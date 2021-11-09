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Almanya'nın başkenti ve 3,5 milyon nüfusla ülkenin en kalabalık şehridir. Aynı zamanda Hamburg ve Bremen ile birlikte üç kent-eyaletten biridir.
13'üncü yüzyılda ilk kez şehir olarak zikredilen kent, bölünmüş Almanya'nın simgesiydi. Kent, II. Dünya Savaşı'nın ardından içinden geçen bir duvarla ülke ile birlikte ikiye bölündü. Berlin Duvarı, 9 Kasım 1989'da yıkıldı, iki Almanya'da bundan kısa bir süre sonra yeniden birleşti.
Almanya'da gözler yeni kulacak koalisyon hükümetine çevrildi. Yeni hükümetin Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir döneme liderlik edeceği merak ediliyor. Berlin-Ankara hattını neler bekliyor? DW Türkçe Yayınlar Yöneticisi Erkan Arıkan anlattı.
Almanya genel seçimleri, Türkiye’deki ekonomi ve iş dünyası tarafından da büyük bir dikkatle izlendi. Almanya dünyanın dördüncü, Avrupa’nın ise en büyük ekonomisine sahip. Aynı zamanda AB’nin “lokomotif ülkesi” ve karar alma süreçlerinin belirleyici aktörü konumunda. Gelişmeleri yakından izleyen TÜSİAD Berlin Direktörü Alper Üçok, DW Türkçe’ye gözlemlerini ve beklentileri aktardı.
Dünya genelinde on binlerce insan yeniden iklimlerin korunması için sokaklarda eylem yaptı. Pandemi nedeniyle ara verilen iklim koruma hareketi Fridays for Future (Gelecek İçin Cumalar) kapsamında dünya genelinde 1500 etkinlik düzenleniyor. İklim hareketini başlatan Greta Thunberg ise Berlin'de seçimler öncesi Alman Meclis binası önünde sert mesajlar verdi.