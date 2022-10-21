Erdoğan'dan kimyasal silah iddialarına "ağır ceza" uyarısı

Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta açıklamalarda bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta kimyasal silah kullandığına dair iddialarıyalanladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "TSK'nın bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi taksiratı yoktur. Bütün adımlarını uluslararası hukuk çerçevesinde atmıştır, atmaya da devam edecektir" diye ekledi. Erdoğan, iddialarla ilgili olarak, "Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur" dedi.

PKK, son birkaç ay içinde 17 mensubunun Zap ve Avaşin bölgelerinde kimyasal silah kullanılarak öldürüldüğünü öne sürmüştü. Ancak bu iddia, hem Türkiye Milli Savunma Bakanlığı hem de AKP'li yetkililerce yalanlanmıştı.

İsveç Başbakanı'na randevu

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'undün Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarla ilgili görüşü de sorulan Erdoğan, "İsveç'in yeni başbakanı randevu talep etti. Arkadaşlarımıza 'Randevu verin' dedim" diye konuştu.

İsveç'in "Türkiye'de haklarında 3'er kez müebbet istenen FETÖ firarilerine ev sahipliği yapmasını" nasıl değerlendirdiği de sorulan Erdoğan, Kristersson'la Ankara'da bu konuyu da görüşebileceklerini belirterek, "Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez" dedi. Erdoğan, "Yeni Başbakan'ın yaklaşımı terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır, samimiyetlerini görüşmeyle test etmiş olacağız" diye ekledi.

İsveç lideri Kristersson dün ülkesinin NATO üyelik sürecini hızlandırmak için en kısa sürede Ankara'ya gitmeyi planladığını açıklamıştı. İsveç ve Finlandiya, üyelik sürecinde Ankara'dan destek alabilmek ve özellikle PKK konusundaki güvenlik endişelerini giderebilmek için geçen Haziran ayında Madrid'de Türkiye ile üçlü memorandum imzalamıştı.

Ermenistan'a mesaj

Azerbaycan dönüşünde Ankara-Erivan-Bakü hattındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmede de bulunan Erdoğan, "Büyük bedeller ödenerek uzun yıllar sonra bölgede kalıcı barış şansı yakalanmıştır. Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerindeki ilerlemenin, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine de müspet katkı yapacağı şüphesizdir" ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Rusya ile yapılan tahıl koridoru anlaşmasının süresinin gelecek ay dolacağı hatırlatılan Erdoğan, bu konuda da "Sevkiyat anlaşmasını uzatma noktasında herhangi bir mani söz konusu değil. Dün akşam Zelenskiy ile yaptığım görüşmede de Sayın Putin ile yaptığım görüşmede de yine bunu gördüm. Ama bu arada herhangi bir tıkanma olursa aşmamıza mani bir hal de yok" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı alma planları ve Washington ile bu doğrultuda yürütülen görüşmelerle ilgili olarak ise, "Olumlu sonuçlanması için yapılacak ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Fakat diğer taraftan da dünya pazarı geniş, dolayısıyla çeşitli çözümler de mevcut" diye konuştu.

DW/CÖ,BK