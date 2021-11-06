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Adalet ve Kalkınma Partisi, kısaca AKP veya AK Parti. 14 Ağustos 2001'de kurulan bir Türk siyasi partisi.
Parti, 14 Ağustos 2001 yılında kurulduktan yaklaşık 1 yıl sonra Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002 genel seçimleri yapıldı. AK Parti 365 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi. O tarihten bu yana Türkiye'de tek başına iktidar olmayı başaran AKP'de genel başkanlığı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasının ardından Ahmet Davutoğlu üstlendi.
Nevşin Mengü Soruyor'da MAK Danışmanlık YK Başkanı Mehmet Ali Kulat, "AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise tezkereye "hayır" deme kararını, hem parti içinde hem de seçmenlerden gelen talepleri dikkate alarak verdiklerini söyledi. Salıcı ayrıca Türkiye'de egemen olan siyasi dilin "Bahçeli'nin dili" olduğunu söyledi.
Nevşin Mengü Soruyor'da tiyatro sanatçısı Genco Erkal, özellikle Gezi olaylarından sonra Türkiye'de sanat üzerindeki baskının giderek arttığını ifade ederek "Son dönemden çok şikayetçiyim" dedi. Siyaset bilimci Soli Özel ise "Türkiye’nin kaynaklarının da konumunun da 5 komşusu çok güçlü komşusu olan Afganistan'da kendisine bir alan açmaya yetebileceği kanısında değilim" dedi.