İlkay Gündoğan'dan Alman Milli Futbol Takımına veda kararı

Alman A Milli Futbol takımının Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldı.

Kararını X hesabından paylaşan Gündoğan, Euro2024'ün ardından geçen birkaç haftada düşünerek milli takım kariyerini sona erdirme zamanı geldiği sonucuna vardığını belirtti. 2011 yılında katıldığı A Milli Futbol Takımında 82 maça çıkmaktan gurur duyduğunu, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Euro2024'te milli takım kaptanı olarak görev almanın büyük bir onur olduğunu vurgulayan Gündoğan, "Ancak turnuva öncesinde bedenimde, ama aynı zamanda kafamda belli bir yorgunluk hissediyordum. Bu beni düşünmeye itti" dedi.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Alman milli takımı için 82 maçta 19 gole imza atmıştı. 2023 yılı Eylül ayında dönemin milli takım teknik direktörü Hansi Flick tarafından takım kaptanlığına getirilen Gündoğan, Flick'in ardından göreve gelen Julian Nagelsmann döneminde de kaptanlığa devam etti.

Fotoğraf: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Nagelsmann: Mükemmel bir kaptandı

Alman A Milli Futbol takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, "mükemmel bir kaptan" olarak övdüğü Gündoğan ile birlikte çalışmaya devam etmek isteyeceğini, ancak veda kararına saygı duyduğunu belirterek "Kaptanımız olmasından gurur duyuyorum. Hassas ayağı ve fikirlerinin yokluğunu hissedeceğiz" dedi.

Geçen yıl Manchester City'den FC Barcelona'ya transfer olan Gündoğan'ın İspanyol kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken Türk medyasında Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye geçebileceği yönünde söylentiler gündeme gelmişti.

SID,dpa/BK,TY