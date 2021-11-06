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AKP

Adalet ve Kalkınma Partisi, kısaca AKP veya AK Parti. 14 Ağustos 2001'de kurulan bir Türk siyasi partisi.

Parti, 14 Ağustos 2001 yılında kurulduktan yaklaşık 1 yıl sonra Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002 genel seçimleri yapıldı. AK Parti 365 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi. O tarihten bu yana Türkiye'de tek başına iktidar olmayı başaran AKP'de genel başkanlığı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasının ardından Ahmet Davutoğlu üstlendi.

SANLIURFA, TURKEY - JANUARY 6: Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during a mass opening ceremony at Rabia Square in Sanliurfa, Turkey on January 6, 2017. Turkish Presidency / Yasin Bulbul / Anadolu Agency |

Ufukta erken seçim mi var? 06.11.2021

"Uzun süredir erken seçim konuşuluyor, ama sadece meclis aritmetiği değil, ekonomik durum ve iktidarın büyük oy kaybı da erken seçimi ihtimal dışı bırakıyor." Banu Güven DW Türkçe'de yazdı.

DW Haber - 05.11.2021 05.11.2021

DW Haber'de bugün: ABD'nin Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi; Erdoğan'a "Yahudi" demek hakaret sayıldı; İhracatçı yüksek değil, istikrarlı kur istiyor; Ülkücü mafya yeniden sokakta mı?; Türkiye'nin operasyon ihtimalinin tetiklediği ittifaklar

"AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" | Nevşin Mengü Soruyor 28.10.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da MAK Danışmanlık YK Başkanı Mehmet Ali Kulat, "AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise tezkereye "hayır" deme kararını, hem parti içinde hem de seçmenlerden gelen talepleri dikkate alarak verdiklerini söyledi. Salıcı ayrıca Türkiye'de egemen olan siyasi dilin "Bahçeli'nin dili" olduğunu söyledi.
ANKARA, TURKEY - APRIL 21: Chairman of the Republican People's Party (CHP) Kemal Kilicdaroglu is seen as he is being attacked by a group of people after a funeral ceremony of Turkish martyred Infantry Yener Kirikci at Cubuk district of Ankara, Turkey on April 21, 2019. Metin Aktas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

AKP'nin linç girişimi videosu soru işaretleri yarattı 28.10.2021

Kılıçdaroğlu, meclis grup toplantısında linç girişimi görüntülerini izleten Erdoğan'a "Korkmuyorum" dedi. Eski AKP'li Yeneroğlu, Erdoğan'ın 2019'daki saldırı sonrası "geçmiş olsun" mesajlarını yasakladığını açıkladı.
ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 12: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends G20 extraordinary meeting on Afghanistan via video conference, at Vahdettin Mansion, in Istanbul, Turkey on October 12, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

Erdoğan'dan Kavala için çağrı yapan büyükelçilere tehdit 23.10.2021

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Eskişehir’de yapılan toplu açılış törenindeki konuşmasında yine muhalefete suçlamalar yöneltti, Kavala için çağrı yapan büyükelçilere yönelik tehditlerini tekrarladı.

DW Haber - 19.10.2021 19.10.2021

DW Haber'de bugün: Kavala bildirisi: Türkiye'ye yaptırımlar yolda, Anket şirketleri ne kadar güvenilir?, İBB'den taksi denetimi: Ticari plaka satışında "meslek" şartı aranacak, Kuraklık desteği ödenmedi, çiftçiler tedirgin.

DW Haber - 18.10.2021 18.10.2021

DW Haber'de bugün: Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiyi baskı altına alması mümkün mü?, AKP karşıtı paylaşım ihraç gerekçesi olmuş, 2015'te Dilek Doğan'ı vuran polis, cezası onanırsa 45 gün yatacak, Erasmus'ta hibe şoku: Öğrencilerin sıkıntıları sürüyor.

Turkish President Tayyip Erdogan attends a meeting with Russian President Vladimir Putin in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Erdoğan'dan "siyasi cinayet" iddiaları için inceleme talebi 18.10.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "siyasi cinayet" iddiaları tartışmalara neden olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan talepte bulundu.

DW Haber - 07.10.2021 07.10.2021

DW Haber'de bugün: TÜGVA 8 yılda nasıl bu kadar büyüdü?, Reklamlarında memleket sevdasını dile getiren Cengiz Holding vergi cennetinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerginlik, Paris İklim Anlaşması: Türkiye'de neler değişecek?

Foto 1: Symbolbild Jugend Türkei, junge Leute auf einer Fähre in Istanbul Ort/Datum: Istanbul, 7.6.18 Copyright: Julia Hahn/DW Stichworte: Türkei, Wahlen, Erdogan, Jugend, AKP, HDP

"Ahlaklı gençlik" projesi: TÜGVA 07.10.2021

İBB'nin Büyükada'da iskelenin üst katından TÜGVA'yı tahliye etmek istemesi, polisin engellemesiyle krize dönüştü. Peki yönetiminde Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu TÜGVA nedir, ne yapar?

DW Haber - 24.09.2021 24.09.2021

"'Kürt sorunu yoktur' ifadesi yanlış". HSK, AYM kararlarına direnen hakimleri işleme koymadı, terfi ettirdi. Erdoğan'ı yılana benzetmekle suçlanan avukata 50 bin TL ceza. Türkiye'den Almanya'ya gri pasaportla gelenlerden biri 3 yaşında
Zu sehen sind der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der Chef der Oppositionspartei MHP (die Partei der Nationalistischen Bewegung) Devlet Bahçeli. Das Foto ist von der türkischen Nachrichten Agentur DHA, mit dem wir zusammen arbeiten. Die Rechte gehört DHA. Wir dürfen das foto 30 Tage frei benutzen. Danach muss es gelöscht werden.

AKP-MHP ittifakında "Kürt sorunu" açmazı 22.09.2021

Bahçeli’nin "Kürt sorunu yoktur" çıkışıyla yeniden Cumhur İttifakı’nın geleceği tartışılıyor. Bahçeli’nin Erdoğan’a 'rest' çektiğini düşünen siyasi gözlemcilere göre bu rest, Kürt seçmeni AKP’den bütünüyle koparacak.

Turkey's Economy Minister Zafer Caglayan (R), Urban Planning and Environment Minister Erdogan Bayraktar (2nd R), Interior Minister Muammer Guler (2nd L) and EU Affairs Minister Egemen Bagis (L) salute supporters at the Esenboga Airport in Ankara on December 24, 2013. Two Turkish ministers stepped down on December 24, 2013, the first heads to roll over a massive graft probe that has presented Prime Minister Recep Tayyip Erdogan with the biggest challenge to his 11 years in power. Economy Minister Zafer Caglayan and Interior Minister Muammer Guler announced their resignations just hours after Erdogan returned from a trip abroad, expected to reshuffle his cabinet. AFP PHOTO/ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

İktidarla muhalefet arasında tekrar 17-25 Aralık çekişmesi 01.09.2021

Türkiye'yi sarsan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu nedeniyle iktidarla muhalefet yine karşı karşıya. Muhalefet "soruşturulsun" derken AKP sessiz. Partide, Erdoğan'ın yolsuzlukla mücadele stratejisi konuşuluyor.
12/03/2021 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EKONOMİ REFORMLARI TANITIM TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR İSTANBUL DHA. Türkischer Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat Reformen für Wirtschaft gekündigt. Copyright: Demirören Nachrichten Agentur, Alle Rechte sind für DW frei.

Yorum: Kriz riski geçti mi? 2022'de ekonomi nasıl olacak? 27.08.2021

Büyüme artışı sayesinde 2021'i kurtarmış gibi görünen ekonomi yönetimi, 2022'de hangi gelişmelerden endişe ediyor? Hazine, bireysel kredileri niye frenlemek istiyor? Erdal Sağlam'ın analizi.

Genco Erkal: "Son dönemde sanat üzerindeki baskı giderek arttı" 26.08.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da tiyatro sanatçısı Genco Erkal, özellikle Gezi olaylarından sonra Türkiye'de sanat üzerindeki baskının giderek arttığını ifade ederek "Son dönemden çok şikayetçiyim" dedi. Siyaset bilimci Soli Özel ise "Türkiye’nin kaynaklarının da konumunun da 5 komşusu çok güçlü komşusu olan Afganistan'da kendisine bir alan açmaya yetebileceği kanısında değilim" dedi.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 17.05.21 *** Turkish President Tayyip Erdogan gives a statement after a cabinet meeting in Ankara, Turkey, May 17, 2021. Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Erdoğan: Milli gelirimizi trilyon doların üzerine çıkaracağız 24.08.2021

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirini "trilyon doların üzerine çıkarma” hedefleri olduğunu açıkladı. Erdoğan, "yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 5,1 seviyesine getirdik" dedi.
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