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Taliban

Taliban, Afganistan ve Pakistan'da faaliyet gösteren köktendinci İslamcı hareket. Silahlı milislere sahiptir. Kelime anlamı "İslam öğrencileri" anlamına gelir.

DW Türkçe'nin Taliban ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

KABUL, AFGHANISTAN - NOVEMBER 02: Taliban members take security measures and block roads after a bomb attack towards the largest hospital in Afghanistan's capital Kabul at Wazir Akbar Khan region on November 02, 2021. Second explosion heard after the bomb attack. Bilal Guler / Anadolu Agency

Kabil'deki şiddetli patlamada en az 19 kişi öldü 02.11.2021

Kabil'de meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Bir Taliban temsilcisi olayın intihar saldırısı olduğunu söyledi ancak saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Internally displaced Afghans from northern provinces, who fled their home due to fighting between the Taliban and Afghan security personnel, take refuge in a public park Kabul, Afghanistan, Friday, Aug. 13, 2021. The Taliban have completed their sweep of the country's south on Friday, as they took four more provincial capitals in a lightning offensive that is gradually encircling Kabul, just weeks before the U.S. is set to officially end its two-decade war. (AP Photo/Rahmat Gul)

IMF'den Afganistan uyarısı 19.10.2021

IMF, Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30'a varan bir küçülme yaşayacağı ve bu durumun da komşu ülkeler, Türkiye ve Avrupa'yı etkileyecek bir mülteci krizinin boyutlarını daha da artırabileceği öngörüsünde bulundu.
Taliban fighters enjoy a boat ride in the Qargha dam, outskirt of Kabul, Afghanistan, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Bernat Armangue)

Taliban savaşacak bir düşmanı olmadan ne yapacak? 16.10.2021

Batı güçlerinin ülkeden çekilmesi ve Afgan hükümetinin devrilmesiyle iktidarı ele geçiren Taliban güçleri, şimdi ne yapacaklarını düşünmeye başladı. Örgüt, yeni amacını belirlemeye çalışıyor.
KANDAHAR, AFGHANISTAN - OCTOBER 15: People gather at the scene after a bomb blast hits Shia community mosque in AfghanistanÄôs southern Kandahar province on October 15, 2021 Murteza Khaliqi / Anadolu Agency

Afganistan'da camiye intihar saldırısı 15.10.2021

Afganistan'da geçen hafta Kunduz'daki bir camiye düzenlenen intihar saldırısının ardından yine bir Şii camisi hedef alındı. Saldırıda 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.
14.10.2021, Ankara, Türkei, Treffen zwischen dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu und Taliban Außenminister Amir Khan Muttaqi in Ankara

Ankara'dan Taliban'a: Kadınları eve hapsedemezsiniz 14.10.2021

Türkiye resmen tanımadığı Taliban yönetimini Ankara'da ağırladı. Taliban'a "kadınları eve hapsetmeyin" çağrısında bulunan Ankara, Afganistan'a yeni bir insani yardım paketi gönderme hazırlığı yapıyor.

ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 12: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends G20 extraordinary meeting on Afghanistan via video conference, at Vahdettin Mansion, in Istanbul, Turkey on October 12, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

AB'den Afganistan için 1 milyar euro yardım 12.10.2021

AB, G20 zirvesinde Afganistan'a yönelik yardım vaadini 1 milyar euroya yükseltti. Afganistan için G20 bünyesinde bir çalışma grubu kurulmasını öneren Erdoğan ise "Türkiye olarak bu grubun başkanlığına talibiz" dedi.
FILE PHOTO: Taliban soldiers stand in front of a sign at the international airport in Kabul, Afghanistan, September 9, 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo

BM'den Taliban'a "verdiğin sözleri tut" uyarısı 12.10.2021

BM Genel Sekreteri Guterres, kadın hakları konusunda Taliban'ı verdiği sözleri tutmamakla eleştirdi. Taliban ise reform çağrılarına "Uluslararası toplumun 20 yılda yapamadığını 2 ayda yapamayız" yanıtı verdi.
Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

ABD ile Taliban arasında "yeni sayfa" arayışı 11.10.2021

Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirdiği 15 Ağustos sonrasında ABD'li yetkililer ile Taliban ilk kez yüz yüze görüşmeler için Katar'da bir araya geldi. ABD görüşmeleri "samimi ve profesyonelce" diye nitelendirdi.
Taliban-Kämpfer halten Wache in der Stadt Ghazni südwestlich von Kabul, Afghanistan. Die Taliban haben am Freitag ihre Offensive im Süden des Landes abgeschlossen und in einer Blitzoffensive vier weitere Provinzhauptstädte eingenommen, die Kabul allmählich einkreisen, nur wenige Wochen bevor die USA ihren zwei Jahrzehnte währenden Krieg offiziell beenden wollen. UN-Generalsekretär António Guterres hat die militant-islamistischen Taliban zur sofortigen Einstellung ihres gewaltsamen Vormarsches in Afghanistan aufgerufen. «Die Macht durch militärische Gewalt an sich zu reißen ist ein zum Scheitern verurteiltes Vorgehen», sagte Guterres. +++ dpa-Bildfunk +++

ABD Taliban ile görüşmeler yapacak 09.10.2021

ABD, Afganistan'dan çekilmesinin ardından ilk kez Taliban ile görüşeceğini duyururken, bunun Taliban hükümetini tanımak anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

March 18, 2021*** Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar (C) and other members of the Taliban delegation arrive to attend an international conference on Afghanistan over the peaceful solution to the conflict in Moscow on March 18, 2021. (Photo by Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP)

Rusya, Taliban'ı uluslararası konferansa davet edecek 07.10.2021

Rusya, Çin, İran, Pakistan ve Hindistan'ın katılımı ile Moskova'da düzenlenecek uluslararası konferansa Taliban'ı da davet edeceğini açıkladı. Konferansta Afganistan'ın geleceği ele alınacak.

French President Emmanuel Macron gestures as he speaks during the One Planet Summit at the Elysee Palace in Paris, Monday, Oct. 4, 2021. France, with the United Nations and the World Bank, is organizing a 'One Planet Summit' for biodiversity in Paris. (AP Photo/Michel Euler, Pool)

Macron: G20 Taliban'ı tanımanın bedeli konusunda net olmalı 05.10.2021

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu ay yapılacak G20 Zirvesi'nde Taliban yönetimine uluslararası tanımanın bedeline dair net bir mesaj verilmesi çağrısında bulundu.

"Taliban kadınların sadece yemesi, içmesi ve uyuması gerektiğini düşünüyor" 30.09.2021

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Ancak ülkeden gelen haberler kadınların durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini gösteriyor. Kadınlar işe, kız çocukları okula gidemiyor. Dünya genelinde pek çok Afgan ise protesto gösterileri düzenleyerek Taliban yönetimine karşı çıkıyor.
Drei in schwarzen Burkas gehüllte Frauen stehen vor einem Hörsaal der Universität in Kabul. Bei einer Demonstration zogen dutzende Frauen über das Gelände der Universität, wo sie ihre Unterstützung für die Regierung der militant-islamistischen Taliban vermittelten. +++ dpa-Bildfunk +++

Kabil Üniversitesi kapılarını kadınlara kapattı 28.09.2021

Uluslararası topluma ılımlı mesajlar vererek meşruiyet kazanmaya çalışan Taliban, ülke içinde ise kadınlara yönelik baskıyı artırıyor. Son olarak Kabil Üniversitesine kadınların giremeyeceği açıklandı.
ANKARA, TURKEY - APRIL 26: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a statement during a press conference following the cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on April 26, 2021. Aytac Unal / Anadolu Agency

"Afganistan'da silahlar Türkiye'ye değil Taliban'a verildi" 27.09.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afganistan'daki silahları Türkiye'ye değil Taliban'a devretmeyi tercih ettiğini belirtti, S-400'ler konusunda "Başka ülkeden alacağım savunma sistemine müdahale edemezsiniz" dedi.
The United Nations Emblem hangs above the speakers at the 72nd General Debate at the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters at GA Hall in New York City on September 21, 2017. Photo by John Angelillo/UPI Photo via Newscom picture alliance

BMGK daimi üyelerinden Taliban’a karşı ortak tavır 23.09.2021

BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın dişişleri bakanları, Taliban'la ilişkiler konusunda ortak bir çizgi izleme konusunda anlaşmaya vardı.
A general view ahead of an aid conference for Afghanistan at the United Nations in Geneva, Switzerland, September 13, 2021. REUTERS/Denis Balibouse

Taliban BM Genel Kurulu'na katılmak istiyor 22.09.2021

Taliban, BM'ye gönderdiği mektupla, bir hafta sürecek olan Genel Kurul toplantılarına katılmak istediğini bildirdi. Söz konusu talep, dokuz ülke temsilcisinin yer aldığı ilgili komisyon tarafından değerlendirilecek.
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