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16 Nisan referandumu

Seçmenler 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 18 maddesini kapsayan değişiklikleri oylayacak.

AKP hükümetinin sunduğu anayasa değişiklikleri Türkiye'de 'cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin' yürürlüğe girmesini öngörüyor. Değişiklik paketi, yürürlükteki parlamenter sistemin ve başbakanlık makamının ortadan kaldırılması, meclisteki vekil sayısının 550'den 600'e çıkarılması ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısının değiştirilmesi gibi önemli yenilikler öngörüyor. Mecliste temsil edilen muhalefet partileri CHP ve HDP değişikliğe karşı çıkarken, MHP'nin yönetimi AKP'nin yanında yer alıyor.

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Cezaevinde kol kıran gardiyanlara dava 08.11.2021

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 yıl önce oturma eylemi yapan mahkum Gökhan Gündüz'ün kolunu kırdığı iddiasıyla 5 infaz koruma memuru hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

24.06.2018, Berlin: Eine Frau geht mit einer Fahne der kurdischen Partei HDP in Kreuzberg über einen Weg. Foto: Paul Zinken/dpa

HDP: Kapatma davası reddedilmeli 06.11.2021

Kapatma davasında ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sunan HDP, davanın esas hakkındaki savcılık mütalaası beklenmeden reddedilmesi gerektiğini iddia etti.
The Constitutional Court of Turkey (T.C. Anayasa Mahkemesi) in Turkey, August 2019

HDP ön savunmasını AYM'ye sundu 05.11.2021

Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkındaki kapatma davasıyla ilgili olarak ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu.
Akademikerdemo. (c) DW/Kürşat Akyol

Barış akademisyenleri görevlerine dönemedi: AYM tartışması 05.11.2021

OHAL Komisyonu, 'Barış Akademisyenleri'nin görevlerine dönmeleri için yaptıkları başvuruları reddetti. DW Türkçe bu akademisyenlerle ve hukukçularla konuştu.
ANKARA, TURKEY - APRIL 10 : Turkey's Nationalist Movement Party's (MHP) Leader Devlet Bahceli makes a speech during his party's group meeting at the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) in Ankara, Turkey on April 10, 2018. Emin Sansar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Bahçeli: AYM kapatılmalı, Kavala vatandaşlıktan çıkarılmalı 26.10.2021

MHP lideri Devlet Bahçeli, meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Osman Kavala'nın vatandaşlıktan çıkarılmasını, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kapatılmasını istedi.

Geir O. Pedersen, UN Special Envoy for Syria, speaks to the media about the sixth session of the Constitutional Committee Small Body, during a press conference at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, Sunday, October 17, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Suriye'de yeni anayasa taslağı için anlaşıldı 18.10.2021

Suriye Anayasa Komitesi'nin hükümet ve muhalefeti temsil eden eş başkanları, yeni bir anayasa taslağı hazırlanması konusunda anlaştı.
French Foreign Affair Minister Jean-Yves Le Drian and German Foreign Minister Heiko Maas attend a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels, Belgium July 13, 2020. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Almanya ve Fransa'dan Polonya'daki mahkeme kararına tepki 09.10.2021

Polonya Anayasa Mahkemesi'nin ülke yasalarının AB hukukundan üstün olduğu yönündeki kararına Almanya ve Fransa da tepki gösterdi. Muhalefet lideri Tusk'un çağrısı ile kararı protesto için gösteri düzenlenecek.

ARCHIV - Der polnische Adler prangt über dem Schriftzug des Verfassungsgerichtes in Warschau, aufgenommen am 28.12.2015. (zu dpa Der Streit um Polens Verfassungsgericht vom 21.12.2016) Foto: Rafal Guz/PAP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Polonya ve AB arasında hukuk depremi 08.10.2021

Polonya’da Anayasa Mahkemesi ülke yasalarının AB yasaları ile çelişmesi durumunda Polonya mevzuatının AB hukukuna üstün geleceğine hükmetti. Fransa’nın AB Bakanı kararın “AB’ye saldırı” olduğunu söyledi.
Richterhammer, Auktionatorhammer, Justiz | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Adalet Bakanlığından Konya katliamında savcılığa anayasa uyarısı 08.10.2021

Adalet Bakanlığı, Konya'daki Dedeoğulları Ailesi'nden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyasından yetki belgesi olan avukatların bilgi ve belge alıp alamayacaklarını soran savcılığa Anayasa'yı hatırlattı.

DW Haber - 06.10.2021 06.10.2021

DW Haber'de bugün: Pandora Papers| Offshore şirketleri ortaya çıkan Çalık Holding'in Türkiye'deki faaliyetleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto: "Vazgeçmiyoruz", AYM'den Suruç katliamında "ihmâl yok" kararı, Erdoğan ve Bahçeli'nin "terörist" açıklamasına hukukçulardan tepki.

türkisches Verfassungsgericht in Ankara

AYM: Suruç katliamı öncesi ihmal yok 06.10.2021

Anayasa Mahkemesi, Suruç saldırısı öncesi uyarılara rağmen önlem almadığı iddia edilen dönemin Suruç Emniyet Müdürü'nün ihmali olmadığını savundu.

The Constitutional Court of Turkey (T.C. Anayasa Mahkemesi) in Turkey, August 2019

AYM ilk kez bir kadın cinayetinde devleti suçlu buldu 30.09.2021

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski eşi tarafından öldürülen akademisyen Serpil Erfındık'a yönelik yeterli önleyici ve koruyucu tedbirler alınmadığı gerekçesiyle ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanmasına karar verdi.

Main opposition Republican People's Party (CHP) leader Kemal Kilicdaroglu makes a press statement at his party's headquarters in Ankara, on September 16, 2020. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

Kılıçdaroğlu’ndan HSK'nın terfi kararına tepki 28.09.2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirmeyen bir hakimi terfi ettirmesine tepki gösterdi.

DW Haber - 27.09.2021 27.09.2021

DW Haber'de bugün: HSK, AYM kararlarını uygulamayan hakimleri koruyan bir karar verdi; Diyarbakır Baro Başkanına gizli tanık kumpası; "'Kürt sorunu yoktur' diyenler Diyarbakır'da Muş'ta bunu çocuklara sorsun"; Diyanet yurt dışında da büyüyor.

A photo taken on July 20, 2016 from behind a gate shows a Turkish flag on the Istanbul Justice Palace (Adalet Sarayi). Turkish President Recep Tayyip Erdogan on July 20 chaired a crunch security meeting for the first time since the failed coup, as global alarm grew over a widening purge that has seen around 50,000 people either detained or sacked. / AFP / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/B. Kilic

HSK AYM’yi yok sayan hakimi terfi ettirdi 27.09.2021

Hakimler ve Savcılar Kurulu, "AYM kararlarına uymayan terfi edemez" ilkesini ihlal ederek Enis Berberoğlu kararını yerine getirmeyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek'i birinci sınıf hâkim yaptı.

An electoral poster showing a baby crying and reading in German: Children on demand? No to sperm donation and marriage for all is seen ahead of a nationwide votation on the marriage for all in Zweisimmen, Berner Oberland, on September 12, 2021. - While apartment-hunting with his partner 30 years ago, Thierry Delessert was repeatedly asked whether they were cousins, or gay. He knew the latter answer would automatically see their application thrown out. The 56-year-old historian still recalls his run-ins with suspicious real estate agents in Switzerland, where police in some places were still keeping registers of homosexuals. Three decades later, in a referendum on September 26, 2021, the wealthy Alpine nation looks set to allow same-sex couples to marry, and grant them the same rights as their heterosexual counterparts. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

İsviçre'de eşcinsellere evlilik eşitliği tanıyan yasaya onay 26.09.2021

İsviçre'de eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasayla ilgili düzenlenen referandum tamamlandı. Halkoylamasına katılanlarla seçim sonrası yapılan anketin ilk sonucuna göre yasaya onay çıktı.
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