EURO 2024: Almanya grup lideri

EURO 2024: Almanya grup lideri24 Haziran 2024
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te A Grubu maçları dün oynanan Almanya-İsviçre karşılaşmasıyla tamamlandı.
Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.
İsviçre'nin golü 28'nci dakikada Ndoye'den gelirken, Almanya'nın golü 90+2'de Niclas Füllkrug tarafından kaydedildi. Almanya böylelikle 7 puanla grubu lider olarak tamamladı.
A Grubu’nu İsviçre ikinci sırada tamamlayan İsviçre ise beraberliğin ardından son 16 turuna katılmaya hak kazanan bir diğer ülke oldu.
Almanya cumartesi akşamı İngiltere, Slovenya, Danimarka ve Sırbistan'dan oluşan C Grubu'nu ikinci ekibi ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın rakibinin kim olacağı bu akşam oynanacak maçların sonucunda belli olacak.
SID/BÖ,MAK