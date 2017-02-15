BM: 515 bin Afgan ülkesini terk edebilir

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği‘nin (UNHCR) Cenevre'deki merkezinden yapılan açıklamada, Afganistan'da bu sene sonuna kadar 515 bin kişinin topraklarını terk edebileceğinden yola çıkıldığı belirtilirken, ülkedeki gidişatın tam olarak kestirilmesinin de oldukça güç olduğu vurgulandı.

UNHCR Başkan Vekili Kelly Clements, komşu ülkeler olan Pakistan ve İran sınırında henüz büyük kitlesel göç görülmediğini belirtirken, bu yılın sonuna kadar yarım milyon Afganın topraklarını terk etmesi ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

Binlerce Afgan senelerdir kendi topraklarında derme çatma çadırlarda sığınmacı gibi yaşıyor

Komşu ülkelerde zaten 5 milyon 200 bin Afgan var

Komşu ülkeler, onlarca senedir süren savaş ve krizler nedeniyle şimdiye kadar 5 milyon 200 bin Afgan sığınmacıyı kabul ettiler. Bu sığınmacıların yüzde 90'ını Pakistan ve İran kabul ederken, geri kalan yüzde 10'luk kısmının ise Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a sığındığı bildiriliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, son günlerde yaptığı açıklamalarda, Türkiye'de de düzenli ve düzensiz olanların tamamı ile birlikte 300 bin Afgan sığınmacı bulunduğunu duyurdu.

BM maddi yardım çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası topluma çağrıda bulunarak Afgan sığınmacıların gittikleri komşu ülkeleri maddi olarak desteklemeye davet etti. Ayrıca hem Birleşmiş Milletler hem de diğer yardım kuruluşlarının aralarında bulunduğu 11 kuruluşun hesaplamalarına göre, bölgedeki Afgan sığınmacılara hazırlık yapılabilmesi için sene sonuna kadar ilaveten 299 milyon dolar maddi desteğe ihtiyaç var. Bu para ile çadır, hijyenik ihtiyaç maddeleri ve temel gıda gereksiniminin karşılanması öngörülüyor. Korkulan en kötü senaryonun yaşanması halinde ise bu miktardan çok daha fazla yardıma ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), hem hükümetlerden hem de özel sektörden yardım ve destek umulduğunu duyurdu.

BM'ye göre, onlarca yıldır savaş ve krizlere sahne olan Afganistan'dan kaçan sığınmacıların kaldığı İran ve Pakistan'daki mültecilere yönelik mevcut destek programlarının da sadece yüzde 50 veya daha azının halihazırda karşılandığı bildiriliyor. Ayrıca Afganistan'ın sınırları içindeki insani yardımlar için de maddi kaynakların çok yetersiz olduğu vurgulanıyor.

İnsan hakları örgütleri ve yardım kuruluşları, Aralık 2020'de yaptıkları açıklamada uluslararası toplumu ve özel sektörü 1 milyon 300 bin dolar yardım vermeye çağırmıştı. Çağrıya rağmen ihtiyaç duyulan tutarın sadece yüzde 39'luk kısmı toplanabilmişti.

dpa/ETO,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe