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Pakistan

Pakistan, Asya'nın güneyinde ülke. Afganistan, İran, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan ile komşudur. Nüfusu 182 milyondur. Başkenti İslamabad'dır.

DW Türkçe'nin Pakistan ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

March 18, 2021*** Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar (C) and other members of the Taliban delegation arrive to attend an international conference on Afghanistan over the peaceful solution to the conflict in Moscow on March 18, 2021. (Photo by Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP)

Rusya, Taliban'ı uluslararası konferansa davet edecek 07.10.2021

Rusya, Çin, İran, Pakistan ve Hindistan'ın katılımı ile Moskova'da düzenlenecek uluslararası konferansa Taliban'ı da davet edeceğini açıkladı. Konferansta Afganistan'ın geleceği ele alınacak.

September 18, 2017 - Sirnak, Turkey - The Turkish army said it launched a military exercise on Turkey-Iraq border on September 18, just a week before the Iraqi Kurdish Regional Government (KRG) is set to hold an independence referendum. The exercise will take place in the Silopi province near the Habur border gate. The army said the exercise is âpart of Turkeyâs anti-terror operationsâ in the border region. Around 100 military vehicles including tanks, towed howitzers, and launching pads were reported to be participating in the drill, according to DoÄan News Agency. The move came after Turkey harshened its opposition to the KRGâs referendum bid. Turkey has said KRG President Massoud Barzaniâs push to hold an independence referendum is an issue of national security and Ankara will therefore take âall necessary measures.â As the army drill sought to send a message to the Barzani administration, Turkey is also continuing its diplomatic efforts to push Arbil to cancel the referendum. President Recep Tayyip ErdoÄan will meet Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi in New York at the upcoming U.N. meetings, as well as United States President Donald Trump and French President Emmanuel Macron, in a bid to coordinate efforts to this end. ErdoÄan has said Turkeyâs âdecisive stanceâ will be announced on September 22 following the National Security Council (MGK) meeting under the leadership of himself and with the participation of senior military and civilian officials. Photo by Mehmet Selim Yalcin/DHA/Depo Photos/ABACAPRESS.COM |

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında bir ilk 11.09.2021

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın 12 Eylül'den 20 Eylül'e kadar ortak bir askeri tatbikat gerçekleştireceği açıklandı. Üç ülke arasında ilk kez böyle bir tatbikat düzenleneceği belirtildi.
Taliban spokesman Zabihullah Mujahid addresses a press conference in Kabul on September 7, 2021. - The Taliban on September 7 announced UN-sanctioned Taliban veteran Mullah Mohammad Hassan Akhund as the leader of their new government, while giving key positions to some of the movement's top officials. (Photo by Aamir QURESHI / AFP) (Photo by AAMIR QURESHI/AFP via Getty Images)

Afganistan'da Taliban yeni hükümeti açıkladı 07.09.2021

Taliban, Afganistan'ın yeni geçici hükümetini açıkladı. Hükümetin başına Molla Hasan Ahund'u getiren Taliban, kabineye seçtiği isimlerle uluslararası toplumun çağrılarına kulak asmadığını gösterdi.
Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, und Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Aussenminister des Staates Katar geben eine gemeinsamme Pressekonferenz nach Ihrem Gespraech in Doha. 31.08.2021. Doha Katar *** German Foreign Minister Heiko Maas, SPD, and Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Foreign Minister of the State of Qatar give a joint press conference after their talks in Doha 31 08 2021 Doha Qatar Copyright: xFelixxZahn/photothek.netx

Almanya'dan Kabil'deki büyükelçiliğin açılması için Taliban'a şart 01.09.2021

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Almanya'nın Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açabileceğini söyleyerek, "Maas, "Siyasi açıdan mümkün olur ve güvenlik izin verirse Almanya'nın Kabil'de yeniden büyükelçiliği olur" dedi.

19.08.2021 Afghan families cross the border into Pakistan from Afghanistan, in Chaman, Pakistan, Thursday, Aug. 19, 2021. Chaman, is a key border crossing between Pakistan and Afghanistan, normally thousands of Afghans and Pakistanis cross daily and a steady stream of trucks passes through, taking goods to Afghanistan. (AP Photo)

BM: 515 bin Afgan ülkesini terk edebilir 27.08.2021

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, Afganistan sınırlarında beklenen kitlesel sığınmacı göçü henüz oluşmadı, ancak yıl sonuna kadar 515 bin Afgan topraklarını terk edebilir.
Ein sogenanntes Schockhaus (ein sicheres Versteck der Menschenschmuggler für die Flüchtlinge) in der Nähe der türkischen Stadt Van - demoliert von türkischen Sicherheitskräften

Türkiye'nin aldığı önlemler göçmen kaçakçılığını nasıl değiştirdi? 25.08.2021

Türkiye'nin doğu sınırlarında aldığı güvenlik önlemleri göçmen kaçakçılarının yöntemlerini de rotalarını da değiştirdi. DW Türkçe, bölgede göçmen kaçakçılığını araştırdı, göçmen rotasının duraklarını inceledi.
22.08.2021 This handout picture released and taken by the Italian Defence press office on August 22, 2021 shows soldiers on the tarmac past passengers, who fled Afghanistan, waiting to board on an Italian military aircraft at Kabul airport, to fly to Rome Fiumicino. (Photo by - / MINISTERO DELLA DIFESA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/ MINISTERO DELLA DIFESA - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by - has been modified in AFP systems in the following manner: IN CAPTION [Kabul airport] instead of [Kuwait International Airport] and DATELINE and SLUG. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

İngiltere Türkiye'de mülteci merkezleri mi kuracak? 23.08.2021

Türk Dışişleri Bakanlığı, Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da mülteci merkezleri kurulacağı yönünde İngiliz basınında çıkan haberleri yalanladı. Muhalefetten de haberlere sert tepkiler geldi.

Turkey's President Tayyip Erdogan addresses the nation in Istanbul, Turkey, August 21, 2020. Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Ankara'nın Taliban'ı ikna çabalarında Pakistan devrede 12.08.2021

Ankara ile Taliban arasında "yüz yüze" diyalog kurulmasında arabuluculuk için Pakistan devrede. İslamabad’da kritik temaslarda bulunan Savunma Bakanı Akar, “önümüzdeki günlerde konu şekillenecek” açıklamasını yaptı.
People wave Taliban flags as they drive through the Pakistani border town of Chaman on July 14, 2021, after the Taliban claimed they had captured the Afghan side of the border crossing of Spin Boldak along the frontier with Pakistan. (Photo by Asghar ACHAKZAI / AFP) (Photo by ASGHAR ACHAKZAI/AFP via Getty Images)

İran ve Pakistan Talibanlı Afganistan hazırlığında 21.07.2021

Taliban, Afganistan'da ele geçirdiği iki sınır kapısıyla İran ve Pakistan'a komşu oldu. Uzmanlara göre Tahran ve İslamabad, komşularında başlamakta olan NATO'suz Talibanlı yeni dönem için hazırlık içinde.
TOPSHOT - Afghan Taliban militants and villagers attend a gathering as they celebrate the peace deal and their victory in the Afghan conflict on US in Afghanistan, in Alingar district of Laghman Province on March 2, 2020. - The Taliban said on March 2 they were resuming offensive operations against Afghan security forces, ending the partial truce that preceded the signing of a deal between the insurgents and Washington. (Photo by NOORULLAH SHIRZADA / AFP) (Photo by NOORULLAH SHIRZADA/AFP via Getty Images) x

Ahmed Rashid: Afganistan’daki kaos komşu ülkeleri de içine çekebilir 06.07.2021

DW'nin sorularını yanıtlayan tanınmış Afganistan uzmanlarından gazeteci-yazar Ahmed Rashid, Pakistan'ın desteğiyle yeniden güçlenen Taliban'ı ve ülkede yeniden alevlenen savaşın olası sonuçlarını anlattı.

Tuvalet tarihin en önemli icadı olabilir mi? 09.06.2021

Şu anda dünya çapında 2,4 milyar insan, tuvaletsiz yaşıyor. 4,5 milyar insan tuvaletten temizleyiciye kadar güvenli ve bakımlı sıhhi tesisatlara sahip değil. 2019 yılına ait bir Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre yetersiz sıhhi tesisat nedeniyle her yıl 432.000 kişi hayatını kaybediyor. Belki de dünyanın en önemli icadı olan tuvaletin kısa tarihini derledik.
June 7, 2021, London, Ontario, Canada: A line of police officers look for evidence at the scene of a car crash in London, Ontario on Monday, June 7, 2021. Police in London, Ont., say four people have died after several pedestrians were struck by a car Sunday night. (Credit Image: © Geoff Robins/The Canadian Press via ZUMA Press

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı 08.06.2021

Kanada'da Pazar günü beş kişilik bir aile kaldırımda yürürken araçlı saldırıya uğradı. Aracın ezdiği aile fertlerinden dördü hayatını kaybetti. Polis, olayın ırkçı bir saldırı olabileceğini açıkladı.

Flüchtlinge in der Türkei in Diyarbakır

Umuda yolculuğa pandemi engeli 08.05.2021

Koronavirüs nedeniyle hayata geçirilen tam kapanma en çok kaçak yollarla Türkiye’ye giren göçmenleri etkiledi. 45 günlük yürüyüşün ardından Diyarbakır’a ulaşan binlerce göçmen mahsur kaldı.

DW Haber - 04.05.2021 04.05.2021

DW Haber'de bugün: İçişleri Bakanlığı'nın 'Market genelgesi': Yalnızca zorunlu gıda ve temizlik ürünleri satılabilecek, Furkan Vakfı'na operasyon, AİHM: Banu Güven'in ifade özgürlüğü ihlal edildi, Diyarbakır'daki göçmenler tam kapanmada mahsur kaldı, Köln'de yoksul semtlere mobil Covid-19 aşı hizmeti.
Pakistan's Prime Minister Imran Khan looks on during a Trade and Investments conference in Colombo on February 24, 2021 on the second day of Khan's official visit to Sri Lanka. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)

Pakistan başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı 07.04.2021

Pakistan Başbakanı Han’ın artan tecavüz vakalarından "kadınların baştan çıkarıcı kıyafetlerini" sorumlu tutması infial yarattı. Han, herkeste aynı iradenin olmadığını savunarak, kadınlara örtünmelerini salık vermişti.

Indian Passengers returning from Pakistan on the Samjhauta Express, also called the Friendship Express that runs between New Delhi and Attari in India and Lahore in Pakistan, waves as they arrive at the Attari railway station, some 35 kms from Amritsar on March 4, 2019. (Photo by NARINDER NANU / AFP) (Photo credit should read NARINDER NANU/AFP/Getty Images)

Gözler, Türkiye, İran ve Pakistan’ın ITI hamlesine çevrildi 18.01.2021

Türkiye, İran ve Pakistan demiryolu hattını canlandırmayı hedefliyor. Peki, üç ülke mali yükün altından kalkabilir mi? Güzergahın güvenliği sağlanabilir mi? Çin’in rolü ne? Bu sorulara yanıt aradık.
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