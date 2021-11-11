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Angela Merkel

Angela Merkel, Almanya'nın şansölyesi (başbakanı) ve Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel başkanı. 1954 doğumlu Merkel, eski Doğu Almanya'da büyüdü.

2000 yılından bu yana CDU'ya liderlik eden Merkel, 22 Eylül 2013'te yapılan genel seçimlerin ardından üçüncü dönem başbakanlık koltuğuna oturdu. Merkel, Almanya'nın 1871 yılında modern bir devlet olmasından bu yana, ülkeyi yöneten ilk kadın şansölyedir.

Belarusian President Alexander Lukashenko attends an annual press conference in Minsk, Belarus, Monday, Aug. 9, 2021. Belarus' authoritarian leader on Monday charged that the opposition was plotting a coup in the runup to last year's presidential election that triggered a monthslong wave of mass protests. President Alexander Lukashenko held his annual press conference on Monday, the one-year anniversary of the vote that handed him a sixth term in office but was denounced by the opposition and the West as rigged. (Pavel Orlovsky/BelTA photo via AP)

Lukaşenko'dan AB'ye "gazı kesme" tehdidi 11.11.2021

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Avrupa Birliği'ne doğal gaz sevkiyatını kesme tehdidinde bulundu. Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi nedeniyle Merkel ile Putin ikinci kez telefon görüşmesi yaptı.
Merkel Putin Telefon Kombobild

Merkel'den Putin'e Belarus telefonu 10.11.2021

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus-Polonya sınırında yaşanan sığınmacı krizini görüştü. Merkel, Putin’den Minsk üzerinde etkisini kullanmasını istedi.
+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

Merkel: Kitap okuyup uyuyacağım 08.11.2021

Angela Merkel, 16 yıllık iktidarını devretmeye hazırlanırken kariyerinin bilançosunu ve gelecek planlarını Deutsche Welle'ye anlattı.
3.11.2021 - NSU – Theaterprojekt „Kein Schlussstrich“ Filmstill aus der Doku über die Trauerdemonstration „Kein 10. Opfer“ 2006 in Kassel

Yorum: NSU cinayetlerinde 10 yıl sonra tutulmayan söz 04.11.2021

Aşırı sağcı NSU terör örgütü 4 Kasım 2011 tarihinde gün yüzüne çıktı. Başbakan Merkel cinayetlerin aydınlatılacağı sözünü verdi. Marcel Fürstenau'ya göre bunu yapacak siyasi irade günümüzde hâlâ eksik.

30.10.2021 G20 state leaders pose during a family photo session at the start of the G20 summit in Rome, Italy, October 30, 2021. REUTERS/Yara Nardi

G20 gündemi: Pandemi ve iklimin korunması 30.10.2021

G20 ülkeleri devlet ve hükümet başkanları Roma'da iki günlük zirve için bir araya geldi. Zirveye pandemi ve iklimin korunması konuları damgasını vuracak.

Greece's Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, left, welcomes Germany's Chancellor Angela Merkel before their meeting at Maximos Mansion in Athens, Greece, Friday, Oct. 29, 2021. Germany's outgoing Chancellor Angela Merkel is on a two-day visit to the country whose financial crisis marked much of her tenure and Germany's relationship with Europe. (AP Photo/Petros Giannakouris)

Merkel: Türkiye ile makul bir ilişki kurmak zorundayız 29.10.2021

Merkel Atina’ya son resmi ziyaretinde Türkiye ile tüm sorunlara rağmen makul bir ilişki kurmak zorunda olduklarını belirtti. Mitsotakis de yapıcı ilişki istediklerini ancak kırmızı çizgilerin aşılamayacağını kaydetti.
German Chancellor Angela Merkel and Finance Minister and vice-chancellor Olaf Scholz wait for the start of the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, August 29, 2018. REUTERS/Christian Mang

Merkel, G20'ye Scholz ile birlikte katılacak 28.10.2021

Almanya Başbakanı Merkel, muhtemel halefi Scholz’u Roma’da düzenlenecek G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmelere davet etti. Zirve çerçevesinde Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

25/09/2021*** Christian Democratic Union CDU leader and chancellor candidate Armin Laschet (R) and German Chancellor Angela Merkel react on stage during their campaign rally in Aachen, western Germany, on September 25, 2021, one day ahead of the German federal elections. (Photo by Ina Fassbender / AFP) (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

Merkel’in partisinde değişim süreci resmen başladı 25.10.2021

Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı Laschet, 26 Eylül'deki genel seçimlerde uğradıkları hezimet sonrası görevlerini bırakıyor. İlk adım olarak Türkiye kökenlilerin de yoğun olduğu KRV eyalet başbakanlığından ayrıldı.
07.09.2021, Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lächelt im Plenum im Deutschen Bundestag. In seiner voraussichtlich letzten Debatte Bundestags der Wahlperiode soll unter anderem über die Situation in Deutschland, die Entscheidung über Hochwasser-Aufbaufonds und Neuregelungen zu Corona beraten werden.

Merkel'in uykuları kaçıyor mu? 23.10.2021

Ülkeyi SPD'li bir başbakanın yönetme ihtimali Merkel’in uykusunu kaçırıyor mu? Almanya Başbakanı Merkel yaptığı veda söyleşileri kapsamında Süddeutsche Zeitung’un sorularını yanıtladı.
FILE PHOTO: European Council President Charles Michel, German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron and members of the European Council pose for a family photo during a face-to-face EU summit in Brussels, Belgium, October 21, 2021. REUTERS/Johanna Geron/File Photo

AB zirvesinden Merkel'e veda 22.10.2021

Almanya Başbakanı Merkel, katıldığı 107'nci ve son AB zirvesinden sıcak mesajlarla uğurlandı. Düzenlenen küçük kutlamaya ABD Başkanı Obama da bir videoyla katıldı.
DEU, Deutschland, Germany, Berlin,03.01.2018: Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei der Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. *** Germany Germany Berlin 03 01 2018 the Deputy Government spokeswoman Ulrike Demmer at the Government press conference in the Federal press conference

Berlin’den Erdoğan’a yanıt: Kavala derhal serbest bırakılmalı 22.10.2021

Alman Hükümeti, Erdoğan’ın aralarında Almanya büyükelçisinin de yer aldığı 10 büyükelçiyi hedef alan sözlerine, "Kavala’nın derhal serbest bırakılması" beklentisini yineleyerek yanıt verdi.
20.06.2019 *** German Chancellor Angela Merkel arrives for the European Union leaders summit in Brussels, Belgium, June 20, 2019. REUTERS/Yves Herman

AB liderleri Polonya krizinin gölgesinde bir araya geliyor 21.10.2021

AB zirvesi, Polonya ile yaşanan yargı krizinin gölgesinde başlıyor. Bu zirvenin, aktif siyasete veda etmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in katılacağı son zirve olması bekleniyor.
Nur für die Türkische Redaktion! *** CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE ALMANYA ŞANSÖLYESİ ANGELA MERKEL, HUBER KÖŞKÜ'NDE GÖRÜŞÜYOR Ort: Huber Köşkü, İstanbul Datum: 16.10.2021 ** Die Bilder stammen von der Agentur DHA

Dost acı söyler 17.10.2021

Başbakan Merkel son resmi ziyareti için İstanbul'daydı. Nahoş konuları da masaya yatırmak için imkanı vardı ancak bunu kullanmadı. DW Türkçe Yayınlar Yöneticisi Erkan Arıkan bunu kaçırılmış bir fırsat olarak görüyor.

Oktober 2021, Istanbul**** ALMANYA SANSOLYESI ILE CUMHURBASKANI RECEP TAYYIP ERDOGAN, ORTAK BASIN ACIKLAMASI YAPTI FOTOGRAF: IBRAHIM MASE/ ISTANBUL, (DHA)

Merkel'den Türkiye'ye teşekkürlü veda 16.10.2021

Almanya Başbakanı Merkel bugün Türkiye’ye son resmi ziyaretini düzenledi. Merkel Türkiye'ye iş birliği için teşekkür ederken basın toplantısına koalisyon hükümetleriyle ilgili tartışma damga vurdu.
Nur für die Türkische Redaktion! *** CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE ALMANYA ŞANSÖLYESİ ANGELA MERKEL, HUBER KÖŞKÜ'NDE GÖRÜŞÜYOR Ort: Huber Köşkü, İstanbul Datum: 16.10.2021 ** Die Bilder stammen von der Agentur DHA

Merkel'den Türkiye'ye veda ziyareti 16.10.2021

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün son kez Türkiye'ye resmi ziyaret düzenliyor. Merkel İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.
Turkish President Tayyip Erdogan and German Chancellor Angela Merkel attend a joint news conference in Istanbul, Turkey, January 24, 2020. REUTERS/Umit Bektas

Sol Parti ve Yeşiller'den Merkel'e çağrı 15.10.2021

Almanya’da muhalefet partileri Başbakan Merkel’den Türkiye temaslarında siyasi tutukluların durumunu gündeme getirmesini istedi.
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