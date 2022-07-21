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Ukrayna'nın doğusundaki Volnovaha kentinde devriye gezen Rus askerleri - (11.04.2022)
Ukrayna'nın doğusundaki Volnovaha kentinde devriye gezen Rus askerleriFotoğraf: ALEXANDER NEMENOV/AFP
PolitikaRusya

CIA: Rusya Ukrayna'da 15 bin asker kaybetti

4 saat önce

ABD istihbaratı, Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna savaşında yaklaşık 15 bin asker kaybettiğini tahmin ediyor. Yaralı sayısının ise bunun üç misli olduğu düşünülüyor.

https://www.dw.com/tr/cia-rusya-ukraynada-15-bin-asker-kaybetti/a-62546847

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgalinde şu ana kadar yaklaşık 15 bin asker kaybettiğinin tahmin edildiğini duyurdu. Açıklama, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns tarafından yapıldı.

CIA Direktörü William Burns
William BurnsFotoğraf: Brynn Anderson/AP/picture alliance

ABD istihbaratının edindiği bilgiler ışığında yapılan tahminlere göre Rus tarafında "15 bin ölü, belki üç katı kadar da yaralı" olduğunu belirten Burns, bunu "ciddi bir kayıp" olarak tanımladı.

Colorado’da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan CIA Direktörü, Ukrayna'nın verdiği kayba yönelikse "muhtemelen bundan biraz daha az ama o da elbette ciddi bir kayıp" ifadesini kullandı.

Ordusunun verdiği kayıpları sadece savaşlarda değil, barış dönemlerinde dahi devlet sırrı olarak gören Moskova, Ukrayna'da ölen Rus askeri sayısını da nadiren kamuoyuyla paylaşıyor. Bu konuda son olarak 25 Mart'ta açıklama yapan Rusya, Ukrayna'da o ana kadar bin 351 askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kiev yönetimiyse geçen ay yaptığı açıklamada, savaşta her gün 100 ila 200 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Burns: Rusya cephede strateji değiştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri "görevlerinin" artık Donbas bölgesinin de ötesine geçtiğini söyleyerek Moskova'nın savaştaki hedeflerini genişlettiğinin en açık sinyallerinden birini vermişti.

Ancak CIA Direktörü Burns, Rus güçlerinin en azından şimdilik hâlen Donbas'a yoğunlaşmış olmasının Moskova'nın savaşın başlarındaki başarısızlıklarından ders aldığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Rus ordusunun artık görece yakın temastan kaçındığını söyleyen Burns, uzun menzilli füzelere sahip olan Rusya'nın "bu avantajını kullanıp Ukrayna hedeflerini etkili bir şekilde imha ederken insan gücündeki zaaflarını telafi etmeye" çalıştığını öne sürdü.

 

DW,rtr / CÖ,ET

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