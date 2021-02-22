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Barcelona, İspanya'da kent. Katalonya özerk bölgesinin merkezi ve İspanya'nın ikinci büyük kentidir. Nüfusu, metropoliten alanla birlikte 5 milyona yakındır.
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İspanya’nın Barcelona kentinde bulunan Torre Girona şapeli son zamanda büyük bir ziyaretçi akınına uğruyor. Bunun en büyük nedeni ise Dan Brown’ın son romanı Origin’de (Başlangıç) şapeli konu etmesi. Oysa burası sıradan bir şapel değil. MareNostrum 4 adlı süper bilgisayara ev sahipliği yapıyor. Bu süper bilgisayarın hayatlarımıza katkısını öğrenince şaşıracaksınız.