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Taliban, Afganistan ve Pakistan'da faaliyet gösteren köktendinci İslamcı hareket. Silahlı milislere sahiptir. Kelime anlamı "İslam öğrencileri" anlamına gelir.
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Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Ancak ülkeden gelen haberler kadınların durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini gösteriyor. Kadınlar işe, kız çocukları okula gidemiyor. Dünya genelinde pek çok Afgan ise protesto gösterileri düzenleyerek Taliban yönetimine karşı çıkıyor.