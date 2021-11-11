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Angela Merkel, Almanya'nın şansölyesi (başbakanı) ve Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel başkanı. 1954 doğumlu Merkel, eski Doğu Almanya'da büyüdü.
2000 yılından bu yana CDU'ya liderlik eden Merkel, 22 Eylül 2013'te yapılan genel seçimlerin ardından üçüncü dönem başbakanlık koltuğuna oturdu. Merkel, Almanya'nın 1871 yılında modern bir devlet olmasından bu yana, ülkeyi yöneten ilk kadın şansölyedir.