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Katalonya

Katalonya, İspanya'nın özerk bir bölgesi. İber Yarımadası'nın kuzeyindeki bölgenin başkenti de Barcelona. Katalonya, bağımsızlık talepleri nedeniyle sık sık manşetlere çıkıyor.

Katalonya'nın yüzölçümü yaklaşık Belçika kadar. Özerklik statüsünü 1978 elde eden Katolonya'da bağımsızlık yanlılarının sesi giderek yükseliyor. Ekonomisi güçlü bir bölge olan Katalonya'da 2014'te yapılan referandumu bağımsızlık yanlıları kazanmıştı. Ancak İspanya Anayasa Mahkemesi referandumu yasalara aykırı bularak iptal etti.

People wearing a face mask to protect against the spread of coronavirus walk along a street in downtown Barcelona, Spain, Saturday, July 3, 2021. The need to speed up vaccine rollouts has become more urgent as the COVID-19 delta variant spreads quickly. (AP Photo/Joan Mateu)

Avrupa koronavirüs önlemlerini yeniden artırıyor 10.07.2021

Koronavirüsün Delta varyantı, Avrupa’nın bazı ülkelerinde hızla yayılmaya devam ediyor. Bir süre önce vaka sayılarının düşmesi ile kaldırılan bazı önlemler yeniden uygulanmaya başlanıyor.
Toni Comin, Carles Puigdemont und Clara Ponsati © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Jeff J Mitchell/Getty Images

AP'de üç Katalan siyasetçinin dokunulmazlıkları kaldırıldı 09.03.2021

Avrupa Parlamentosu, Katalonya'nın eski başbakanı Carles Puigdemont ve iki Katalan siyasetçinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına onay verdi. İspanya, bu siyasetçileri yargılamak için iadesini istiyor.

BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 20: Catalan regional police Mossos d'Esquadra officers take measures on the fifth day of demonstration against the arrest of Spanish rapper Pablo Hasel in Barcelona on February 20, 2021. Violent clashes and rioting broke out in several cities in Spain for a fifth consecutive night on Saturday as protestors rallied in support of imprisoned rapper Pablo Hasel. The rapper was jailed Tuesday on charges of glorifying terrorism and insulting the Spanish monarchy in politically charged tweets and song lyrics. He has been sentenced to nine months in prison. Adria Puig / Anadolu Agency

Barselona'da rapçi Pablo Hasel protestoları 22.02.2021

Barselona'da rapçi Pablo Hasel'in gözaltına alınmasına tepki amacıyla düzenlenen gösteriler dün de sürdü. Göstericiler ile polis arasında çatışma yaşanırken, en az beş kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
03.01.2020 Catalan regional president, Quim Torra holds a press conference following an extraordinary meeting with his cabinet at the Generalitat (government headquarters) in Barcelona on January 3, 2020. - Spain's electoral board ordered today that Catalan president Quim Torra be disqualified from being a member of Catalonia's regional parliament, meaning he would lose his post. The decision comes after a Spanish court last month convicted him of disobedience for failing to remove separatist symbols from public buildings during an election campaign and banned him from holding public office for 18 months. (Photo by Pau Barrena / AFP)

Katalonya'da gerilim yeniden tırmanıyor 28.09.2020

İspanya'da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk bölgesinin başkanı Quim Torra'nın görevden men edilmesi yönündeki kararı onadı. Bağımsızlık yanlısı aktivistler, Barcelona'da protesto gösterileri düzenlenmesi için çağrı yaptı.
15.06.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Flugreisende stehen im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens vor einem Check-in-Schalter in einer Schlange. Die Reisewarnung für 27 europäische Länder wurde in der Nacht zu Montag (15.06.2020) aufgehoben. Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya’dan İspanya için bölgesel seyahat uyarısı 31.07.2020

Alman Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İspanya’nın Katalonya, Navarra ve Aragon bölgeleri için seyahat uyarısında bulundu.
Former Catalan premier Carles Puigdemont(C) poses with Catalan separatists Clara Ponsati and Toni Comin in front of the European Commission headquarters in Brussels on May 24, 2019. - Puigdemont will be the lead candidate for Junts per Catalunya party (Together For Catalonia) in the May 26 European parliament elections. (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP) (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images)

Puigdemont'un dokunulmazlığı AP komisyonunda 16.01.2020

Avrupa Parlamentosu İspanya'nın, Puigdemont ve Comin ile ilgili dokunulmazlıkların kaldırılması dilekçesini hukuk komisyonunda görüşme kararı aldı.
Catalonia's former regional president Carles Puigdemont, center, shows his badge to journalists as he stands next to former Catalan regional minister Antoni Comin outside the European Parliment in Brussels, Friday, Dec. 20, 2019. In a potentially stinging reversal for Spanish justice authorities, the European Union's top court ruled that a former Catalan official serving a prison sentence for his role in a banned independence referendum two years ago had the right to parliamentary immunity when he was on trial. (AP Photo/Francisco Seco) |

Belçika Katalan lideri iade etmiyor 02.01.2020

Belçika yargısı Katalan lider Puigdemont'un Avrupa Parlamentosu milletvekili olmasından dolayı dokunulmazlığı bulunduğu için hakkındaki tutuklama kararı ve iade talebini durdurma kararı aldı.
Police clashes with pro-independence protesters during a demonstration called by the local Republic Defence Committees (CDR), outside the Spanish police headquarters in Barcelona, on October 26, 2019. - Previously, around 350,000 people rallied in downtown Barcelona today, turning the streets into a sea of independence flags in the latest mass protest against Spain's jailing of nine separatist leaders. (Photo by LLUIS GENE / AFP) (Photo by LLUIS GENE/AFP via Getty Images)

Barcelona'daki protestolarda tansiyon yine yükseldi 27.10.2019

Barcelona'da yaklaşık 350 bin kişi dokuz ayrılıkçı Katalan liderle ilgili mahkeme kararını barışçıl şekilde protesto etti. Kentteki ikinci bir gösteride ise yine gerginlik yaşandı.

BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 18: Protesters throw objects as they create a barricade in front of police as a general strike is called following a week of protests over the jail sentences given to separatist politicians by Spainâ€™s Supreme Court, on October 18, 2019 in Barcelona, Spain. Nine Catalan pro-independence leaders were sentenced earlier this week to varying jail terms for sedition, in relation to the 2017 independence referendum. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

Barcelona'da ayrılıkçılar polisle çatıştı 19.10.2019

Barcelona’da Katalanların düzenlediği ve yarım milyon kişinin katıldığı protesto gösterilerine şiddet karıştı.

A demonstrator draped with an estelada or independence flag stands outside the Sagrada FamÃ­lia basilica during pro-independence gathering on the fifth day of protests over the conviction of a dozen Catalan independence leaders in Barcelona, Spain, Friday, Oct. 18, 2019. Various flights into and out of the region are cancelled Friday due to a general strike called by pro-independence unions and five marches of tens of thousands from inland towns are expected converge in Barcelona's center on Friday afternoon for a mass protest with students to and workers who are on strike. (AP Photo/Bernat Armangue)

Barcelona'da gösteriler nedeniyle tansiyon yüksek 18.10.2019

İspanya'da Katalan liderlere verilen hapis cezası sonrası başlayan protestolar sürüyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği eylemler nedeniyle Barcelona-Real Madrid karşılaşması ertelendi.

Catalan pro independence protesters shout slogans during a demonstration in Barcelona, Spain, Tuesday, Oct. 15, 2019. Spain's Supreme Court on Monday convicted 12 former Catalan politicians and activists for their roles in a secession bid in 2017, a ruling that immediately inflamed independence supporters in the wealthy northeastern region. (AP Photo/Bernat Armangue) |

Katalonya'da protesto gösterileri tırmanıyor 16.10.2019

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bağımsızlık yanlısı gruplarla polis arasında çıkan çatışmalarda 100'den fazla kişi yaralandı. 50 eylemcinin de gözaltına alındığı gösterilere İspanya hükümeti sert tepki gösterdi.
Thema: Urteil für die Katalonische Separatisten Fotograf: DW-Korrespondent Victor Cheretskiy in Madrid. Spanien Madrid Oberster Gerichtshof Tribunal Supremo

Katalan liderlere 9 ila 13 yıl hapis cezası 14.10.2019

İspanya Yüksek Mahkemesi, dokuz ayrılıkçı Katalan liderle ilgili olarak 2017 yılındaki bağımsızlık referandumunda oynadıkları rolden dolayı 9 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası verdi.
FILE PHOTO: Carola Rackete, the 31-year-old Sea-Watch 3 captain, disembarks from a Finance police boat and is escorted to a car, in Porto Empedocle, Italy July 1, 2019. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

Katalanlar'dan kaptan Rackete'ye onur madalyası 11.09.2019

Katalan parlamentosu Alman kurtarma gemisi kaptanı Carola Rackete’ye onur madalyası verdi. İtalya, Rackete’yi yasa dışı göçe yardımla suçluyor.
Ousted Catalan leader Carles Puigdemont, center, and former Catalan Health Minister Antoni Comin, left, gesture during a press conference at the Square Meeting Center in Brussels on Thursday, Dec. 21, 2017. The pro-secession bloc won a majority in Catalan regional elections, but the anti-independence Ciutadans (Citizens), led by 36-year-old lawyer Ines Arrimadas, won the highest number of votes for a single party. Several members of the ousted Cabinet, including Puigdemont, have campaigned from Brussels, where they sought refuge from Spanish justice. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) |

İspanya Katalan siyasetçilere mazbatasını vermiyor 17.06.2019

İspanyol makamları Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan ikisi sürgünde biri cezaevinde olan üç ayrılıkçı Katalan siyasetçiye mazbatalarını teslim etmedi.
Spokesman of Catalan party ERC, Gabriel Rufian (L), chats with ERC MP, Oriol Junqueras (R), currently in preventive imprisonment, at the Lower House in Madrid, Spain, 21 May 2019, before the start of the constitutive session of Parliament. The Senate and the Lower House will be choosing the new Parliament Speakers after General Elections held 28 April 2019. Constitutive session of Parliament !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xBALLESTEROSx GRAF5233 20190521-636940311308648798

Tutuklu Katalan siyasetçilerin vekilliği askıya alındı 24.05.2019

İspanya’da geçen ayki erken seçimlerde parlamentoya seçilen dört ayrılıkçı Katalan siyasetçinin vekillikleri askıya alındı. Cezaevinde bulunan milletvekillerinin açılış oturumuna katılmasına izin verilmişti.
Catalan police officers remove demonstrators blocking a road leading to Barcelona city, during a general strike in Catalonia, Spain, Thursday, Feb. 21, 2019. Strikers advocating for Catalonia's secession from Spain are blocking major highways, train lines and roads across the northeastern region. (AP Photo/Emilio Morenatti) |

Katalonya'da grev polisle eylemcileri karşı karşıya getirdi 21.02.2019

İspanya'da Katalan liderin davasını protesto için yapılan grev gergin geçiyor. Polis, yolları işgal eden göstericilere müdahale etti.

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