Katar sınır dışı uygulamasına aracılık etti

Almanya'nın Afganistan'a sınır dışı uygulaması için Katar'ın Berlin ile Taliban arasında arabuluculuk yaptığı belirtildi.

Almanya'nın üç yıl aradan sonra ilk kez Cuma günü Afganistan'a sınır dışı uygulamasını hayata geçirmesinin yankıları devam ediyor.

Federal hükümetin, konuyla ilgili olarak Taliban yönetimiyle doğrudan görüşülmediğini bildirmesinin ardından, El Cezire televizyonu Berlin ile Kabil'in Katar'ın arabuluculuğunda iletişim kurduğunu duyurdu. İlgili El Cezire haberinde, isminin gizli kalmasını isteyen Katarlı resmi bir yetkili, "Katar'ın rolü iki taraf arasındaki mesajları karşı tarafa iletmek ve (sınır dışı edilen) Afganların nihai varış noktasına ulaşmasını kolaylaştırmaktı" dedi. Yetkili ayrıca Katar'ın bu rolü Almanya'nın ricası üzerine üstlendiğini aktardı.

Almanya resmi olarak Taliban ile diplomatik ilişkide bulunmuyor. Cuma sabahı 28 Afgan suçlu, Katar Hava Yolları'na ait bir uçakla ülkesine sınır dışı edilmişti. Böylece, Taliban'ın üç yıl önce tekrar iktidarı ele geçirmesinin ardından ilk kez Afganistan'a sınır dışı uygulaması yapılmış oldu.

Almanya'nın sınır dışı ettiği 28 Afganın tamamı, hüküm giymiş, haklarında sınır dışı kararı verilmiş ve Almanya'da bulunma hakkı olmayan suçlulardan oluşuyor.

Bölgesinde sık sık çeşitli ülkeler arasında arabuluculuk yapan Katar, Taliban ile de diplomatik ilişkilerini sürdürüyor. Taliban'ın 2021'de iktidarı yeniden ele geçirdiği dönemde de arabuluculuk yapan Körfez ülkesi şu an ayrıca, Mısır ve ABD'yle birlikte Hamas ile İsrail arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk yapıyor.

dpa / ET,MUK

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