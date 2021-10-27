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Moskova, Rusya'nın başkentidir. 11 milyon 500 bini aşkın nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.
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Anna Stepanova, Nâzım Hikmet'in son eşi Vera Tulyakova‘nın kızı, aynı zamanda Nâzım Hikmet‘in de manevi kızı. Hikmet'in 58. ölüm yıldönümünde Moskova’da DW’ye röportaj veren Stepanova'ya göre hasret kelimesi, onun Sovyet sürgününden kalma şiirlerindeki en önemli kelimelerden biri.