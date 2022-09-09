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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir ZelenskiyFotoğraf: Valentyn Ogirenko/REUTERS
PolitikaUkrayna

Zelenskiy: Bayraktar Ukrayna'da fabrika kuracak

3 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, SİHA üreten Bayraktar'ın Ukrayna'da fabrika kuracağını açıkladı. Zelenskiy, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a liyakat nişanı takdim etti.

https://www.dw.com/tr/zelenskiy-bayraktar-ukraynada-fabrika-kuracak/a-63074925

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savunma alanında faaliyet gösteren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile yaptığı görüşmenin ardından şirketin Ukrayna'da insansız hava araçları üretmek için bir fabrika kuracağını açıkladı.

Ukrayna, Rus birliklerine karşı verdiği mücadelede, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) kullanıyor.

Zelenskiy, Kiev'de Bayraktar ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baykar fabrikasının Ukrayna'da kurulmasının ve Ukrayna unsurlarının kullanılarak yeni ürünlerin üretilmesinin ayrıntılarını görüştük" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin yayınladığı görüntülerde Ukrayna Devlet Başkanı'nın Haluk Bayraktar'a liyakat nişanı takdim ettiği de görülüyor.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisini "1. Derece Devlet Liyakat Nişanı" ile ödüllendirdiğini ifade etti. Bayraktar, "Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim" dedi.

Reuters, DW/JD, SSB

 

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