören Nachrichten Agentur, DHA.

Türkiye-Irak-Suriye sınır üçgeninde sancılı "Kürt meselesi" denklemi 06.05.2021

Türkiye, Kuzey Irak’ta ne amaçlıyor? Hedef sadece PKK ile mücadele mi? Operasyonların “bölgeye yerleşme” gibi gizli, jeostratejik hedefleri var mı? ABD gelişmelere nasıl bakıyor? Uzmanlar, DW Türkçe'ye konuştu:
Ein Polizeifahrzeug fährt vor Beginn des Prozesses gegen die rechtsterroristische Vereinigung Gruppe S. am Oberlandesgericht Stuttgart-Stammheim vorbei. +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya’da 5 PKK’lıya hapis cezası 30.04.2021

Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi, PKK yöneticisi bir kişi ile örgüte destek veren, adam kaçırma ve alı koyma olaylarına karışan 4 kişiye hapis cezası verdi.
18.12.2017 *** A Kurdish protester throughs stone during a rally against the Kurdistan Regional Government (KRG) in Sulaimaniyah, Iraq December 18, 2017. REUTERS/Stringer. NO RESALES. NO ARCHIVES

Süleymaniye'de PKK destekçilerine gözaltı 28.04.2021

Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde, Türkiye'nin gerçekleştirdiği "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" askeri operasyonlarını protesto eden onlarca PKK destekçisinin gözaltına alındığı bildirildi.
A man holds HDP flags as members of the pro-Kurdish Peoples Democratic Party (HDP) take part in a protest against the detention of HDP members, in Istanbul, on September 25, 2020. - Turkish prosecutors, on September 25, 2020, issued arrest warrants for 82 people, including a mayor and several former lawmakers from the pro-Kurdish HDP party, who are accused of involvement in 2014 protests that left 37 dead. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)

Kobani davası başlıyor: "Kürt siyasi hareketini yargılama çabası var" 25.04.2021

Kürt siyasetçilerin yargılanacağı "Kobani davası" pazartesi günü başlıyor. Yargılamayı "siyasi bir dava" olarak niteleyen avukatlara göre, 108 sanıklı iddianamede mesnetsiz delil ve suçlamalar var.
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