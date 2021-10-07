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Pakistan, Asya'nın güneyinde ülke. Afganistan, İran, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan ile komşudur. Nüfusu 182 milyondur. Başkenti İslamabad'dır.
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Şu anda dünya çapında 2,4 milyar insan, tuvaletsiz yaşıyor. 4,5 milyar insan tuvaletten temizleyiciye kadar güvenli ve bakımlı sıhhi tesisatlara sahip değil. 2019 yılına ait bir Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre yetersiz sıhhi tesisat nedeniyle her yıl 432.000 kişi hayatını kaybediyor. Belki de dünyanın en önemli icadı olan tuvaletin kısa tarihini derledik.
DW Haber'de bugün: İçişleri Bakanlığı'nın 'Market genelgesi': Yalnızca zorunlu gıda ve temizlik ürünleri satılabilecek, Furkan Vakfı'na operasyon, AİHM: Banu Güven'in ifade özgürlüğü ihlal edildi, Diyarbakır'daki göçmenler tam kapanmada mahsur kaldı, Köln'de yoksul semtlere mobil Covid-19 aşı hizmeti.