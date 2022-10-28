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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Alman dpa'ya konuştu
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Alman dpa'ya konuştuFotoğraf: Elif OztUrk Ozgoncu/AA/picture alliance
EkonomiTürkiye

Bayraktar: Almanya ile iş birliğimiz artmalı

18 dakika önce

Ürettiği İHA ve SİHA'larla dünya çapında adından söz ettiren Baykar'ın genel müdürü Haluk Bayraktar, savunma sektöründeki Türk-Alman iş birliğinin artması gerektiğini belirtti.

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Türkiye'nin önde gelen havacılık ve savunma şirketlerinden Baykar'ın genel müdürü Haluk Bayraktar, Almanya'dan savunma sanayi alanında daha fazla iş birliği talep etti. Alman haber ajansı dpa'ya röportaj veren Bayraktar, "Diğer alanlarda (Almanya ile) çok sağlam ilişkilerimiz var. Savunma sektöründe de karşılıklı adımlar atılmalı; bu iki taraf için de faydalı olur" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın savunma teknolojileri bağlamında "sınırlı" bir ülke olduğunu ifade eden Bayraktar, "Türkiye ile ilgili tüm endişelerin giderilmesi gerektiğini" belirtti.

Baykar şirketi, aralarında dünyaca ünlü SİHA (silahlı insansız hava aracı) markalarından biri olan Bayraktar TB2'nin de üreticisi. Ukrayna Savaşı'nda, Rusya'ya karşı Ukrayna ordusunun envanterinde de bulunan TB2'ler, daha önce Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a karşı Azerbaycan tarafından da kullanılmıştı. Bayraktar TB2'lerden ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Libya'daki operasyonlarında da faydalanılıyor. Haluk Bayraktar, söz konusu SİHA'ların bugüne dek 24 ülkeye ihraç edildiğini dile getirdi. Baykar şirketinin Ukrayna'da inşa ettiği SİHA ve insansız savaş uçağı fabrikasına da değinen Bayraktar, bu tesiste üretimin 2023 yılında başlayacağını belirtti.

TB2 tipi İHA
TB2 tipi İHAFotoğraf: Petras Malukas/AFP

SİHA'ların artan oranda kullanımı ile ilgili endişelerin yersiz olduğunu ifade eden Haluk Bayraktar, "Bunların iyi ya da kötü amaçla kullanımını karar vericiler belirliyor. Dron teknolojisi, hedeflere hassas bir şekilde saldırmak için gerekli olan gözetleme imkanını sunuyor. Alışılagelmiş teknolojiler bu imkanı sunmuyor" dedi.

Almanya'da insansız hava araçlarının (İHA) silahlandırılması uzun süredir tartışılan bir konuydu. Federal Parlamento geçen Nisan ayında aldığı bir kararla, İHA'ların sadece gözetleme amacıyla değil, gerektiğinde silahlandırılarak kullanımının da önünü açmış oldu.

Türkiye, Almanya'dan 2020 yılında 344,6 milyon euro değerinde savunma sanayi ürünü satın aldı. Almanya içinde, Türkiye'nin 2019 yılında Suriye'nin kuzey bölgesini işgal etmesi nedeniyle, Ankara ile silah ticareti tartışmalı bir konu. Şu an federal koalisyon hükümetinde yer alan Yeşiller partisi, muhalefette olduğu dönemde Türkiye'ye silah ihracatının tümden durdurulmasını talep etmişti.

dpa / ET,TY

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