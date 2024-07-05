Ev sahibi Almanya EURO 2024'e veda etti

İspanya'ya mağlup olan Almanya, ev sahibi olduğu EURO 2024'e veda etti. 90 dakikası 1-1 sona eren müsabakayı İspanya, uzatmaların son dakikasında Merino'nun kafa golü ile 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

EURO 2024, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan ilk çeyrek final karşılaşmasını, ev sahibi Almanya'ya karşı 2-1 galip gelen, turnuvanın favorilerinden İspanya kazandı.

Karşılaşmanın gollerini İspanya adına 51. dakikada Dani Olmo ve 119. dakikada Mikel Merino kaydetti. Almanya'nın golünü ise 89. dakikada Florian Wirtz attı. Mücadeleyi yöneten İngiliz hakem Anthony Taylor, her iki takıma 8'er sarı kart gösterirken, İspanya'nın deneyimli sağ beki Daniel Carvajal, maçın son anlarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Stuttgart'ta oynanan maça yine takım kaptanı olarak çıkan İlkay Gündoğan 57. dakikada, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Can ise devre arasında, Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından oyundan alındı.

Daha önce Real Madrid'teki kariyerini sonlandıran Alman Milli Futbol Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Toni Kroos da, İspanya maçının ardından Almanya'nın elenmesiyle yeşil sahalara veda etti.

Almanya'yı turnuva dışına iten İspanya, Fransa-Portekiz eşleşmesinden galip çıkacak olan tarafla 9 Temmuz Salı günü TSİ 22:00'da, Münih'te yarı final mücadelesi verecek.

DW / ET,SSB