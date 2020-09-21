Ankara: Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelere hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirildiği üçlü görüşmede, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın görüşmede, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin daima diyaloğa ve müzakereye vurgu yaptığını, onca tahrike rağmen sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini ifade ettiği" belirtildi.

Almanya'nın arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan'ın ayrıca, istikşafi görüşmelerin ve diğer diyalog kanallarının canlandırılması noktasında sağlanan mutabakatın nasıl ilerleyeceği hususunda Yunanistan'ın atacağı adımların önemli olacağını belirttiği aktarıldı.

Bölgesel konferans çağrısı

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkleri dâhil, tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel bir konferanstan herkesin yararına olacak olumlu ve yapıcı kararlar çıkacağına inandığını söyleyen Erdoğan, Perşembe günü başlayacak AB Liderler Zirvesi'nin de Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir soluk getirmesini umduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "iyi niyetle Gümrük Birliği anlaşması, vize serbestisi ve göç mutabakatı konularında somut adımlar atılması hâlinde Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden olumlu bir mecraya taşınabileceğinden şüphe duymadığını" sözlerine ekledi.

Erdoğan ayrıca, Merkel ve Michel'in "Türkiye-AB ilişkilerine pozitif gündem kazandırma gayretlerinden memnuniyet duyduğunu" dile getirdi.

Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, Ankara ile Atina arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine dair yaptığı açıklamada, "İstikşafi görüşmelere yeniden başlamaya yakınız. Ne kadar yakın bir zamanda başlayacağı ise taraflara, yani Yunanistan ve Türkiye'ye bağlı" dedi.

Atina da dün Ankara ile deniz yetki alanları konusundaki istikşafi görüşmelerin başlamasınınyakın olduğunu açıklamıştı. Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, Ankara ile Atina arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine dair yaptığı açıklamada, "İstikşafi görüşmelere yeniden başlamaya yakınız. Ne kadar yakın bir zamanda başlayacağı ise taraflara, yani Yunanistan ve Türkiye'ye bağlı" demişti.

DW/CÖ,BÖ

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