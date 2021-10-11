Katar'ın devasa inşaat projelerinin ardındaki dram

2022'de Katar'da düzenlenmesi planlan Dünya Kupası için ülke yıllardır kapsamlı inşaat projeleri yürütüyor. Ancak bu inşaatlar için ülkenin yeterli insan gücü yok. Ülkede iki milyondan fazla göçmen işçi var ve bu çalışan nüfusun %90'ından fazlasını temsil ediyor. Ancak işçi ölümleri ve onlara yönelik tutum tepki çekiyor. Katar'ın inşaat projelerinin ardındaki insanlık dramını araştırdık.