Angela Merkel

Dost acı söyler

Başbakan Merkel son resmi ziyareti için İstanbul'daydı. Nahoş konuları da masaya yatırmak için imkanı vardı ancak bunu kullanmadı. DW Türkçe Yayınlar Yöneticisi Erkan Arıkan bunu kaçırılmış bir fırsat olarak görüyor.