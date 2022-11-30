Baerbock'tan Ankara'ya operasyondan vazgeçme çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye'yi olası bir kara operasyonuna karşı uyardı. Baerbock uluslararası hukukun, terörle mücadelede de geçerli olması gerektiğini vurguladı.
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye ve Irak topraklarında askeri operasyonlarla ilgili olarak NATO müttefiği Türkiye'yi uyardı. Romanya'nın Bükreş kentinde, NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Baerbock, terörizme karşı güç birliğinin, transatlantik ittifakın yeni güvenlik stratejisinde çok önemli bir yer tuttuğunu ve bunun İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısı için de geçerli olduğunu dile getirdi.
Tüm NATO üyelerinin, söz konusu olayın ardından Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Baerbock, diğer yandan, "terörden korunmanın başlıca amacının sivilleri korumak olduğunu" ve bu yapılırken, "yeni şiddet olaylarının yeşereceği bir ortam oluşturulmaması gerektiğini" belirtti.
Uluslararası hukukun her koşulda gözetilmesi gerektiğinin altını çizen Dışişleri Bakanı, Bükreş'te yaptığı görüşmelerde Türkiye'deki durumla ilgili olarak, "Terörden korunma faaliyetlerinde de uluslararası hukuk geçerlidir, bu sebepten dolayı ısrarla, şiddet sarmalını tırmandırabilecek, Irak ve Suriye'de olası bir kara operasyonundan vazgeçilmesi çağrısında bulundum" dedi.
Çavuşoğlu: Teröristler kurban gibi gösterilemez
Baerbock'un açıklamalarını değerlendiren Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Türkiye'nin müttefiklerinden destek beklediğini ve "teröristlerin kurban gibi gösterilemeyeceğini" dile getirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'taki hedefleri bir süredir havadan vuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusunun yakında bir kara operasyonuna da başlayabileceği sinyalini vermişti.