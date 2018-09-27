 Merkel’den Suriye için dörtlü zirve açıklaması | ALMANYA | DW | 28.09.2018

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ALMANYA

Merkel’den Suriye için dörtlü zirve açıklaması

Merkel, Fransa, Rusya ve Türkiye liderleri ile Suriye'yi görüşmek üzere ekim ayı içinde bir araya geleceklerini açıkladı. Merkel dörtlü zirvenin nerede gerçekleşeceğine ilişkin bilgi vermedi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel; Rusya, Fransa  ve Türkiye'nin liderleri ile Ekim ayı içinde Suriye'deki kritik durumu görüşmek üzere bir araya geleceğini açıkladı.

Devlet ziyareti kapsamında Almanya'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, zirvenin nerede gerçekleşeceğine ilişkin ise bilgi vermedi.

"Bir dörtlü zirvenin gerçekleşmesinden yana olduklarını" ifade eden Merkel, zirvenin "İdlib'deki ve Suriye'deki durumun hâlâ oldukça kritik olması" nedeniyle planlandığını belirtti.

Erdoğan daha önce söz konusu dörtlü zirvenin 7 Eylül'de İstanbul'da yapılmasının planlandığını açıklamış; ancak diğer liderler gibi Merkel de öneriye itidalli yaklaşmıştı.

Eylül ayında Soçi'de bir araya gelen Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de silahsız bölge oluşturulmasını öngören bir mutabakata imza atmıştı. 15 Ekim'e kadar kurulması planlanan bölgenin 15 ila 20 kilometrelik bir alanı kapsayacağı belirtilmişti. 

DW,dpa/SÖ,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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