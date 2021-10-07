Tuvalet tarihin en önemli icadı olabilir mi?

Şu anda dünya çapında 2,4 milyar insan, tuvaletsiz yaşıyor. 4,5 milyar insan tuvaletten temizleyiciye kadar güvenli ve bakımlı sıhhi tesisatlara sahip değil. 2019 yılına ait bir Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre yetersiz sıhhi tesisat nedeniyle her yıl 432.000 kişi hayatını kaybediyor. Belki de dünyanın en önemli icadı olan tuvaletin kısa tarihini derledik.