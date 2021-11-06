Genco Erkal: "Son dönemde sanat üzerindeki baskı giderek arttı"

Nevşin Mengü Soruyor'da tiyatro sanatçısı Genco Erkal, özellikle Gezi olaylarından sonra Türkiye'de sanat üzerindeki baskının giderek arttığını ifade ederek "Son dönemden çok şikayetçiyim" dedi. Siyaset bilimci Soli Özel ise "Türkiye’nin kaynaklarının da konumunun da 5 komşusu çok güçlü komşusu olan Afganistan'da kendisine bir alan açmaya yetebileceği kanısında değilim" dedi.