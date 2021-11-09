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Berlin

Almanya'nın başkenti ve 3,5 milyon nüfusla ülkenin en kalabalık şehridir. Aynı zamanda Hamburg ve Bremen ile birlikte üç kent-eyaletten biridir.

13'üncü yüzyılda ilk kez şehir olarak zikredilen kent, bölünmüş Almanya'nın simgesiydi. Kent, II. Dünya Savaşı'nın ardından içinden geçen bir duvarla ülke ile birlikte ikiye bölündü. Berlin Duvarı, 9 Kasım 1989'da yıkıldı, iki Almanya'da bundan kısa bir süre sonra yeniden birleşti.

Fall der Berliner Mauer: Menschen aus Ost- und West-Berlin sind auf die Mauer am Brandenburger Tor geklettert, Berlin, Deutschland, Europa

Berlin Duvarı'nın yıkılışı anıldı 09.11.2021

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 32’nci yıldönümünde Almanya'nın başkenti Berlin’de bir anma töreni düzenlendi.
Ein Polizeifahrzeug steht vor der Botschaft der Russischen Föderation. Russland ist enger Verbündeter von Belarus.

Berlin'deki Rus Büyükelçiliği'nde gizemli ölüm 05.11.2021

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın üst katlardan düşerek ölmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Diplomatın aslen Rus iç istihbarat teşkilatı FSB'ye çalıştığı belirtiliyor.
News Bilder des Tages Attila Hildmann protestiert vor dem Reichstag gegen die Corona Massnahmen Der Autor zahlreicher veganer Kochbücher Attila Hildmann ist in letzter Zeit immer öfter durch das verbreiten von Verschwörungstheorien aufgefallen. Zum 09.05.2020 rief er zum zweiten mal dazu auf zusammen mit ihm vor dem Reichstag gegen die Coronamassnahmen zu protestieren. Wenige dutzend Sympathisanten - viele aus dem Rechtsextremen Spektrum - folgten ihm an diesem Samstag, ansonsten war viel Presse vor Ort und es gab zahlreiche Interviews mit dem Koch., Berlin Berlin Deutschland Mitte *** Attila Hildmann protests in front of the Reichstag against the Corona measures The author of numerous vegan cookbooks Attila Hildmann has recently attracted attention more and more often by spreading conspiracy theories On 09 05 2020 he called for the second time together wit

Alman medyası: Berlin Başsavcılığı çalışanı Türkiye'deki Attila Hildmann'a bilgi sızdırdı 01.11.2021

Alman medyası komplo teorileri ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Attila Hildmann'a Berlin Başsavcılığı'ndan bir çalışanın bilgi sızdırdığını yazdı. Hilldmann geçen yıl sonundan beri Türkiye'de.

Almanya seçimleri: Türkiye ile ilişkilerde yeni dönem nasıl olacak? 01.10.2021

Almanya'da gözler yeni kulacak koalisyon hükümetine çevrildi. Yeni hükümetin Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir döneme liderlik edeceği merak ediliyor. Berlin-Ankara hattını neler bekliyor? DW Türkçe Yayınlar Yöneticisi Erkan Arıkan anlattı.
RScreenshot Youtube Diese Seite ist nicht verfügbar https://www.youtube.com/rtde?sub_confirmation=1 YouTube deleted RT Deutsch YouTube page

Rusya'dan YouTube ve Alman medyasına misilleme tehdidi 29.09.2021

YouTube’un Russia Today'in Almanca kanalını kapatmasına Moskova’dan tepki geldi. Moskova Alman medyasına yönelik misilleme tehdidinde bulunurken Berlin hükümeti olayda sorumluluğu olmadığını duyurdu.

Almanya'da iktidar değişikliği Türk ekonomisini nasıl etkileyecek? 27.09.2021

Almanya genel seçimleri, Türkiye’deki ekonomi ve iş dünyası tarafından da büyük bir dikkatle izlendi. Almanya dünyanın dördüncü, Avrupa’nın ise en büyük ekonomisine sahip. Aynı zamanda AB’nin “lokomotif ülkesi” ve karar alma süreçlerinin belirleyici aktörü konumunda. Gelişmeleri yakından izleyen TÜSİAD Berlin Direktörü Alper Üçok, DW Türkçe’ye gözlemlerini ve beklentileri aktardı.
02.09.2019 Wohnsiedlung, Allee der Kosmonauten, Marzahn, Marzahn-Hellersdorf, Berlin, Deutschland

Berlinliler "emlak devleri kamulaştırılsın" dedi 27.09.2021

Almanya'da başkent Berlin'de yapılan halk oylamasında Berlinlilerin yüzde 56,4'ü dev emlak şirketlerinin kamulaştırılmasından yana oy kullandı. Bu talebin yerine getirilme imkanı ise tartışmalı.
ARCHIV - 15.02.2018, Berlin: Die türkische und die deutsche Fahne wehen vor dem Bundeskanzleramt. (zu dpa «Maas nennt Bedingung für Normalisierung von Türkei-Beziehungen» vom 31.08.2018) Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Yeni Ankara-Berlin dinamiği: Kesintisiz reform 27.09.2021

16 yıllık Merkel dönemini bitiren Almanya seçimlerini Ankara da yakından izledi. Türk Dışişleri, yeni dönemde Türkiye'ye reform baskısının artacağını öngörse de Almanya ile ilişkilerde kriz öngörmüyor.
11.09.2021 Berlin, wegen anhaltender Probleme mit den Mietpreisen demonstrieren ca. 20.000 Menschen unter dem Motto Wohnen für alle! Gemeinsam gegen hohe Mieten und Verdrängung gegen den Mietenwahnsinn und für einen Mietenstopp. Im Bild: Demonstranten mit einem Banner und der Aufschrift: Deutsche Wohnen und Co enteignen vor dem Brandenburger Tor.

Berlin’de kira ve konut sıkıntısına yönelik referandum 26.09.2021

Berlin’de bugün genel seçimlere paralel olarak kira ve konut fiyatlarıyla mücadeleye ilişkin bir de halk oylaması var.
Olaf Scholz, Finance Minister and SPD candidate for Chancellor waves to his supporters after German parliament election at the Social Democratic Party, SPD, headquarters in Berlin, Sunday, Sept. 26, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

Seçim akşamı neler yaşandı? 26.09.2021

Almanya'da federal meclis seçimlerinin ardından oy sayımı sürüyor. İlk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) en güçlü rakibi CDU/CSU ile arasındaki farkı açıyor. Gelişmeler DW Türkçe'nin canlı anlatım sayfasında:

İklim aktivistleri yeniden küresel eylemlerine başladı 24.09.2021

Dünya genelinde on binlerce insan yeniden iklimlerin korunması için sokaklarda eylem yaptı. Pandemi nedeniyle ara verilen iklim koruma hareketi Fridays for Future (Gelecek İçin Cumalar) kapsamında dünya genelinde 1500 etkinlik düzenleniyor. İklim hareketini başlatan Greta Thunberg ise Berlin'de seçimler öncesi Alman Meclis binası önünde sert mesajlar verdi.
ARCHIV - 12.01.2015, Berlin: ARCHIV - Die Flaggen von Deutschlands und der Türkei wehen vor dem Bundeskanzleramt. (zu dpa «Zweiter Gerichtstermin in der Türkei für Patrick K. aus Gießen» vom 25.10.2018) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

TÜSİAD Berlin Direktörü Üçok: Türkiye için AB sürecinin önü açılabilir 23.09.2021

Merkelsiz Almanya Türkiye’yi nasıl etkiler? Almanya'nın Türkiye konusundaki devlet politikası nedir? Belirsizlik süreci Türk ekonomisini etkiler mi? TÜSİAD Berlin Direktörü Üçok, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı:
17.08.2021 Wahlplakat der Partei Die Grüne zur Bundestagswahl 2021. BTW21. // 17.08.2021: Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart. *** Election poster of the party Die Grüne for the federal election 2021 BTW21 17 08 2021 Germany, Baden Württemberg, Stuttgart

Türkiye kökenliler kimi seçiyor ve Türkiye kökenli kaç aday var? 22.09.2021

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak seçimlerde yaklaşık 900 bin Türkiye kökenli seçmen oy kullanacak. Halen mecliste bulunan partilerin gösterdiği ve seçilme şansı bulunan Türkiye kökenli adayı sayısı da yaklaşık 40.
Zahlreiche Menschen nehmen an der Demonstration «Marsch für das Leben» in Sichtweite des Brandenburger Tors teil. Demonstriert wird gegen Abtreibungen. Veranstalter ist der Bundesverband Lebensrecht. +++ dpa-Bildfunk +++

Berlin'de binlerce kişi kürtaja ve ötanaziye karşı yürüdü 19.09.2021

Almanya’da her yıl kürtaja, ötanaziye ve kök hücre araştırmalarına karşı düzenlenen "Hayat için yürüyüş" eylemlerine bu yıl Berlin’de tepki eylemi düzenlendi. Almanya’da kürtaja erişimin kolaylaştırılması talep edildi.
15/09/2021 *** Ein Camp von Hungerstreikenden ist im Regierungsviertel aufgebaut. Die Aktivisten befinden sich seit 17 Tagen im Hungerstreik für den Klimaschutz und wollen damit ein Treffen mit den drei Kanzlerkandidaten erreichen. +++ dpa-Bildfunk +++

Berlin'de iklim için açlık grevi 18.09.2021

Almanya'daki genel seçimler öncesinde iklim krizine dikkat çekmek isteyen altı genç açlık grevi yapıyor. Gençler üç başbakan adayı ile görüşene kadar eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini belirtiyor.

DW Haber - 17.09.2021 17.09.2021

Berat Albayrak'ın istifasıyla MASAK soruşturmasının seyri değişti. Davutoğlu'nun dinlenmesi Tahir Elçi cinayeti davasını nasıl etkileyecek? Berlin'de 6 genç iklim krizi nedeniyle açlık grevinde. Vergi muafiyetine dayalı reform paketi çare olacak mı?
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