  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
EURO 2024OrtadoğuTürkiye ekonomisi
SporAlmanya

EURO 2024: Almanya grup lideri

24 Haziran 2024

Pazar akşamı Frankfurt Arena'da oynanan maçta rakibi İsviçre ile 1-1 berabere kalan Almanya A Grubu'nun lideri olmaya başardı.

https://p.dw.com/p/4hPsO
Fotoğraf: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te A Grubu maçları dün oynanan Almanya-İsviçre karşılaşmasıyla tamamlandı.

Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

Zorlu mücadele berbaberlikle sonuçlandı
Zorlu mücadele berbaberlikle sonuçlandıFotoğraf: Bernadett Szabo/REUTERS

İsviçre'nin golü 28'nci dakikada Ndoye'den gelirken, Almanya'nın golü 90+2'de Niclas Füllkrug tarafından kaydedildi. Almanya böylelikle 7 puanla grubu lider olarak tamamladı.

Almanya'nın golü uzatmalarda Niclas Füllkrug'dan geldi
Almanya'nın golü uzatmalarda Niclas Füllkrug'dan geldiFotoğraf: Julia Rahn/Pressefoto Baumann/picture alliance

A Grubu’nu İsviçre ikinci sırada tamamlayan İsviçre ise beraberliğin ardından son 16 turuna katılmaya hak kazanan bir diğer ülke oldu. 

Almanya cumartesi akşamı İngiltere, Slovenya, Danimarka ve Sırbistan'dan oluşan C Grubu'nu ikinci ekibi ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın rakibinin kim olacağı bu akşam oynanacak maçların sonucunda belli olacak.

SID/BÖ,MAK

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Euro 2024 | Türkei - Portugal

Portekiz mağlubiyeti sonrası oklar Montella'ya yöneldi

Portekiz mağlubiyeti sonrası oklar Montella'ya yöneldi

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Teknik Direktör Montella, kadro tercihi nedeniyle tepki gördü. Dortmund'dan Cengiz Özbek'in haberi...
Spor23 Haziran 2024
Türkiye-Gürcistan maçı öncesi Gürcistan Milli Takımı oyuncuları ve seremoniye katılan çocuklar

Türk taraftarlar yabancı milli marşları neden ıslıklıyor?

Türk taraftarlar yabancı milli marşları neden ıslıklıyor?

Türk taraftarların rakip ülke milli marşlarını ıslıkladığı vakalara EURO 2024'te bir yenisi daha eklendi. Sosyologlar, son yıllarda sıkça karşılaşılan bu durumu masaya yatırdı. Konuyla ilgili UEFA'dan da açıklama geldi.
Futbol21 Haziran 2024