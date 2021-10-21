Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Afganistan

Afganistan, Orta Asya'da ülke. Pakistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin ile komşudur. Nüfusunun 30 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Başkenti Kabil'dir.

DW Türkçe'nin Afganistan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

19.10.2012 Bildnummer: 60524610 Datum: 19.10.2012 Copyright: imago/EST&OST German Army OP North, Afghanistan Afghanistan, 10.2012. OP North, Beobachtungsposten Nord der Bundeswehr in der Unruheprovinz Baglan. Absteigen vom Hubschrauber. German Army Observation Point North in the less peaceful Baghlan province. Getting off the helicopter. Gesellschaft Militär Afghanistan x0x xkg 2012 quer armee arms army conflict gun heer konflikt krieg male man mann militaer military soldat soldier waffe waffen war weapon ISAF 60524610 Date 19 10 2012 Copyright Imago EST&OST German Army OP North Afghanistan Afghanistan 10 2012 OP North Observation post North the Bundeswehr in the off of Helicopters German Army Observation Point North in The Less peaceful Baghlan Province Getting off The Helicopter Society Military Afghanistan x0x xkg 2012 horizontal Army Arms Army CONFLICT Gun Heer Conflict War Male Man Man Military Military Soldier Soldier Weapon Weapons was Weapon ISAF

AB, ABD’ye askeri bağımlılığını azaltmak için kolları sıvadı 21.10.2021

AB’de, ABD’ye bağımlılığın azaltılmasını öngören girişimler hız kazandı. Almanya’nın da aralarında bulunduğu 5 üye ülke, kriz anlarında hızla harekete geçecek bir askeri müdahale gücü oluşturulması önerisinde bulundu.
Internally displaced Afghans from northern provinces, who fled their home due to fighting between the Taliban and Afghan security personnel, take refuge in a public park Kabul, Afghanistan, Friday, Aug. 13, 2021. The Taliban have completed their sweep of the country's south on Friday, as they took four more provincial capitals in a lightning offensive that is gradually encircling Kabul, just weeks before the U.S. is set to officially end its two-decade war. (AP Photo/Rahmat Gul)

IMF'den Afganistan uyarısı 19.10.2021

IMF, Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30'a varan bir küçülme yaşayacağı ve bu durumun da komşu ülkeler, Türkiye ve Avrupa'yı etkileyecek bir mülteci krizinin boyutlarını daha da artırabileceği öngörüsünde bulundu.
Taliban fighters enjoy a boat ride in the Qargha dam, outskirt of Kabul, Afghanistan, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Bernat Armangue)

Taliban savaşacak bir düşmanı olmadan ne yapacak? 16.10.2021

Batı güçlerinin ülkeden çekilmesi ve Afgan hükümetinin devrilmesiyle iktidarı ele geçiren Taliban güçleri, şimdi ne yapacaklarını düşünmeye başladı. Örgüt, yeni amacını belirlemeye çalışıyor.
Afghan migrants walk toward a place to rest while they wait for transport by smugglers after crossing the Iran-Turkish border on August 15, 2021 in Tatvan, on the western shores of Lake Van, eastern Turkey. - The latest chaos in Afghanistan sparked by the recent gains of territory by the Taliban including the takeover of the capital Kabul has raised fresh alarm over an influx of migrants into Turkey through the Iranian border. Turkey, which shares a 534 kilometre (331 miles) border with Iran, has beefed up its frontier and started building a 243 kilometre wall in a bid to prevent any passage of illegal migrants.  (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Türkiye’ye Afgan sığınmacıları geri itme suçlaması 15.10.2021

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda, İran'dan Türkiye'ye geçiş yapan Afgan sığınmacıların "Türk askerleri tarafından dövüldüğü" ve hukuka aykırı bir biçimde "sınır dışı edildiği" iddia edildi.

KANDAHAR, AFGHANISTAN - OCTOBER 15: People gather at the scene after a bomb blast hits Shia community mosque in AfghanistanÄôs southern Kandahar province on October 15, 2021 Murteza Khaliqi / Anadolu Agency

Afganistan'da camiye intihar saldırısı 15.10.2021

Afganistan'da geçen hafta Kunduz'daki bir camiye düzenlenen intihar saldırısının ardından yine bir Şii camisi hedef alındı. Saldırıda 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.
14.10.2021, Ankara, Türkei, Treffen zwischen dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu und Taliban Außenminister Amir Khan Muttaqi in Ankara

Ankara'dan Taliban'a: Kadınları eve hapsedemezsiniz 14.10.2021

Türkiye resmen tanımadığı Taliban yönetimini Ankara'da ağırladı. Taliban'a "kadınları eve hapsetmeyin" çağrısında bulunan Ankara, Afganistan'a yeni bir insani yardım paketi gönderme hazırlığı yapıyor.

ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 12: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends G20 extraordinary meeting on Afghanistan via video conference, at Vahdettin Mansion, in Istanbul, Turkey on October 12, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

AB'den Afganistan için 1 milyar euro yardım 12.10.2021

AB, G20 zirvesinde Afganistan'a yönelik yardım vaadini 1 milyar euroya yükseltti. Afganistan için G20 bünyesinde bir çalışma grubu kurulmasını öneren Erdoğan ise "Türkiye olarak bu grubun başkanlığına talibiz" dedi.
FILE PHOTO: Taliban soldiers stand in front of a sign at the international airport in Kabul, Afghanistan, September 9, 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo

BM'den Taliban'a "verdiğin sözleri tut" uyarısı 12.10.2021

BM Genel Sekreteri Guterres, kadın hakları konusunda Taliban'ı verdiği sözleri tutmamakla eleştirdi. Taliban ise reform çağrılarına "Uluslararası toplumun 20 yılda yapamadığını 2 ayda yapamayız" yanıtı verdi.
Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

ABD ile Taliban arasında "yeni sayfa" arayışı 11.10.2021

Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirdiği 15 Ağustos sonrasında ABD'li yetkililer ile Taliban ilk kez yüz yüze görüşmeler için Katar'da bir araya geldi. ABD görüşmeleri "samimi ve profesyonelce" diye nitelendirdi.
Taliban-Kämpfer halten Wache in der Stadt Ghazni südwestlich von Kabul, Afghanistan. Die Taliban haben am Freitag ihre Offensive im Süden des Landes abgeschlossen und in einer Blitzoffensive vier weitere Provinzhauptstädte eingenommen, die Kabul allmählich einkreisen, nur wenige Wochen bevor die USA ihren zwei Jahrzehnte währenden Krieg offiziell beenden wollen. UN-Generalsekretär António Guterres hat die militant-islamistischen Taliban zur sofortigen Einstellung ihres gewaltsamen Vormarsches in Afghanistan aufgerufen. «Die Macht durch militärische Gewalt an sich zu reißen ist ein zum Scheitern verurteiltes Vorgehen», sagte Guterres. +++ dpa-Bildfunk +++

ABD Taliban ile görüşmeler yapacak 09.10.2021

ABD, Afganistan'dan çekilmesinin ardından ilk kez Taliban ile görüşeceğini duyururken, bunun Taliban hükümetini tanımak anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

People inspect the inside of a mosque following a bombing in Kunduz province northern Afghanistan, Friday, Oct. 8, 2021. A powerful explosion in the mosque frequented by a Muslim religious minority in northern Afghanistan on Friday has left several casualties, witnesses and the Taliban's spokesman said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

Afganistan'da patlama: Çok sayıda can kaybı 08.10.2021

Afganistan'ın kuzeyinde bir camiyi hedef alan saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi. Can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, BM ölü sayısının 100'den fazla olduğunu belirtti.

March 18, 2021*** Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar (C) and other members of the Taliban delegation arrive to attend an international conference on Afghanistan over the peaceful solution to the conflict in Moscow on March 18, 2021. (Photo by Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP)

Rusya, Taliban'ı uluslararası konferansa davet edecek 07.10.2021

Rusya, Çin, İran, Pakistan ve Hindistan'ın katılımı ile Moskova'da düzenlenecek uluslararası konferansa Taliban'ı da davet edeceğini açıkladı. Konferansta Afganistan'ın geleceği ele alınacak.

3.05.2016 *** ISTANBUL, TURKEY - MAY 03: A Turkish flag hangs next to the European Commision flag outside a hotel on May 3, 2016 in Istanbul Turkey. The European Commission is expected to recommend granting Turks with visa free travel in Europe's Schengen area, as part of the EU-Turkey migrant deal on Wednesday. EU member states and the European Parliament are set to vote on the visa deal in June, which could see visa free travel granted to Turkish citizens as early as the end of June. (Photo by Chris McGrath/Getty Images) Copyright: Getty Images/C. McGrath

Yunanistan Göç Bakanı: AB Türkiye'ye vize serbestisi sözünü tutmalı 04.10.2021

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi Avrupa’nın Türkiye’ye vizesiz seyahat konusunda verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtirken, Ankara'nın da AB ile imzaladığı Mülteci Mutabakatı'na uymasını istedi.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis delivers his speech after the signing of a new defense deal at The Elysee Palace Tuesday, Sept. 28, 2021 in Paris. France and Greece announced on Tuesday a major, multibillion-euro defense deal including Athens' decision to buy three French warships. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Yunanistan'da Afgan sığınmacı endişesi 01.10.2021

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Afganistan'dan olası bir "sığınmacı akınına" işaret ederek, 2015 yılındaki sığınmacı krizinin tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

"Taliban kadınların sadece yemesi, içmesi ve uyuması gerektiğini düşünüyor" 30.09.2021

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Ancak ülkeden gelen haberler kadınların durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini gösteriyor. Kadınlar işe, kız çocukları okula gidemiyor. Dünya genelinde pek çok Afgan ise protesto gösterileri düzenleyerek Taliban yönetimine karşı çıkıyor.
Drei in schwarzen Burkas gehüllte Frauen stehen vor einem Hörsaal der Universität in Kabul. Bei einer Demonstration zogen dutzende Frauen über das Gelände der Universität, wo sie ihre Unterstützung für die Regierung der militant-islamistischen Taliban vermittelten. +++ dpa-Bildfunk +++

Kabil Üniversitesi kapılarını kadınlara kapattı 28.09.2021

Uluslararası topluma ılımlı mesajlar vererek meşruiyet kazanmaya çalışan Taliban, ülke içinde ise kadınlara yönelik baskıyı artırıyor. Son olarak Kabil Üniversitesine kadınların giremeyeceği açıklandı.
Daha fazlasını göster