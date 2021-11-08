16 Nisan referandumu

Seçmenler 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 18 maddesini kapsayan değişiklikleri oylayacak.

AKP hükümetinin sunduğu anayasa değişiklikleri Türkiye'de 'cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin' yürürlüğe girmesini öngörüyor. Değişiklik paketi, yürürlükteki parlamenter sistemin ve başbakanlık makamının ortadan kaldırılması, meclisteki vekil sayısının 550'den 600'e çıkarılması ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısının değiştirilmesi gibi önemli yenilikler öngörüyor. Mecliste temsil edilen muhalefet partileri CHP ve HDP değişikliğe karşı çıkarken, MHP'nin yönetimi AKP'nin yanında yer alıyor.