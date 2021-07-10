Katalonya, İspanya'nın özerk bir bölgesi. İber Yarımadası'nın kuzeyindeki bölgenin başkenti de Barcelona. Katalonya, bağımsızlık talepleri nedeniyle sık sık manşetlere çıkıyor.

Katalonya'nın yüzölçümü yaklaşık Belçika kadar. Özerklik statüsünü 1978 elde eden Katolonya'da bağımsızlık yanlılarının sesi giderek yükseliyor. Ekonomisi güçlü bir bölge olan Katalonya'da 2014'te yapılan referandumu bağımsızlık yanlıları kazanmıştı. Ancak İspanya Anayasa Mahkemesi referandumu yasalara aykırı bularak iptal etti.