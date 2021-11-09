Almanya'nın başkenti ve 3,5 milyon nüfusla ülkenin en kalabalık şehridir. Aynı zamanda Hamburg ve Bremen ile birlikte üç kent-eyaletten biridir.

13'üncü yüzyılda ilk kez şehir olarak zikredilen kent, bölünmüş Almanya'nın simgesiydi. Kent, II. Dünya Savaşı'nın ardından içinden geçen bir duvarla ülke ile birlikte ikiye bölündü. Berlin Duvarı, 9 Kasım 1989'da yıkıldı, iki Almanya'da bundan kısa bir süre sonra yeniden birleşti.