 Almanya′dan Makedonya′ya çağrı | ALMANYA | DW | 02.10.2018

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ALMANYA

Almanya'dan Makedonya'ya çağrı

Almanya, Makedonya’nın adının değiştirilmesi konusunda Yunanistan ile imzalanan anlaşmanın, Makedonya'daki referanduma katılımın düşük kalmasına rağmen hayata geçirilmesi için çağrı yaptı.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, referandum sonucuna rağmen iyimserliği elden bırakmıyor

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, referandum sonucuna rağmen iyimserliği elden bırakmıyor

Makedonya ile Yunanistan arasında yıllardır süren isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne dair, 30 Eylül'de yapılan referandumda yeterli katılımın gerçekleşmemesinin ardından, Makedonya'ya iki devlet arasındaki uzlaşmayı yine de hayata geçirmesi yönünde çağrı yapan ülkelere Almanya da katıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, katılım oranının gerekli olan yüzdenin kalmasına rağmen, sandık başına gidenlerin yüzde 91,46'sının ülkenin isim değişikliğini onaylamasının, bu yönde ilerlemek için "bir temel” olduğunu belirtti.

"Tarihi bir fırsat

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesi yönünde Üsküp ile Atina arasında varılan uzlaşmanın hayata geçirilmesi için çaba sarf edilmesinin önemine dikkat çeken Seibert, bu uzlaşmanın Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkilerindeki engelleri ortadan kaldırmak için "tarihi” bir fırsat olduğunu söyledi. Alman hükümetinin sözcüsü, gerekli olan yüzde 50 katılım oranının da aslında çok yüksek olduğunu, zira birçok seçmen listesinde ülkeyi uzun süre önce terk etmiş çok sayıda ismin bulunduğunu vurguladı.

AB, NATO ve ABD de Makedonya'yı isim değişikliği konusunda Yunanistan'la imzalanan anlaşmayı uygulamaya çağırmış, Yunanistan'dan da Makedonya'ya benzer çağrılar yapılmıştı.

Makedonya’da muhalefet isim değişikliğine karşı

Makedonya’da muhalefet isim değişikliğine karşı

"Büyük çoğunluk Avrupa'ya giden yolu onayladı

Makedonya'da iktidara göre seçim sonuçları, isim değişikliğinin onaylanması anlamına geliyor. Sonuçların Makedonya'nın adının değiştirilmesi için yeterli olduğunu söyleyen Başbakan Zoran Zaev, "Büyük çoğunluk Avrupa'ya giden yolu onayladı” demişti. Başbakan, isim değişikliğine dair Yunanistan ile imzalanan Prespa Anlaşması'nı parlamentonun onayına sunarak kararın tamamen kesinleşmesini hedefliyor.

Makedonya Başbakanı'nın hızla karar vermesi gerekiyor

Ancak anlaşmanın kabulü için Makedon meclisindeki milletvekillerinin üçte ikisinin desteği gerekiyor. İktidardaki koalisyonun 120 sandalyeli mecliste 71 sandalyesi bulunuyor, yani 80 evet oyuna erişmek için muhalefetten en az dokuz milletvekilini ikna etmesi gerekiyor. Zaev hafta bitmeden muhalefetten gerekli desteği sağlayamadığı takdirde, erken seçime gitme kararı alabilir. Ancak bu kararın en geç 10 Ekim'e kadar verilmesi, erken seçimlerin de 25 Kasım tarihinde yapılması gerekiyor. Ancak bu şekilde yeni oluşturulacak meclisin, anayasadaki gerekli değişiklikleri Şubat veya Mert 2019'a kadar kararlaştırması mümkün olabilecek. Ülkenin isim değişikliği, AB üyelik müzakerelerinin Haziran 2019’da başlayabilmesi için Brüksel tarafından Makedonya'ya koşulan en önemli şart.

AP,DW/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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