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Katar

Katar, Arap Yarımadası'nda ülke. Suudi Arabistan ile komşudur. Başkenti Doha'dır. Nüfusu 2 milyon 155 bindir.

DW Türkçe'nin Katar ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

ABD ile Taliban arasında "yeni sayfa" arayışı 11.10.2021

Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirdiği 15 Ağustos sonrasında ABD'li yetkililer ile Taliban ilk kez yüz yüze görüşmeler için Katar'da bir araya geldi. ABD görüşmeleri "samimi ve profesyonelce" diye nitelendirdi.
A view of a gate of the provincial governor's office in Panjshir, in this picture uploaded to social media on September 6, 2021. Social media handout/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Taliban'dan muhalif liderin kardeşine infaz iddiası 10.09.2021

Afganistan eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin Taliban tarafından infaz edildiği bildirildi. Emrullah Salih Taliban karşıtı direnişin liderlerinden biri olarak biliniyor.
Passengers board a Qatar Airways aircraft at the airport in Kabul on September 9, 2021. - Some 200 passengers, including US citizens, left Kabul airport on September 9, 2021, on the first flight carrying foreigners out of the Afghan capital since a US-led evacuation ended on August 30. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP)

Kabil'den ilk uluslararası ticari uçuş gerçekleşti 09.09.2021

Taliban aralarında ABD'lilerin de bulunduğu 200 yabancının Kabil'den kalkan bir uçakla Afganistan'dan ayrılmasına izin verdi. Bu, ABD'nin çekilmesinin ardından gerçekleşen ilk uluslararası ticari uçuş.

17.8.2021, Amman, Jordanien, Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu gives a joint press conference with his Jordanian counterpart at the foreign ministry headquarters in Amman on August 17, 2021. - Turkey's foreign minister said on August 17 that Ankara was taking a wait-and-see approach about its offer to protect Afghanistan's Kabul airport. Ankara has been talking to Taliban leaders on a range of issues in the past few months, including its offer to protect Kabul airport following the withdrawal of US troops. Turkey relocated its embassy staff to the airport as Taliban forces moved in on the capital over the weekend, and evacuated more than 300 Turkish nationals from Afghanistan the previous day. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Çavuşoğlu: Kabil konusunda Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz 07.09.2021

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kabil havalimanının güvenliği konusunda "Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz" dedi. Katar Dışişleri Bakanı ise havalimanı konusunda bir anlaşmaya henüz varılmadığını ifade etti.
Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Aussenminister von Qatar, aufgenommen im Rahmen einer Pressekonferenz in Berlin, 11.04.2019. Berlin Germany *** Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani Foreign Minister of Qatar admitted at a press conference in Berlin 11 04 2019 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xFlorianxGaertner/photothek.netx

Katar Kabil havalimanı için Taliban ve Türkiye ile görüşüyor 02.09.2021

Katar’ın Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdulrahman El Tani Kabil Havalimanı'nın yeniden hizmete açılması için Taliban ve Türkiye ile görüştüklerini söyledi.
31.08.21 *** A commercial airplane is seen at the Hamid Karzai International Airport a day after U.S troops withdrawal in Kabul, Afghanistan August 31, 2021. REUTERS/Stringer

Kabil havalimanı için Katar'dan bir ekip Afganistan'a gitti 01.09.2021

Kabil'deki havalimanının yeniden hizmete açılması konusunu görüşmek üzere Katar’dan teknik bir ekibin çarşamba günü Afganistan'a gittiği bildirildi.
Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, und Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Aussenminister des Staates Katar geben eine gemeinsamme Pressekonferenz nach Ihrem Gespraech in Doha. 31.08.2021. Doha Katar *** German Foreign Minister Heiko Maas, SPD, and Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Foreign Minister of the State of Qatar give a joint press conference after their talks in Doha 31 08 2021 Doha Qatar Copyright: xFelixxZahn/photothek.netx

Almanya'dan Kabil'deki büyükelçiliğin açılması için Taliban'a şart 01.09.2021

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Almanya'nın Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açabileceğini söyleyerek, "Maas, "Siyasi açıdan mümkün olur ve güvenlik izin verirse Almanya'nın Kabil'de yeniden büyükelçiliği olur" dedi.

Taliban Badri special force fighters secure the airport in Kabul on August 31, 2021, after the US has pulled all its troops out of the country to end a brutal 20-year war -- one that started and ended with the hardline Islamist in power. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Türkiye, Katar ve Taliban arasında havalimanı müzakeresi 31.08.2021

Fransa, Taliban'ın Kabil havalimanının yönetimi konusunda Türkiye ve Katar ile görüştüğünü duyurdu. Japonya ise Afganistan'daki büyükelçiliğini geçici olarak Türkiye'ye taşıdığını açıkladı.
17.08.2021 This handout picture provided by Qatar's Ministry of Foreign Affairs on August 17, 2021 shows Qatari Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani (R) meeting with the Taliban's political office chief Mullah Abdul Ghani Baradar in Doha. (Photo by - / QATARI MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / QATARI FOREIGN MINISTRY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

Katar, Taliban'la ilişkilerini neden iyi tutuyor? 30.08.2021

Taliban 2013 yılından bu yana Katar'da bir temsilciliğe sahip. Katar uluslararası terörizmi desteklemekle suçlansa da Batılı ülkeler Katar-Taliban ilişkilerinden faydalanıyor.

Passengers enter the departures terminal of Hamid Karzai International Airport, in Kabul, Afghanistan, Saturday, Aug. 14, 2021. As a Taliban offensive encircles the Afghan capital, there's increasingly only one way out for those fleeing the war, and only one way in for U.S. troops sent to protect American diplomats still on the ground: the airport. (AP Photo/Rahmat Gul)

İddia: Türkiye ve Katar Taliban ile havalimanı konusunda anlaşmaya yakın 28.08.2021

Türkiye ve Katar’ın, Kabil havalimanının işletilmesi konusunda Taliban ile uzlaşmaya varmaya yakın olduğu ileri sürüldü. Güvenliğin özel bir şirket tarafından sağlanacağı iddia edildi.

Katar'ın devasa inşaat projelerinin ardındaki dram 28.06.2021

2022'de Katar'da düzenlenmesi planlan Dünya Kupası için ülke yıllardır kapsamlı inşaat projeleri yürütüyor. Ancak bu inşaatlar için ülkenin yeterli insan gücü yok. Ülkede iki milyondan fazla göçmen işçi var ve bu çalışan nüfusun %90'ından fazlasını temsil ediyor. Ancak işçi ölümleri ve onlara yönelik tutum tepki çekiyor. Katar'ın inşaat projelerinin ardındaki insanlık dramını araştırdık.

Am Institut für Pharmazie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg trainiert Doktorand Tom Wersig (l) während eines Laborpraktikums mit Studenten des 4. Studienjahres das Zuschweißen von Ampullen, aufgenommen am 12.05.2017. Die Universität in Halle bildet bereits seit über 160 Jahren Apotheker aus und gehört in Deutschland zu den größten pharmazeutischen Hochschuleinrichtungen. In diesem Jahr begeht die Universität das 200-jährige Jubiläum der Zusammenlegung der Universitäten von Wittenberg und Halle zur Martin-Luther-Universität. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi tartışması 25.06.2021

Türkiye- Katar Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Anlaşması’nın Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi imkanı sunacağı iddia ediliyor. İletişim Başkanlığı ise anlaşmanın sivilleri kapsamadığını açıkladı.
***Archivbild*** 28.09.2018, Niedersachsen, Munster: Ein Soldat der Bundeswehr hält ein Gewehr vom Typ G36 der Firma Heckler & Koch modifiziert mit einem Abschussgerät für Granaten bei der Informationslehrübung «Landoperationen 2018» in den Händen. Foto: Philipp Schulze/dpa | Verwendung weltweit

Almanya’nın savunma sanayi ihracatı azalıyor 14.04.2021

Almanya'nın savunma sanayi ihracatı düşüşte. Geçen yıl başlayan gerileme bu yıl da devam ediyor. Bu yılın ilk üç ayında Türkiye'ye yapılan savunma ihracatı ise 9 milyon euro olarak kayıtlara geçti.
In this photo released by Russian Foreign Ministry Press Service, Turkish foreign minister Mevlut Cavusoglu, left, Qatar's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, center, and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov attend the talks in Doha, Qatar, Thursday, March 11, 2021. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

Türkiye, Rusya ve Katar'dan ortak Suriye açıklaması 11.03.2021

Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ilk kez üçlü formatta Doha'da bir araya geldi. Üç ülke, Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek ve ayrılıkçı hareketlere karşı ortak mücadele mesajı verdi.
Main opposition Republican People's Party (CHP) leader Kemal Kilicdaroglu makes a press statement at his party's headquarters in Ankara, on September 16, 2020. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık tazminat cezası 04.02.2021

Sakarya'daki Tank-Palet fabrikasının Katar ortaklı BMC şirketine devriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 100 bin liralık manevi tazminat çezasına çarptırıldı.
HANDOUT - 04.02.2020, Türkei, Ankara: Recep Tayyip Erdogan (r), Präsident der Türkei, und Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, stellvertretender Premierminister und Außenminister von Katar, reichen sich bei einem gemeinsamen Treffen die Hände. Foto: -/Turkish Presidency/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Körfez'de anlaşma: Saflar kimin için sıklaştırıldı? 07.01.2021

Uzmanlara göre, ABD'nin çabalarıyla gerçekleşen Körfez-Katar normalleşme sürecinin asıl amacı İsrail'in çıkarlarını koruma arzusuyken Ankara, dış politika hamleleriyle Körfez'de "kendine karşı bir blok" yarattı.
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