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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Annalena BaerbockFotoğraf: DW
PolitikaAlmanya

Almanya'dan Ukrayna tepkisi: Yeni bir Rus propagandası

47 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, DW ile gerçekleştirdiği söyleşide, Ukrayna'daki hedeflerini Donbas'ın ötesine taşıyacağını duyuran Rusya'nın bu hamlesini meşru gösterme çabalarının bir anlam ifade etmediğini belirtti.

https://www.dw.com/tr/almanyadan-ukrayna-tepkisi-yeni-bir-rus-propagandas%C4%B1/a-62550691

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'daki askeri hedeflerini genişleteceğini açıklayan ve bu kararında Batı'nın Kiev'e silah göndermesinin rol oynadığını belirten Rusya'ya tepki gösterdi. Rusya'nın iddiasının bir anlam ifade etmediğini belirten Baerbock, Moskova'nın argüman değiştirmeye devam ettiğini ve bunun da "Rus tarafının yeni bir propagandası" olduğunu dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki askeri hedeflerinin Moskova destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas'ın da ötesine geçtiğini duyurmuştu. Lavrov, Batı'nın Kiev'e uzun menzilli silahlar tedarik etmeyi sürdürmesi hâlinde Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerini daha da genişleteceğini sözlerine eklemişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, DW'ye özel röportaj verdi - (20.07.2022)
Fotoğraf: Zura Karaulashvili/DW

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, DW ile gerçekleştirdiği söyleşide, "Rusya her defasında farklı bir argüman kullanıyor. Bu kez de askeri destekten ötürü olduğunu söylüyorlar. Ama Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine daha önce de saldırıyorlardı" dedi.

Almanya'nın Ukrayna'ya, "Sadece dayanışma göstererek ya da her gün bunun Rusya tarafından yapılmış asli bir uluslararası hukuk ihlali olduğundan söz ederek değil, aynı zamanda askeri destekte bulunarak da destek olacağını" vurgulayan Baerbock, amaçlarının Ukraynalıların "ülkelerini, topraklarını kendi başlarına savunabilmeleri" olduğunu belirtti.

Yetersiz destek eleştirilerine yanıt

Baerbock, Almanya'nın Avrupa'nın en büyük ekonomisi olmasına karşın Ukrayna'ya en fazla silah sağlayan ülkeler listesinde altıncı sırada olmasından ötürü yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

"Bu, hangi ülke kaçıncı sırada yarışı değil" diyen Almanya Dışişleri Bakanı, önemli olanın, NATO üyesi ülkelerin bir bütün olarak Ukrayna'ya ortaklaşa destek sağlaması olduğunu belirtti.

Baerbock, Almanya ve Hollanda'nın Kiev'e vereceğini açıkladığı obüs, hava savunma sistemleri ve diğer mühimmatları yaz sonuna kadar Ukrayna'ya ulaştırmayı "ümit ettiğini" belirtti.

"Kimse Almanya'ya şantaj yapamamalı"

Baerbock ayrıca Avrupa'nın Rus doğal gazına bağımlı olmasının Moskova tarafından Ukrayna savaşında Batı'ya karşı bir silah olarak kullanılmasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

Almanya'nın benzer bir durumun tekrarlanmamasından kaçınması gerektiğini belirten Baerbock, Çin stratejilerini belirlerken bu kriteri de dikkate aldıklarını söyledi.

Berlin'in, Almanya'nın Pekin'e olan bağımlılıklarını "çok yoğun bir şekilde" gözden geçirdiğini ifade eden Baerbock, "Kimsenin bize Rusya'ya bağımlılığımızdan ötürü yaşadığımız türden şantaj yapamayacağını açıkça göstermek zorundayız. Yeni Çin stratejimizin temelinde de bu var: Birlikte çalışabildiğimiz noktalarda birlikte çalışmak. Ama kritik altyapılar için bağımsız, özellikle de dış politikamıza uyacak şekilde egemen bir Avrupa stratejisine sahip olmak" söyleminde bulundu.

 

DW / CÖ,ET

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