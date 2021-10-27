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Moskova

Moskova, Rusya'nın başkentidir. 11 milyon 500 bini aşkın nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.

DW Türkçe'nin Moskova ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

The Bayraktar TB2 drone is pictured on December 16, 2019 at Gecitkale Airport in Famagusta in the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). - The Turkish military drone was delivered to northern Cyprus today amid growing tensions over Turkey's deal with Libya that extended its claims to the gas-rich eastern Mediterranean. The Bayraktar TB2 drone landed in Gecitkale Airport in Famagusta around 0700 GMT, an AFP correspondent said, after the breakaway northern Cyprus government approved the use of the airport for unmanned aerial vehicles. It followed a deal signed last month between Libya and Turkey that could prove crucial in the scramble for recently discovered gas reserves in the eastern Mediterranean. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo by BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

Rusya'dan Türk SİHA'ları açıklaması: Korkumuzda haklı çıktık 27.10.2021

Ukrayna'nın Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı Türk yapımı SİHA kullanmasının ardından Moskova, bu gelişmeyle ilgili endişesini dile getirdi. Kremlin, Türk SİHA'larının bölgedeki durumu "istikrarsızlaştırdığını" belirtti.
RScreenshot Youtube Diese Seite ist nicht verfügbar https://www.youtube.com/rtde?sub_confirmation=1 YouTube deleted RT Deutsch YouTube page

Rusya'dan YouTube ve Alman medyasına misilleme tehdidi 29.09.2021

YouTube’un Russia Today'in Almanca kanalını kapatmasına Moskova’dan tepki geldi. Moskova Alman medyasına yönelik misilleme tehdidinde bulunurken Berlin hükümeti olayda sorumluluğu olmadığını duyurdu.
05.03.2020 *** Russian President Vladimir Putin and Turkish President Tayyip Erdogan attend a news conference following their talks in Moscow, Russia March 5, 2020. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Rusya'dan Erdoğan'a: Esefle karşıladık 22.09.2021

Moskova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesinde BM Genel Kurulu'nda yaptığı Kırım açıklamasına tepki göstererek "Esefle karşılıyoruz" dedi.

Russian President Vladimir Putin attends an annual televised phone-in with the country's citizens Direct Line with Vladimir Putin at the Moscow's World Trade Center studio in Moscow on June 30, 2021. (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP)

Putin'in partisi oy kaybına rağmen kazandı 20.09.2021

Putin'in partisi Birleşik Rusya, oy kaybına rağmen ülkede Pazar günü sona eren parlamento seçimlerinin galibi oldu. Muhalifler seçimlerde yolsuzluk yapıldığını iddia ediyor.

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 19, 2021: Russia's President Vladimir Putin addresses delegates during Phase 1 of the 20th conference of the United Russia Party at ExpoCentre, before the forthcoming Russian State Duma election, which is scheduled for 19 September 2021. The United Russia Party convened to draft its election strategy and consider candidates. Sergei Karpukhin/TASS

Putin: Moskova ve Pekin Taliban'la işbirliğine öncülük etmeli 17.09.2021

Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan'da etkisini artırmak için bölge ülkeleriyle harekete geçiyor. Putin, Moskova ve Pekin'in Taliban'ın sözlerini tutmasını sağlamaya liderlik etmesi gerektiğini söyledi.
US national flag waves on the building of the embassy of the United States of America (R) in Moscow on April 2, 2018. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov suggested that the poisoning of former double agent Sergei Skripal could benefit the British government by distracting attention from problems around Brexit. / AFP PHOTO / Vasily MAXIMOV (Photo credit should read VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images)

Seçimlere müdahale tartışması: Rusya, ABD'li büyükelçiyi çağırdı 10.09.2021

Moskova, ABD'li teknoloji devlerinin Rusya'da yapılacak seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle Amerikan büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Cyberattacke aus dem Internet auf einen Computer

Berlin’den Moskova’ya siber saldırı uyarısı 06.09.2021

Almanya’da Federal Parlamento Seçimleri öncesinde, Rusya kaynaklı olduğu öne sürülen siber saldırılarda artış kaydedildi. Federal Hükümet bu durumdan duyduğu rahatsızlığı resmi kanallarla Moskova’ya iletti.
Frankfurt, Deutschland - 18. Juni 2013: Ein Airbus A320 der Aeroflot mit dem Kennzeichen VP-BQV auf dem Flughafen Frankfurt (FRA) in Deutschland.

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar artıyor 05.07.2021

Rusya 13 kentten daha Türkiye'ye uçuşlara izin verdi. 12 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak karara göre İzmir'e uçuşlar da mümkün hale geldi.
This picture shows a closed restaurant next to the harbour in Sydney on June 26, 2021, after authorities locked down several central areas of Australia's largest city to contain an outbreak of the highly contagious Delta variant. (Photo by Saeed KHAN / AFP)

Delta varyantı: Sidney kapandı, Rusya'da can kaybı artıyor 27.06.2021

Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alan Avustralya'da Delta varyantı nedeniyle Sidney kenti 2 haftalığına kapandı. Varyantın yayıldığı Rusya'da ise can kaybı endişe verici boyutlarda.
FILE PHOTO: Royal Navy's Type 45 destroyer HMS Defender sets sail in the Bosphorus, on its way to the Black Sea, in Istanbul, Turkey June 14, 2021. REUTERS/Yoruk Isik/File Photo

Rusya'dan İngiltere'ye uyarı: Bu kez vururuz 24.06.2021

İngiltere ile Karadeniz'de askeri gerginlik yaşayan Rusya, karasularına yönelik ihlallerin tekrarlanması hâlinde, uyarılarını dikkate almayan savaş gemilerini vuracağını açıkladı.
6464648 17.02.2021 A woman wearing a protective face mask crosses the street next to a trolley car at Luis De Camoes Square, in Lisbon, Portugal. The Portuguese parliament has authorised the renewal of the state of emergency until March 1st to allow measures to contain COVID-19. During the last two days, Portugal reported minimum data of coronavirus infections, positive news to which is added the country should receive first vaccines from Johnson & Johnson in the second quarter. Gustavo Valiente / Sputnik

Korona: Avrupa'da Delta endişesi büyüyor 18.06.2021

Lizbon, Delta varyantı kaynakları vaka sayısındaki artış nedeniyle iki buçuk gün boyunca giriş ve çıkışlara kapatıldı. Artan sayılar nedeniyle Rusya'da endişe hakim. Merkel ve Macron da Delta uyarısında bulundu.

Nâzım Hikmet'in manevi kızı: Sanırım bugün Taksim Meydanı'nda olurdu 03.06.2021

Anna Stepanova, Nâzım Hikmet'in son eşi Vera Tulyakova‘nın kızı, aynı zamanda Nâzım Hikmet‘in de manevi kızı. Hikmet'in 58. ölüm yıldönümünde Moskova’da DW’ye röportaj veren Stepanova'ya göre hasret kelimesi, onun Sovyet sürgününden kalma şiirlerindeki en önemli kelimelerden biri.

2481135 08/20/2014 Flags of Russia, the EU, France on the promenade of Nice. In background: a plane heading in for landing at Nice's international airport. Vladimir Sergeev/RIA Novosti

AB ile Rusya arasında yaptırım gerginliği 30.04.2021

AB'nin en üst düzeydeki yetkilileri, Rusya'nın açıkladığı misilleme niteliğindeki yaptırımları "en sert şekilde kınadıklarını" duyurdu. Moskova, AB yetkilileri dâhil sekiz kişiyi yaptırım listesine almıştı.
This picture taken on April 15, 2021, shows vials of Sputnik V coronavirus vaccine during Serbian President's visit to Belgrade's Torlak Institute, where the vaccine has been manufactured. - Moscow on April 14, 2021 announced the start of production of its Sputnik V coronavirus vaccine in Serbia, the first European country outside Russia and Belarus to begin manufacturing the jab. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Ruslar Sputnik V aşısı hakkında ne düşünüyor? 29.04.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de devreye gireceğini" açıkladığı Sputnik V aşısının güvenilirliğiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Aşıya Ruslar nasıl yaklaşıyor? DW Moskova bürosundan Emily Sherwin merak edilen soruları yanıtladı.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 12.04.21 *** Landing crafts of the Russian Navy's Caspian Flotilla are pictured on the Don River during the inter-fleet move from the Caspian Sea to the Black Sea, on the outskirts of Rostov-on-Don, Russia April 12, 2021. REUTERS/Sergey Pivovarov

Rus savaş gemileri Karadeniz’de askeri tatbikatta 20.04.2021

Karadeniz’de 20’den fazla Rus savaş gemisinin askeri tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. Moskova, Karadeniz sularını yabancı gemilere kısmen kapatma kararı almış, karar ABD’nin tepkisine neden olmuştu.

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 5, 2020: US Ambassador to Russia John J. Sullivan during a ceremony to present his credentials to Russia's President Vladimir Putin at the Moscow Kremlin's Alexander Hall. Mikhail Metzel/TASS

ABD’nin Moskova Büyükelçisi Washington’a dönüyor 20.04.2021

ABD’nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Moskova ile ilişkileri yeni yönetimle doğrudan ele almak üzere Washington’a gideceğini açıkladı. Rusya, Sullivan’a istişarelerde bulunması için ABD’ye dönmesini tavsiye etmişti.

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